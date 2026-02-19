神戶Bubble Me 2026來一場神戶海濱夢幻泡泡和燈光秀，漂浮水面的泡泡藝術兵庫神戶港灣浪漫登場。

2026年的神戶很熱鬧，為期一個月的泡泡光藝帶來一場可愛的藝術饗宴，像肥皂泡泡的裝置將整座城市裝點得多采多姿。

2026年春天，日本港都神戶即將迎來一場前所未見的視覺饗宴。從3月20日至4月19日，為期一個月的「神戶泡泡光藝KOBE BUBBLUMI 2026」將在神戶海濱地區盛大登場，這不僅是日本首創結合泡泡藝術與燈光裝置的大型戶外展演，更將整片海域化身為巨大的藝術畫布，為關西地區帶來耳目一新的體驗。

海陸雙舞台！打造360度夢幻視野

活動地點選在神戶海濱區的多功能場館「GLION ARENA KOBE」周邊海岸線，充分運用了神戶得天獨厚的海港條件。展區巧妙分為海上與陸上兩大區域，讓參觀者無論從哪個角度都能感受到不同的驚喜。

▲為期一個月的「神戶泡泡光藝KOBE BUBBLUMI 2026」將在神戶迎來一場前所未見的視覺饗宴。



在海面上，一顆顆如同童話故事中飄浮的巨型肥皂泡泡般的透明裝置藝術，隨著波浪輕輕搖曳，彷彿下一秒就會破裂消失。這些夢幻的泡泡造型藝術在白天接受陽光照射時，會折射出璀璨的七彩光芒，讓海面波光粼粼更添魔幻色彩。

陸地上的場館前廣場則矗立著更加壯觀的裝置，一座長達9.8公尺的巨型泡泡造型燈光藝術作品，尺寸之大足以成為整個展區的視覺焦點。當夜幕低垂，這些巨型泡泡在五彩繽紛的燈光投射下甦醒，搭配海面上的透明泡泡裝置相互輝映，整個神戶海岸線彷彿墜入了一個奇幻的平行世界。從黃昏到深夜，光影變化帶來截然不同的氛圍，無論何時造訪都能收穫獨特的視覺震撼。

▲場館前廣場則矗立著更加壯觀的裝置，一座長達9.8公尺的巨型泡泡造型燈光藝術作品。





國際級藝術團隊操刀！澳洲爆紅展演登陸日本

這次展演的藝術設計由來自澳洲的知名團隊Atelier Sisu擔綱。這個藝術工作室曾在澳洲最大型文化盛事「雪梨燈光音樂節Vivid Sydney」中大放異彩，以創新的光影互動裝置聞名國際。他們擅長將自然元素與現代科技結合，創造出既夢幻又充滿詩意的藝術空間。這次首度在日本執行大型戶外專案，團隊特別針對神戶的海港特色量身打造，要讓這座百年港都展現出從未有過的藝術新面貌。

▲團隊特別針對神戶的海港特色量身打造，要讓這座百年港都展現出從未有過的藝術新面貌。





音樂節錦上添花！雙二十週年樂團同台飆歌

精彩不只有視覺饗宴，4月5日當天還將加碼舉辦戶外音樂盛會「Tottei Park Festival 2026」。主辦單位邀請到兩組重量級樂團壓軸演出，都恰好迎來重要的二十週年里程碑。

雷鬼音樂組合Def Tech今年正值出道二十週年，他們融合嘻哈與雷鬼的獨特曲風，加上日英雙語歌詞，在日本樂壇獨樹一格。而搖滾樂團MONKEY MAJIK也即將慶祝主流出道二十週年，這個由加拿大籍與日本籍成員組成的四人樂團，以充滿感染力的旋律和正能量歌詞擁有廣大粉絲群。兩組風格迥異卻同樣充滿活力的樂團同台，勢必為春日午後的神戶海濱帶來最熱鬧的音樂派對。

▲主辦單位邀請到兩組重量級樂團壓軸演出，都恰好迎來重要的二十週年里程碑。



從夢幻的泡泡燈光藝術到熱血的戶外音樂節，神戶這個春天要用最繽紛的方式迎接旅客。無論是喜歡拍照打卡的文青，還是熱愛音樂的樂迷，都能在這場為期一個月的盛會中找到專屬的快樂。計畫春季造訪關西的旅人，千萬別錯過這場海濱限定的藝術饗宴。

▲夢幻的泡泡燈光藝術到熱血的戶外音樂節，神戶這用最繽紛的方式迎接旅客。





KOBE BUBBLUMI 2026（神戸バブルミ 2026）

活動期間： 2026年3月20日～4月19日

活動地點：水上アート：新港第一突堤～新港第二突堤間、 地上アート：TOTTEIエントランス部分

交通資訊