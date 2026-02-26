東京木場公園花與光點燈活動開展，江戶水路重現與美麗的櫻花立體花壇，把歷史與藝術融合起來。

日本真的很會辦這種光影活動，因應即將來臨的春天，在木場公園為舞台，搭配四季花卉與燈光裝飾，重現江戶氛圍的浪漫展覽。
東京又有新的賞花燈光秀可以逛了!「花與光的Movement木場公園 風與燈的巡禮花舞早春光輝」從2月27日到3月15日在江東區的木場公園盛大舉行。這個以都內公園為舞台、用光影演繹四季花卉之美的系列活動，這次選在充滿江戶歷史韻味的木場公園，要用常夜燈與春花帶大家穿越時空，感受昔日水運町的浪漫氛圍。
常夜燈再現江戶材木町風華
木場這個地名對許多人來說可能有些陌生，但在江戶時代，這裡可是繁華的「材木之町」。大量木材透過水路運送至此，再分送到江戶各地，支撐著整座城市的建設。當年水道縱橫、舟楫往來的熱鬧景象，如今將透過燈光藝術重新呈現。
噴水廣場化身櫻花水景樂園
以「風與水」為主題的噴水廣場同樣精彩。中央擺放著模仿小舟造型的花卉裝置，周圍環繞著球型燈飾與花球，排列方式宛如濺起的水花凝結在空中，充滿動態美感。活動期間噴水池內還會種植櫻花，當粉嫩的櫻花在水邊綻放，搭配燈光投射，整個廣場彷彿漂浮在春天的夢境裡。
活動資訊
活動名稱：花與光的Movement木場公園 風與燈的巡禮花舞早春光輝
活動期間：2026年2月27日～3月15日
會場：都立木場公園(イベント広場、噴水広場)
地址：東京都江東区平野4-6-1
點燈時間：17：30～20：00、六日17：30～20：30