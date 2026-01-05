咖啡控朝聖新據點！摩洛哥百年咖啡殿堂Bacha Coffee進軍東京銀座，喝得到超過200款100%阿拉比卡咖啡品種。

咖啡迷又有一間新開店要追了，來自摩洛哥的咖啡名店插旗東京銀座，濃濃異國風情和專頁咖啡風味，無條件滿足咖啡愛好者。

喜愛咖啡的台灣旅人們，又有理由飛東京了，源自摩洛哥、擁有超過百年歷史的頂級咖啡品牌「Bacha Coffee」在東京銀座開設日本首間旗艦店，這個在全球15個國家擁有36間分店的咖啡界傳奇，終於要讓日本咖啡愛好者一親芳澤。

從1910年走來的咖啡藝術

Bacha Coffee的故事始於1910年，在摩洛哥古城馬拉喀什的歷史建築「Dar El Bacha」(巴夏宮殿)中誕生。百年來，品牌始終堅持提供100%阿拉比卡精品咖啡，將傳統工藝與現代品味完美結合。從咖啡展示廳、精品店、咖啡吧到外帶服務，Bacha Coffee以多元形態滿足咖啡愛好者的各種需求，同時提供精緻的咖啡器具和伴手禮選擇。



銀座旗艦店：三層樓的咖啡天堂

這次在銀座中心地帶開設的日本首店，是一棟獨立的三層樓建築，每一層都有不同驚喜。一樓咖啡精品店與外帶區，是咖啡豆愛好者的天堂。店內提供來自全球35個產區、超過200種100%阿拉比卡精品咖啡豆，從單一產地咖啡、風味咖啡、精品調配豆，到採用二氧化碳萃取法的低咖啡因咖啡應有盡有。店家還提供客製化研磨服務，讓你依照沖煮方式選擇最適合的研磨度。此外,還有整顆咖啡豆、研磨咖啡粉、禮盒裝掛耳包、咖啡器具以及精選甜點等商品，讓你把頂級咖啡體驗帶回家。



二樓與三樓的咖啡廳，則提供舒適的用餐空間。在這裡，你可以一邊品嚐精品咖啡，一邊享用美味餐點。特別推薦摩洛哥風味的「Kefta」肉丸等特色料理，以及品牌招牌的可頌和各式糕點，每一款都是與咖啡完美搭配的美味選擇。

如果你正計劃東京之旅，不妨將Bacha Coffee銀座店排進行程。在銀座逛街購物之餘，走進這間充滿摩洛哥異國情調的咖啡殿堂，讓來自北非的咖啡香氣，為你的東京旅程增添一抹難忘的風味記憶。

Bacha Coffee 銀座店舖資訊

地址：東京都中央区銀座5-6-6

營業時間：11：00～21：00







日本特色咖啡廳

