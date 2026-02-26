東京木場公園花與光點燈活動開展，江戶水路重現與美麗的櫻花立體花壇，把歷史與藝術融合起來。

日本真的很會辦這種光影活動，因應即將來臨的春天，在木場公園為舞台，搭配四季花卉與燈光裝飾，重現江戶氛圍的浪漫展覽。

東京又有新的賞花燈光秀可以逛了!「花與光的Movement木場公園 風與燈的巡禮花舞早春光輝」從2月27日到3月15日在江東區的木場公園盛大舉行。這個以都內公園為舞台、用光影演繹四季花卉之美的系列活動，這次選在充滿江戶歷史韻味的木場公園，要用常夜燈與春花帶大家穿越時空，感受昔日水運町的浪漫氛圍。

常夜燈再現江戶材木町風華

木場這個地名對許多人來說可能有些陌生，但在江戶時代，這裡可是繁華的「材木之町」。大量木材透過水路運送至此，再分送到江戶各地，支撐著整座城市的建設。當年水道縱橫、舟楫往來的熱鬧景象，如今將透過燈光藝術重新呈現。

▲木場當年水道縱橫、舟楫往來的熱鬧景象，如今將透過燈光藝術重新呈現。



活動廣場上矗立著高約3.5公尺的巨型常夜燈裝置藝術，這可不只是普通的燈籠。設計團隊特別加入了象徵木場傳統技藝「角乘」的方形木材元素，搭配繽紛的春季花卉裝飾。所謂「角乘」，是江戶時代木場獨有的特技表演，工人們在漂浮的方形木材上展現各種平衡技巧，充滿庶民文化的活力。

當夜幕降臨，腳邊開始浮現搖曳的藍色光影，有如波光粼粼的水面，巨大的常夜燈在這片光海中發出溫暖的光芒，讓人瞬間穿越回江戶時代，看見舟船在水路中穿梭、常夜燈為來往船隻指引方向的畫面。融合了歷史記憶與現代光影技術的氛圍，既懷舊又新鮮。

▲當夜幕降臨腳邊開始浮現搖曳的藍色光影，讓人瞬間穿越回江戶時代。





噴水廣場化身櫻花水景樂園

以「風與水」為主題的噴水廣場同樣精彩。中央擺放著模仿小舟造型的花卉裝置，周圍環繞著球型燈飾與花球，排列方式宛如濺起的水花凝結在空中，充滿動態美感。活動期間噴水池內還會種植櫻花，當粉嫩的櫻花在水邊綻放，搭配燈光投射，整個廣場彷彿漂浮在春天的夢境裡。

▲中央擺放著模仿小舟造型的花卉裝置，充滿動態美感。

▲活動期間噴水池內還會種植櫻花，搭配燈光投射，整個廣場彷彿漂浮在春天的夢境裡。



噴水前花壇區更是不能錯過的拍照熱點。這裡特別打造了以大橫川沿岸河津櫻為靈感的立體花壇，採用多層次種植手法，讓觀賞者從不同角度都能看見花朵的不同姿態。白天欣賞花卉本身的自然美，夜晚則被粉紅與藍色燈光包圍，營造出櫻花漂浮在水面上的夢幻景象，那種虛實交錯的視覺效果，絕對讓相機快門停不下來。

▲噴水前花壇區更是不能錯過的拍照熱點，以大橫川沿岸河津櫻為靈感的立體花壇，讓觀賞者從不同角度都能看見花朵的姿態。



這個結合了歷史文化、花卉藝術、光影技術的夢幻活動，不只適合情侶約會或親子同遊，也很推薦給喜歡攝影的朋友。無論是想捕捉常夜燈的江戶風情、立體花壇的夢幻氛圍，還是噴水廣場的動感光影，都能找到滿意的拍攝角度。如果你已經厭倦了千篇一律的賞櫻行程，不妨把木場公園的這場燈飾活動列入清單，在東京都心體驗一場穿越時空的江戶浪漫之旅。





活動資訊

活動名稱：花與光的Movement木場公園 風與燈的巡禮花舞早春光輝

活動期間：2026年2月27日～3月15日

會場：都立木場公園(イベント広場、噴水広場)

地址：東京都江東区平野4-6-1

點燈時間：17：30～20：00、六日17：30～20：30