> 美食 > 咖啡控朝聖新據點！摩洛哥百年咖啡殿堂Bacha Coffee進軍東京銀座，喝得到超過200款100%阿拉比卡咖啡品種。

咖啡控朝聖新據點！摩洛哥百年咖啡殿堂Bacha Coffee進軍東京銀座，喝得到超過200款100%阿拉比卡咖啡品種。

tiger Walker 玩樂季咖啡廳東京咖啡廳銀座咖啡廳摩洛哥
2026-01-05 14:10文字：特派員 Trish 
特派員 Trish

特派員 Trish

咖啡迷又有一間新開店要追了，來自摩洛哥的咖啡名店插旗東京銀座，濃濃異國風情和專頁咖啡風味，無條件滿足咖啡愛好者。

喜愛咖啡的台灣旅人們，又有理由飛東京了，源自摩洛哥、擁有超過百年歷史的頂級咖啡品牌「Bacha Coffee」在東京銀座開設日本首間旗艦店，這個在全球15個國家擁有36間分店的咖啡界傳奇，終於要讓日本咖啡愛好者一親芳澤。

從1910年走來的咖啡藝術

Bacha Coffee的故事始於1910年，在摩洛哥古城馬拉喀什的歷史建築「Dar El Bacha」(巴夏宮殿)中誕生。百年來，品牌始終堅持提供100%阿拉比卡精品咖啡，將傳統工藝與現代品味完美結合。從咖啡展示廳、精品店、咖啡吧到外帶服務，Bacha Coffee以多元形態滿足咖啡愛好者的各種需求，同時提供精緻的咖啡器具和伴手禮選擇。

▲百年來品牌始終堅持提供100%阿拉比卡精品咖啡，將傳統工藝與現代品味完美結合。
▲百年來品牌始終堅持提供100%阿拉比卡精品咖啡，將傳統工藝與現代品味完美結合。

銀座旗艦店：三層樓的咖啡天堂

這次在銀座中心地帶開設的日本首店，是一棟獨立的三層樓建築，每一層都有不同驚喜。一樓咖啡精品店與外帶區，是咖啡豆愛好者的天堂。店內提供來自全球35個產區、超過200種100%阿拉比卡精品咖啡豆，從單一產地咖啡、風味咖啡、精品調配豆，到採用二氧化碳萃取法的低咖啡因咖啡應有盡有。店家還提供客製化研磨服務，讓你依照沖煮方式選擇最適合的研磨度。此外,還有整顆咖啡豆、研磨咖啡粉、禮盒裝掛耳包、咖啡器具以及精選甜點等商品，讓你把頂級咖啡體驗帶回家。

▲一樓咖啡精品店與外帶區，是咖啡豆愛好者的天堂。店內提供來自全球35個產區、超過200種100%阿拉比卡精品咖啡豆，
▲一樓咖啡精品店與外帶區，是咖啡豆愛好者的天堂。店內提供來自全球35個產區、超過200種100%阿拉比卡精品咖啡豆。

二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。在這裡，你可以一邊品嚐精品咖啡，一邊享用美味餐點。特別推薦摩洛哥風味的「Kefta」肉丸等特色料理，以及品牌招牌的可頌和各式糕點，每一款都是與咖啡完美搭配的美味選擇。 ▲二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。在這裡，你可以一邊品嚐精品咖啡，一邊享用美味餐點。
▲特別推薦摩洛哥風味的「Kefta」肉丸等特色料理。▲二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。
▲二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。

如果你正計劃東京之旅，不妨將Bacha Coffee銀座店排進行程。在銀座逛街購物之餘，走進這間充滿摩洛哥異國情調的咖啡殿堂，讓來自北非的咖啡香氣，為你的東京旅程增添一抹難忘的風味記憶。▲二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。
▲二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。

Bacha Coffee 銀座店舖資訊

地址：東京都中央区銀座5-6-6
營業時間：11：00～21：00


日本特色咖啡廳

推薦閱讀：世界首間MARNI CAFE進駐GINZA SIX，岩柳麻子監修水果聖代與品牌Logo卡布奇諾，時尚咖啡新體驗。

推薦閱讀：淺草新咖啡廳盛大開幕！融合北歐和日式風格，從雷門出發步行只要3分鐘。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
papa
吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。
吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。
記者 楊婷雅
藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。
藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。
記者 楊婷雅
咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
記者 楊婷雅
日本番外篇石川能登半島！一座車站一杯咖啡，穴水五十年大正童話風喫茶店プランタン，搭寶可夢列車冬遊。
日本番外篇石川能登半島！一座車站一杯咖啡，穴水五十年大正童話風喫茶店プランタン，搭寶可夢列車冬遊。
小虎食夢網
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊