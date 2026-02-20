東京都心最優雅的賞櫻之旅！東京Midtown春櫻祭3月開跑，100棵櫻花、飯店戶外酒廊和夜櫻點燈即將夢幻登場。

又到了一年一度春季賞櫻的日子，東京六本木首先推出這場春季盛事的細節，搭配街邊櫻花美景，加入夜櫻、美食、美酒，快加入你的櫻花計劃吧。

東京六本木的時尚地標「東京Midtown」預計將在3月13日至4月12日舉辦春季盛事「MIDTOWN BLOSSOM 2026」！約100棵櫻花樹在廣闊的Midtown花園中盛開，今年特別與東京麗思卡爾頓酒店合作，推出被春日花草包圍的限定戶外酒廊「ROKU六」，提供使用三得利日本工藝琴酒調製的原創雞尾酒與精緻甜點。此外還有首次登場的粉紅色裝置藝術「BLOSSOM AVENUE」、夜櫻點燈，以及露台餐廳讓你在櫻花樹下用餐，這種都會中的優雅賞櫻體驗，絕對是東京春天最時尚的行程。



▲時尚地標「東京Midtown」預計將在3月13日至4月12日舉辦春季盛事MIDTOWN BLOSSOM 2026。





在櫻花下品味頂級款待

今年最大亮點是由東京麗思卡爾頓飯店營運的期間限定戶外酒廊「ROKU六 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」。這個華麗的戶外空間設在21_21 DESIGN SIGHT前方的Midtown花園中，周圍布置著春季花草，約100個座位讓你可以舒適地坐在櫻花樹下，享受五星級飯店特製的餐點與飲品。



▲今年最大亮點是由東京麗思卡爾頓飯店營運的期間限定戶外酒廊。



酒廊主打使用三得利日本工藝琴酒「ROKU六」調製的原創雞尾酒，這款琴酒融合六種日本在地植物香氣，清爽優雅的風味特別適合春天。搭配酒廊提供的精緻甜點和溫熱餐點，在櫻花樹下小酌一杯，微風吹拂、花瓣飄落，這種浪漫氛圍只有在這裡才體驗得到。





全新裝置藝術連結街道與自然

今年首次登場的「BLOSSOM AVENUE」裝置藝術設置在花園入口，以「街道」和「十字路口」為概念，用各種充滿玩心的物件連結城市與自然，引導訪客走進美麗的春日自然和櫻花林蔭道。設計師是曾在「TOKYO MIDTOWN AWARD 2018」設計競賽中獲得優秀獎的仲野耕介，他巧妙地將都市元素融入自然景觀，創造出獨特的過渡空間。



▲今年首次登場的裝置藝術設置以街道和十字路口為概念，引導訪客走進美麗櫻花林蔭道。



這個裝置藝術以粉紅色系為設計呼應櫻花季主題，走過這個區域就像是從繁忙都市進入春日仙境的儀式感，為整個賞櫻體驗增添了藝術氣息。





夜櫻點燈！白天粉嫩夜晚更絢麗

約100棵櫻花樹沿著「櫻花大道」排列，白天在陽光下呈現柔和的粉色，已經夠美了。但真正的魔法在夜晚17點以後展開，當點燈開始，櫻花在燈光照射下變得更加鮮豔，整條櫻花大道彷彿被施了魔法，從粉嫩變成絢麗的粉紅色，視覺衝擊力十足。



▲整條櫻花大道彷彿被施了魔法，從粉嫩變成絢麗的粉紅色，視覺衝擊力十足。



Midtown的夜櫻點燈從傍晚5點持續到晚上11點，時間很長，不用趕在特定時段前往。周圍有充足的照明和舒適的步道，可以優雅地漫步在櫻花樹下，邊走邊拍照，完全不會有被人潮推擠的壓力。





櫻花樹下的美食饗宴

Midtown最棒的設計之一，就是沿著櫻花大道設置了多間附設露台座位的餐廳。坐在露台上，眼前就是滿開的櫻花樹，微風吹來花瓣飄落，手中拿著美食美酒，這種賞櫻體驗根本就是電影場景！



▲沿著櫻花大道設置多間附設露台座位的餐廳，眼前就是滿開的櫻花樹，這種體驗就像電影場景。



活動期間，館內各餐廳都會推出春季限定菜單，從精緻的法式料理、義大利餐點到日本料理，選擇非常多元。許多甜點店也會推出外觀華麗的春季甜點，粉紅色系的蛋糕、櫻花口味的點心，視覺和味覺都被春天填滿。



