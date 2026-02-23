4月限定九州自由行必買旅遊神券，只要1萬日圓就能2天無限搭新幹線和特急。

購買方式採網路預約制。必須先加入「JR九州Web會員」。接著透過「JR九州網路列車預約」系統，在使用開始日的1個月前，先完成預約和付款。每次最多可同時預約7張，包含成人票和兒童票。兒童票必須與成人票同時購買，並且行程相同才有效。兒童票無法單獨使用哦！





九州新幹線冒險券取票與使用規則

購買後必須到JR九州主要車站的「綠色窗口」或「指定席售票機」取票後才能使用。不能只憑手機預約畫面搭車。如果沒有取票就上車，需另外購買該行程所需的乘車券和特急券。如果要搭乘普通車對號座或商務車廂的對號座，需另外購買對號座的特急券或特急券商務券。有幾點要特別注意。博多到小倉的山陽新幹線和博多到博多南的博多南線不適用。福岡市交通局、肥薩橙鐵道等非JR九州路線需另外付費。北部九州版如果從博多搭九州新幹線到熊本以南，熊本之後的區間需另外付費。





九州新幹線冒險券優惠券變更與退票

取票前如使用信用卡付款，可在使用開始日當天前，由本人透過手機或電腦自行變更使用開始日「一次」。當天不能更改，如使用便利商店、銀行ATM或網路銀行、車站付款，付款後就無法變更。取票後如要變更，需在使用開始前且有效期間內，到JR九州綠色窗口辦理。退票方面，取票前可在有效開始日前，由本人透過手機或電腦自行辦理。退還票價將收取440日圓手續費。取票後未使用且在有效期間內，可到JR九州綠色窗口辦理退票，同樣將收取440日圓手續費。想暢遊九州的你，這張4月限定的大冒險券是絕佳選擇。把握2026年4月的使用期間，盡情探索九州之美吧！