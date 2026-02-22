日本第一艘！三井造了艘零排放電動船，日本橋到豐洲航線4月開通，不只是通勤接駁，還能觀賞夜景。

日本的旅遊的交通工具又再加一種，由三井建造的電動客車，讓旅遊在進化，更科技、更環保，東京遊玩新選擇。

坐船通勤在日本不是夢！還盟觀賞夜景喔，東京第一條電動船定期航線預計於2026年4月開航。這將是日本第一座由民營企業經營的電動客船，且保證靜音！記得去踩點！

東京電動船：&CRUISE

電動客船名為「Nihonbashi e-LINER」，保證零碳排放，強調靜音、低振動、零燃料臭味。船上搭載約300kWh的鋰離子電池，堪稱總噸位20噸以下的日本船舶中最大的電池容量，足以供應定期航線航行所需的全部電力，因此船上完全沒有發電機等內燃部位。除此之外，船上的其他材料也採用環保素材。

● 船艙座椅布料：不使用有害化學物質（PFAS：有機氟化合物）。

● 天花板、窗框部分：採用東麗公司的「Ultrasuede® HP」，活用工廠排出的聚酯薄膜等產業廢棄物。

● 船艙地板、操舵席地板：舖有環保地毯，材料為廢棄漁網、寶特瓶。

● 廁所天花板：有效活用本應廢棄的爐渣，獲環保標章認定，甚至具有吸音、隔音效果。

● 廁所地板：以環境負荷低的再生乙烯作為基地板材。



▲電動客船保證零碳排放，強調靜音、低振動、零燃料臭味。





東京電動船：Nihonbashi e-LINER整體樣貌

▲船上搭載約300kWh的鋰離子電池，堪稱總噸位20噸以下的日本船舶中最大的電池容量。





起點：日本橋搭船場

船內設置升降機，不只如此，廁所也能供輪椅使用者使用喔！帶長輩出門也不怕！2026年4月起，2艘電動船將正式在日本橋與豐洲間營運。日本橋地區是東京歷史核心，也是江戶時代以來的重要商業據點。周邊有「日本橋河畔步道」，可供散步，觀賞東京的河景。

▲4月起2艘電動船將正式在日本橋與豐洲間營運。





終點：豐洲搭船場

豐洲站位於LaLaport豐洲由三井不動產經營的大型購物中心。在購物、用餐後能夠直接搭船。未來除了日本橋和豐洲，三井還計畫延伸至築地，將東京重新打造為水都，創造更完整的水上交通系統。詳細搭乘和購票資訊將在公布後更新，敬請期待！

▲除了日本橋和豐洲，三井還計畫延伸至築地，將東京重新打造為水都，創造更完整的水上交通系統。