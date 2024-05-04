位於東京熱鬧澀谷的「SHIBUYA TSUTAYA」，自1999年開業以來成為澀谷車站前十字路口的重要地標之一，館內的星巴克也成為旅人休憩放鬆片刻的好去處。去年10月全館全面翻新，原本的星巴克也跟上翻新腳步，不僅更新室內設計，更擴大規模，再次帶給消費者嶄新的咖啡體驗。

澀谷地標SHIBUYA TSUTAYA星巴克翻新再開

SHIBUYA TSUTAYA以「靈感啟發的咖啡廳及休息室」為主題，在一樓和二樓的「星巴克」，以及三樓和四樓的「SHARE LOUNGE」提供一個符合「個人時代」需求的新環境，讓人們能在這裡獲得新的啟發和發現。



▲圖片來源／官方新聞稿



翻新後的星巴克擴大在SHIBUYA TSUTAYA二樓經營的規模，這次整個二樓都規劃星巴克的區域，且設置了點餐區，現在可以不用移動樓層，從點餐到用餐都能在二樓完成。

▲圖片來源／官方新聞稿



店內設計也全面更新，以「STARBUCKS Green Ribbon」為概念，將一個個座位串起，打造長71公尺的座位區，同時使用弧形的數位藝術沿著牆面彎曲，彷彿有兩條巨型緞帶貫穿整個空間，吸引路過旅人的目光。

▲圖片來源／官方新聞稿



此外，位於一樓的公園通一側的入口處開設的「星巴克SHIBUYA TSUTAYA1樓店」，有別於二樓的規劃，一樓打造成專門提供外帶的店鋪，有助於工作繁忙的上班族快速在上班前或短暫的午休時光購買咖啡。

▲圖片來源／官方新聞稿



這次也為了紀念SHIBUYA TSUTAYA的星巴克翻新再開，推出了不倒翁造席的綠色迷你熊寶寶玩偶，並且以刺繡的方式繡上「福」字，別具紀念價值。

▲圖片來源／官方新聞稿



■店舖資訊

星巴克SHIBUYA TSUTAYA 1樓店「スターバックス コーヒー SHIBUYA TSUTAYA 1F店」(外帶專用)

地址：東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT 1F

營業時間：08：00～22：30

星巴克SHIBUYA TSUTAYA 2樓店「スターバックス コーヒー SHIBUYA TSUTAYA 2F店」

地址：東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT 2F

營業時間：07：00～22：30