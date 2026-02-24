名古屋伴手禮新開幕！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO，限定草莓口味、17款周邊必收。

名古屋美食新亮點！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO， 採事前抽選預約制，限定草莓口味、17款吉伊卡哇周邊必收

日本人氣角色「吉伊卡哇」再度掀起甜點熱潮。而現在主題甜點品牌「吉伊卡哇燒」不只東京吃得到，名古屋也有了；預計於2026年3月17日在名古屋PARCO開設第三間常設店。對於計畫前往名古屋旅遊的台灣旅客來說，這不僅是動漫迷必訪的新地標，更是結合和風甜點與角色魅力的拍照熱點。



▲「吉伊卡哇燒」名古屋PARCO店將於3月17日正式開幕。（株式会社くりこ 提供）



▲「吉伊卡哇燒專賣店」角色造型鯛魚燒成為名古屋甜點新亮點。（株式会社くりこ 提供）

名古屋伴手禮推薦「吉伊卡哇燒」新開幕！

「吉伊卡哇燒」繼橫濱與千葉後，第三號店正式進駐名古屋PARCO。需特別留意的是，店面採事前抽選預約制，預計於2026年3月3日上午10點起開放網路抽選；預約僅保證入店資格，並不保證特定商品一定能購得。建議台灣旅客若規劃3月中後前往名古屋，提前關注官方資訊安排時間。



▲「吉伊卡哇燒」繼橫濱與千葉後，第三號店正式進駐名古屋PARCO（株式会社くりこ 提供）



此外，名古屋店開幕更推出限定新口味！包含「吉伊卡哇（草莓）」採用栃乙女草莓果肉製成草莓奶霜，酸甜中帶有柔和奶香、「小八（紅豆奶油）」大顆粒紅豆搭配北海道奶油，香氣濃厚、「兔兔（起司）」使用法國卡門貝爾起司粉製成鹹甜風味內餡等，現場也有經典口味可以挑選，每人限購最多6個。



▲「吉伊卡哇燒」名古屋PARCO店限定草莓口味為開幕焦點（株式会社くりこ 提供）



除了甜點，開幕同步推出17款原創周邊，包括店員造型玩偶、磁鐵、壓克力鑰匙圈、手機貼紙、折疊環保袋與迷你旗幟等。所有周邊皆為吉伊卡哇燒專門店限定販售，每人每款限購1件。對台灣旅客而言，名古屋向來是進出中部地區的重要門戶，從名古屋城到榮町商圈，行程安排相當集中。此次吉伊卡哇燒進駐名古屋PARCO，不僅讓動漫迷多了一個必訪地標，也為甜點控提供全新選擇。



▲名古屋「吉伊卡哇燒專賣店」同步推出17款超可愛周邊商品（株式会社くりこ 提供）



▲名古屋「吉伊卡哇燒專賣店」同步推出17款超可愛周邊商品（株式会社くりこ 提供）

開幕日期：2026年3月17日

營業時間：10:00至20:00

地址：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館B1F

＊採事前抽選預約制入店；2026年3月3日上午10點起開放網路抽選

