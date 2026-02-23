4月限定九州自由行必買旅遊神券，只要1萬日圓就能2天無限搭新幹線和特急。

想成為旅遊達人一定要關注這張交通神券，1萬日圓兩天內可以無限搭乘九州新幹線和特急列車，四月有九州旅行計劃的你快預購吧。
九州旅遊必買！JR九州推出四月限定大冒險券，成人只要1萬日圓，就能在兩天內無限搭乘九州新幹線和特急列車。北部九州版可暢遊福岡、熊本超划算。
九州新幹線開業15週年紀念優惠
JR九州為慶祝九州新幹線全線營運15週年，推出「九州大冒險券」。你必須在網路先預約，預約完就可以在連續兩天內無限搭乘九州新幹線、西九州新幹線、JR九州在來線特急列車，以及普通快速列車的普通車自由席。這張優惠券分為兩種版本，北部九州版成人票價1萬日圓，兒童票價2000日圓；全九州版成人票價2萬日圓，兒童票價3000日圓。使用期間為2026年4月10日到4月19日。發售期間則是2026年3月10日到4月17日。
九州新幹線冒險券涵蓋範圍
北部九州版的適用範圍相當廣泛，包含九州新幹線博多到熊本區間、西九州新幹線全線、豐肥本線以北的JR九州全線，以及山陽本線下關到門司區間。另外還涵蓋鹿兒島本線熊本到宇土區間、三角線宇土到三角全線，以及日田彥山線BRT。全九州版則涵蓋九州新幹線全線、西九州新幹線全線、JR九州全線，以及山陽本線下關到門司區間和日田彥山線BRT。如果你旅程時間較短，建議選擇北九州版。
九州新幹線冒險券網路預約限定發售
