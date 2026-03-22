一間不太想紅的藍瓶咖啡！三軒茶屋店在工業極簡與昭和懷舊之間，剛好長成東京生活的樣子。

超有名的藍瓶咖啡到了三軒茶屋變成一間特別低調的咖啡館，為了滿足這個街區的懷舊氛圍，三軒茶屋店保留老屋的結構，靜靜的煮著咖啡。

原本只是想在三軒茶屋找一間咖啡店。結果，多走了幾步、不經意偏離主街之後，發現那個很小、很克制的藍色瓶子－Blue Bottle Coffee 三軒茶屋，大概是藍瓶咖啡在東京，最有生活故事感的一間。 ▲原本只是想找間咖啡店。結果發現那個很小、很克制的藍色瓶子。





三軒茶屋

三軒茶屋距離澀谷只有二站，卻像是另一種完全不同的東京。不同於澀谷或原宿的外放與喧鬧，也不像代官山或銀座那樣精緻到帶點距離感，三軒茶屋保留了老東京的商店街與下町氛圍，同時又長出了屬於這一代的設計感與文化氣息。這裡聚集許多年輕人喜歡的選物店、獨立咖啡與複合式設計空間，轉進狹窄的巷弄裡，又能看見昭和時代留下來的居酒屋、拉麵店、烘焙屋與雜貨店，維持著熟客往來的日常節奏。

三軒茶屋的魅力，在於它的生活濃度。它既是單身族群與創意工作者的聚集地，也是居住滿意度極高的生活區，有人穿著西裝，下班後站在吧台喝一杯；也有人抱著筆電，在咖啡廳待上一整個下午。

▲三軒茶屋距離澀谷只有二站，不同於澀谷或原宿的外放與喧鬧，也不像代官山或銀座那樣精緻到帶點距離感。



不一樣的藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）

在東京，Blue Bottle Coffee多半代表一種乾淨、俐落，帶點距離感的精品咖啡體驗；走進去、點一杯、離開，時間掌握得剛剛好，一切都很精準。但三軒茶屋這間，完全不一樣。

從東急田園都市線三軒茶屋站南口走出來，人流不會推著互相前進，而是自然地散開，無論走哪一條，都是不急著取悅觀光客的生活街道，便利商店、停靠在路邊的腳踏車、牽著狗散步的人，還有那些說不上名字，卻感覺已經在這裡存在很久的小店與住宅。

就在這樣的日常之中，會在一條幾乎稱不上巷子的窄徑，發現那棟低調的老建築和那個很熟悉的藍色瓶子，沒有招手，沒有宣傳，甚至隱約表達一種態度：找到我，算你厲害。

▲在一條幾乎稱不上巷子的窄徑，發現那棟低調的老建築和那個很熟悉的藍色瓶子。





藍瓶咖啡／Blue Bottle Coffee三軒茶屋

Blue Bottle Coffee 三軒茶屋原本是一間屋齡約50年的老診所。改建後，並沒有刻意抹去過去，而是選擇保留那些帶有歲月痕跡的元素－斑駁的牆面、原有的結構動線，以及小巧的庭院空間。在這樣的基礎之上，藍瓶加入一貫的設計語言：低干擾、高採光、清水混凝土與白牆，地面也以不同材質區分空間，細微地引導動線與停留方式；舊與新之間沒有衝突，反而打趣地欣賞那個被稱為時間厚度的質地，不是瑕疵，是一種別處難以取代的珍稀素材。

走進店內，整體座位約30席，空間不算大，卻有清楚的層次分佈。前半部是持續運作的咖啡沖煮區，手沖、水聲、器具與動線交織在一起，每一杯咖啡的完成，都像是在延續一段節奏；往後走，氛圍明顯安靜下來，適合閱讀、發呆或整理思緒，聲音被自然地降低，時間也變得比較慢。木質家具與不鏽鋼吧檯，冷靜與溫度同時存在，理性與生活感，都在同一個空間裡並行。

▲Blue Bottle Coffee 三軒茶屋原本是一間屋齡約50年的老診所。

▲改建後，並沒有刻意抹去過去，而是選擇保留那些帶有歲月痕跡的元素。

▲店內整體座位約30席，空間不算大，卻有清楚的層次分佈。





三軒茶屋的藍瓶咖啡時光

藍瓶的咖啡，依然維持它一貫的乾淨與清晰。從手沖、濃縮到拿鐵，從淺焙到深焙，各自有清楚的風味輪廓，酸質明亮、苦味收斂，表現穩定。搭配店內簡單的輕食選擇：餅乾、磅蛋糕、派類，或是隔夜燕麥與麥片，無論作為早晨醒腦的開始，或午後短暫的停留歇息，都顯得剛剛好。對初訪者來說，可以從拿鐵開始。濃縮與牛奶融合度高，奶泡細緻，口感柔和而穩定。如果想更進一步理解風味，則可依當日豆單選擇手沖咖啡，萃取精準、層次清晰，但不刻意追求複雜變化。而店內的冷萃 NOLA 系列，口感滑順、帶有明顯甜感，則是另一種輕鬆入口的選擇，特別適合想嘗試不同風格的咖啡愛好者。

▲對初訪者來說，可以從拿鐵開始。濃縮與牛奶融合度高，奶泡細緻，口感柔和而穩定。





坐下來之後

隨著光線移動，從窗邊慢慢滑進桌面，咖啡的香氣始終不張揚，卻剛好停在身邊。似乎，慢慢理解這間藍瓶的節奏。空間設計沒有刻意製造視覺焦點，而是讓人可以長時間待著，也不感到壓力，實際上，這裡特別適合一個人，或兩個人靜靜相處，並不太適合多人聚會，或需要持續高音量交流的社交場景。

門口時不時出現穿著隨性的年輕人，買一杯咖啡，再牽著腳踏車離開，速度很慢，好像也沒有要去哪裡；也會反覆看到幾種很日常的狀態，有人打開筆電，但沒有急著工作；有人只停留三分鐘，買一杯外帶就離開；也有人坐著發呆，看著窗外度過一段空白的時間。

正是這樣的客群分布，形塑了店內偏長的停留時間與較低的翻桌率，讓Blue Bottle Coffee 三軒茶屋更接近一間社區型的精品咖啡店，而不是一個講求效率的商業門市。

▲空間設計沒有刻意製造視覺焦點，而是讓人可以長時間待著也不感到壓力。

▲這裡特別適合一個人，或兩個人靜靜相處，並不太適合多人聚會，或需要持續高音量交流的社交場景。



第一次走進這間店的時候，可能只會覺得，它就是一間好拍的藍瓶咖啡。

但慢慢地會發現，同樣是藍瓶咖啡，有些店，你只會買一杯就離開，而有些店，你會忍不住坐下來，短暫地，像東京人一樣生活一下。那間藍瓶咖啡，就在三軒茶屋。





藍瓶咖啡／Blue Bottle Coffee三軒茶屋

地址：東京都世田谷區三軒茶屋 1-33-18

營業時間：08：00～19：00





東京特色咖啡館

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