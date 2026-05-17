東京春日生活提案！把飯糰帶去目黑川野餐，中目黑特色飯糰專賣店推薦。

知名賞櫻秘境中目黑就算過了櫻花季，仍有一間充滿特色的飯糰店吸引觀光客，溫暖、低調以當日現煮米搭配家常小菜與味噌湯，吃起來來充滿情感。

Onigily Cafe 的飯糰皆為手工製作，現點現握，每顆完成後，會靜置片刻，讓熱氣與水分自然回縮，那時的那一口，就是飯糰最好吃的狀態。 ▲Onigily Cafe 的飯糰皆為手工製作、現點現握。





從目黑走到中目黑

從JR目黑站走出來的時候，其實還在東京的標準模式裡，腳步是直線的，目的地是明確的，就連過馬路的節奏，都帶著一點不自覺的急。

當開始沿著目黑川往北，朝中目黑的方向慢慢走去，城市會在不知不覺間發生變化，建築不再壓迫，樓層變矮了，天空變大了，車聲逐漸退場，取而代之的是咖啡沖煮的蒸氣聲、街坊鄰居低聲交談的節奏，還有小型烘焙工房開始一天工作的氣味與聲音。

▲當開始沿著目黑川往北，朝中目黑的方向慢慢走去，城市會在不知不覺間發生變化。

東京春日的目黑川

微微潮濕的春天氣味，順著水流聲與櫻花枝頭，一步步把人帶向目黑川。目黑川全長約 8 公里，從世田谷流經目黑區，最後匯入品川。靠近 JR目黑站 的南側河段，步道較寬，節奏也更鬆，有人牽著狗散步、有人拿著剛買好的麵包坐在長椅上慢慢吃，也有人什麼都不做，只是站在橋上看水流，再往北走，靠近東急東橫線的中目黑車站周圍，風景開始變得更有編排感。

畢竟是著名的賞櫻路段，櫻花沿著河道規律綻放，枝影與水面交錯，形成一條延伸視線的粉色廊道，加上周圍是商業與住宅混合的街區，咖啡店、甜點店、選物店與民宅彼此交錯，讓這段河岸不只是風景，而是一種可以被使用的生活場域，可以逛街，也可以發呆；可以有目的地，也可以只是走著走著就停下來。

而我走著走著，發現了一間早上9點就開的日式飯糰專賣店－Onigily Café。 ▲順著水流聲與櫻花枝頭，一步步把人帶向目黑川。

▲著名的賞櫻路段，櫻花沿著河道規律綻放，枝影與水面交錯，形成一條延伸視線的粉色廊道。

Onigily Cafe Nakameguro Shop 中目黑飯糰專賣店

Onigily 是把英文 onigiri（飯糰的日語）的「r」悄悄換成了「l」，多了一點俏皮感，也與品牌所主張的樸素生活感 × 設計簡約一拍即合。

Onigily Cafe 將「飯糰」當成主角，以當日現煮的米、現場手握的手感，搭配日式家常小菜與味噌湯，提供2顆飯糰朝食套餐與2顆飯糰家唐洋炸雞午餐套餐，店內設計為偏北歐簡約風，木質桌椅、白牆與大片落地窗，自然光傾瀉而入，讓人在第一口飯糰之前，就先感受到「可以慢下來」的那種舒服感。

▲店內設計為偏北歐簡約風，木質桌椅、白牆與大片落地窗。

▲Onigily品牌主張的樸素生活感 × 設計簡約一拍即合。

飯糰口味

通常供應的常設口味約有15 種以上，其中人氣品項包含：只加鹽的三角飯糰、明太子與奶油起司混合的明太クリーム、還有包裹嫩煮溏心蛋的半熟玉子飯糰等。

其餘口味如梅子270日圓、紫蘇納豆270日圓、芥末270日圓、海帶270日圓、日式鮪魚270日圓、鹹海帶鮪魚280日圓、明太子280日圓、明太子高菜280日圓、乾鰹魚碎和起司280日圓、鮭魚300日圓、雞肉碎310日圓、炸雞和蛋黃醬310日圓。

▲供應的常設口味約有15 種以上。

BREAKFAST SET／600日圓

▲人氣品項包含：只加鹽的三角飯糰、明太子與奶油起司混合的明太クリーム、還有包裹嫩煮溏心蛋的半熟玉子飯糰等。

我點的早餐是2種飯糰（鮭魚飯糰＋昆布飯糰）＋漬物，額外加購味增湯、小菜和炸雞。飯粒溫熱而濕潤，入口後彈性十足；海苔酥脆如一層薄紗，包裹著剛剛好的鹹香；沒有過多調味，但每一口都讓人記得：原來食物，只靠真實的好味道，就能打動人。 ▲飯粒溫熱而濕潤，入口後彈性十足。





歡迎打包帶走

一間中目黑的飯糰專賣店

若想將這份米香與節奏帶走，店內亦提供外帶紙盒，包裝設計上印有手繪飯糰插圖，質樸可愛，每季還有限定口味，如春季的梅紫蘇、秋季的栗子昆布，讓習慣變成一種美味的期待。▲店內亦提供外帶紙盒，包裝設計上印有手繪飯糰插圖，質樸可愛。

Onigily Cafe 不急著打卡爆紅，也不試圖把飯糰變得像甜點那樣花俏。看似簡單，卻處處藏著堅持，在食材與擺盤之間保持樸實米食的好滋味，讓人願意多停留一點，不只為了吃飽，而是為了練習：怎麼過日子才不會浪費。





Onigily Cafe

地址：東京都目黒区中目黒3-1-4

營業時間：09：00～16：00





日本巷弄散步小店

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