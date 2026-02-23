> 旅遊 > 4月限定九州自由行必買旅遊神券，只要1萬日圓就能2天無限搭新幹線和特急。

4月限定九州自由行必買旅遊神券，只要1萬日圓就能2天無限搭新幹線和特急。

tiger Walker 玩樂季日本交通票券新幹線日本旅遊
2026-02-23 15:32文字：特派員 Trish 圖片提供:九州旅客鉄道株式会社
特派員 Trish

想成為旅遊達人一定要關注這張交通神券，1萬日圓兩天內可以無限搭乘九州新幹線和特急列車，四月有九州旅行計劃的你快預購吧。

九州旅遊必買！JR九州推出四月限定大冒險券，成人只要1萬日圓，就能在兩天內無限搭乘九州新幹線和特急列車。北部九州版可暢遊福岡、熊本超划算。

九州新幹線開業15週年紀念優惠

JR九州為慶祝九州新幹線全線營運15週年，推出「九州大冒險券」。你必須在網路先預約，預約完就可以在連續兩天內無限搭乘九州新幹線、西九州新幹線、JR九州在來線特急列車，以及普通快速列車的普通車自由席。這張優惠券分為兩種版本，北部九州版成人票價1萬日圓，兒童票價2000日圓；全九州版成人票價2萬日圓，兒童票價3000日圓。使用期間為2026年4月10日到4月19日。發售期間則是2026年3月10日到4月17日。

九州新幹線冒險券涵蓋範圍

北部九州版的適用範圍相當廣泛，包含九州新幹線博多到熊本區間、西九州新幹線全線、豐肥本線以北的JR九州全線，以及山陽本線下關到門司區間。另外還涵蓋鹿兒島本線熊本到宇土區間、三角線宇土到三角全線，以及日田彥山線BRT。全九州版則涵蓋九州新幹線全線、西九州新幹線全線、JR九州全線，以及山陽本線下關到門司區間和日田彥山線BRT。如果你旅程時間較短，建議選擇北九州版。

▲只要1萬日圓就能在2天內無限搭乘九州新幹線和特急列車。
九州新幹線冒險券網路預約限定發售

購買方式採網路預約制。必須先加入「JR九州Web會員」。接著透過「JR九州網路列車預約」系統，在使用開始日的1個月前，先完成預約和付款。每次最多可同時預約7張，包含成人票和兒童票。兒童票必須與成人票同時購買，並且行程相同才有效。兒童票無法單獨使用哦！

九州新幹線冒險券取票與使用規則

購買後必須到JR九州主要車站的「綠色窗口」或「指定席售票機」取票後才能使用。不能只憑手機預約畫面搭車。如果沒有取票就上車，需另外購買該行程所需的乘車券和特急券。如果要搭乘普通車對號座或商務車廂的對號座，需另外購買對號座的特急券或特急券商務券。有幾點要特別注意。博多到小倉的山陽新幹線和博多到博多南的博多南線不適用。福岡市交通局、肥薩橙鐵道等非JR九州路線需另外付費。北部九州版如果從博多搭九州新幹線到熊本以南，熊本之後的區間需另外付費。

九州新幹線冒險券優惠券變更與退票

取票前如使用信用卡付款，可在使用開始日當天前，由本人透過手機或電腦自行變更使用開始日「一次」。當天不能更改，如使用便利商店、銀行ATM或網路銀行、車站付款，付款後就無法變更。取票後如要變更，需在使用開始前且有效期間內，到JR九州綠色窗口辦理。退票方面，取票前可在有效開始日前，由本人透過手機或電腦自行辦理。退還票價將收取440日圓手續費。取票後未使用且在有效期間內，可到JR九州綠色窗口辦理退票，同樣將收取440日圓手續費。想暢遊九州的你，這張4月限定的大冒險券是絕佳選擇。把握2026年4月的使用期間，盡情探索九州之美吧！

日本旅遊交通重大新聞

推薦閱讀：日本第一艘！三井造了艘零排放電動船，日本橋到豐洲航線4月開通，不只是通勤接駁，還能觀賞夜景。

推薦閱讀：大阪旅遊要注意！大阪梅田站進行大改造，列車停靠位置全都變了，千萬別跑錯月台。

推薦閱讀：關西旅遊必看！日本南海電鐵漲價了，但用App買竟然還更便宜，這篇教你輕鬆省荷包。

