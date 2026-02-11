大阪旅遊要注意！大阪梅田站進行大改造，列車停靠位置全都變了，千萬別跑錯月台。

2026年日本開始進行許多新建設，大阪梅田車站也進行翻新，神戶線已經進行，接著寶塚線、京都線會陸續展開，旅客要注意喔！

大阪梅田車站2026年進行翻新，阪急電鐵宣布梅田車站列車停靠位置調整，未來將設置月台門並增設電梯。即日起神戸線的停車位置變更，自由行的旅客請注意喔。

梅田車站翻新