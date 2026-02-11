> 旅遊 > 大阪旅遊要注意！大阪梅田站進行大改造，列車停靠位置全都變了，千萬別跑錯月台。

大阪旅遊要注意！大阪梅田站進行大改造，列車停靠位置全都變了，千萬別跑錯月台。

2026-02-11 18:27文字：特派員 Trish 圖片提供:阪急阪神ホールディングス株式会社
2026年日本開始進行許多新建設，大阪梅田車站也進行翻新，神戶線已經進行，接著寶塚線、京都線會陸續展開，旅客要注意喔！

大阪梅田車站2026年進行翻新，阪急電鐵宣布梅田車站列車停靠位置調整，未來將設置月台門並增設電梯。即日起神戸線的停車位置變更，自由行的旅客請注意喔。

梅田車站翻新

阪急電鐵預計從2026年開始改建阪急交通大樓、翻修地下商店街「阪急三番街」和大阪梅田車站。首先，2026年1月起，3樓大廳與月台將開始進行翻修工程，因此各線列車停靠位置往十三車站移動約14公尺。（一節車廂長約19公尺）以白話文來說，就是想要搭車的旅客從剪票口必須走更長的距離，才能搭上車。其中，神戶線已經實施這項更動！寶塚線和京都線從預計在以下時間跟進：
● 神戸線：2026年1月24日
● 寶塚線：2026年春季
● 京都線：2026年秋季
未來如果要搭阪急電鐵的旅客，記得預留更充裕的時間，避免趕不上預計搭乘的列車，停靠位置調整後，將擴充多功能廁所、哺乳室和恐慌避難空間（Calm Down Space）。恐慌避難空間是為了較為敏感的旅客設置，如果焦慮、恐慌發作，需要到安靜的地方沉澱心情時，就能使用該空間，隔絕外部的聲音與視線，以平復情緒。

▲阪急電鐵預計從2026年開始改建阪急交通大樓、翻修地下商店街「阪急三番街」和大阪梅田車站。
▲阪急電鐵預計從2026年開始改建阪急交通大樓、翻修地下商店街「阪急三番街」和大阪梅田車站。

大阪梅田車站從1910年建立至今，已有115年歷史。見證大阪的發展，服務無數旅客。現在，車站即將進化到下一個階段。工程期間可能會有些不便，但這都是為了未來的便利！這期間搭乘阪急電鐵，也算是見證了歷史呢！

