京都賞櫻啟動，世界遺產醍醐寺夜櫻點燈，國寶五重塔+光雕投影只要1800日圓。

春季賞櫻來京都就對了，賞櫻名所醍醐寺即將展開夜櫻點燈活動，國寶五重塔前還有茶席，可以獲得最道地的賞櫻體驗。

賞櫻季節即將到來，京都的世界遺產醍醐寺將於2026年3月27日到4月12日舉辦「夜櫻點燈活動」。國寶五重塔搭配光雕投影，保證帶給你今年春天最夢幻的賞櫻體驗。

京都賞櫻：世界遺產醍醐寺夜間點燈

醍醐寺種植約1000棵櫻花樹，包含染井吉野櫻、垂櫻、山櫻、八重櫻等多種品種，三寶院入口旁更有樹齡180年以上的太閤垂櫻。每年的賞櫻時期約為3月下旬到4月上旬，也曾入選「日本100大櫻花名勝」。其實醍醐寺最早是因豐臣秀吉於1598年舉辦的「醍醐賞花」而聞名。和過往不同的是，本次活動為醍醐寺伽藍區域首次舉辦夜櫻點燈！活動期間為2026年3月27日到4月12日。開放時間為晚間18點30分到21點30分，最後入場時間為20點50分。現場除了光影以外，音樂和香氛也很值得仔細參觀、品味。醍醐寺是真言宗醍醐派本部，也是世界遺產。境內坐擁日本國寶五重塔、國寶金堂等歷史建築。自古以來被稱為「花之醍醐」，是京都著名賞櫻名所。如果你還沒決今年該去哪賞櫻，不妨把醍醐寺列入考慮！

▲三寶院入口旁更有樹齡180年以上的太閤垂櫻，每年賞櫻時期約為3月下旬到4月上旬。





京都賞櫻：國寶五重塔光雕

日本國寶五重塔是京都府最古老的木造建築。五重塔前還設有茶道表演與呈茶席。旅客可在櫻花環繞的空間中品嚐茶點。此為現場付費體驗，無需事先預約。國寶金堂區域也有關影秀。弁天池則是活動另一大看點，點燈後，弁天堂與櫻花將映照在水面，營造出彷彿時間靜止的寧靜氛圍。仁王門則將設置櫻花圖樣的提燈與行燈，迎接訪客。統整一下，整個醍醐寺的伽藍區域包含仁王門、金堂、五重塔、弁天池。每個地點都將呈現出不同的風貌，只要買一張票就能遊覽全部的建築，非常物超所值。

▲五重塔前設有茶道表演與呈茶席，旅客可在櫻花環繞的空間中品嚐茶點，此為現場付費體驗，無需事先預約。





京都賞櫻：醍醐寺門票與購買方式

門票分為兩種購票管道。透過網路購買可享早鳥優惠。平日（週一到週四）中學生以上1400日圓、小學生以下1000日圓。假日（週五六日及國定假日）中學生以上1600日圓、小學生1200日圓。一般票價平日中學生以上1800日圓、小學生1200日圓。假日中學生以上2000日圓、小學生1400日圓。學齡前的兒童可免費入場。目前網路售票管道已經從2月10日起開放囉，建議各位提早購票，享受最低票價。



■早鳥票購買連結

2026年日本賞櫻準備啟動

