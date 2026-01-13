> 旅遊 > 2026櫻花搶先報！日本最先進AI預測，東京預估3月19日搶先開花，比往年早5天。

2026櫻花搶先報！日本最先進AI預測，東京預估3月19日搶先開花，比往年早5天。

2026-01-13 14:59 圖片提供:日本気象株式会社
日本每天的櫻花季是大事件！現在差不多該開始準備訂機票、訂飯店了，快看看日本氣象公司透過AI預測今年的櫻花開花時間吧。

剛迎接2026年新年就想要去日本賞櫻，但又怕去太早沒開花、去太晚又都凋謝了嗎？日本目前已經透過AI計算，公布了北海道到鹿兒島等「第1次櫻花開花・盛開」的預測時間表。快把這篇筆記起來！

日本2026年第1次櫻花開花・盛開日期

本次預測由日本氣象公司公開，日本氣象公司專門運用長年累積的氣象知識，進行天氣預報，並且推廣防災、環境、能源、資料科學。先前也曾經公布楓葉最佳觀賞期，以及星空指數、登山預報。推薦常去日本的大家可以追蹤起來！日本氣象公司在本次推測，2026年因春季氣溫高的影響，北日本、東日本將比平常更早開花，西日本將與往年相同時期開花。東京・名古屋預計比之前早5天，岐阜預計比先前早6天，於3月19日開花，接著四國地區、九州地區、中國地區也將陸續開花。
官方網站（日文）
官方網站（英文）

▲日本氣象公司在本次推測，2026年因春季氣溫高的影響，北日本、東日本將比平常更早開花，西日本將與往年相同時期開花。
日本主要都市櫻花開花、盛開預測日

幫大家統整了熱門城市的開花日期。
● 札幌：開花預測日4月28日、盛開預測日5月1日
● 仙台：開花預測日4月5日、盛開預測日4月10日
● 東京：開花預測日3月19日、盛開預測日3月26日
● 名古屋：開花預測日3月19日、盛開預測日3月28日
● 京都：開花預測日3月24日、盛開預測日3月31日
● 大阪：開花預測日3月24日、盛開預測日3月31日
● 福岡：開花預測日3月20日、盛開預測日3月29日

▲日本各地熱門城市的春季櫻花開花日期。
日本氣象櫻花開花預測方法

如果有人好奇的話，也和大家分享一下預測的方法。日本氣象公司是利用打破休眠期的時間和過往的數據庫來預測。所謂打破休眠指的是櫻花會在前一年夏季發育花芽，秋季進入休眠而停止生長。花芽在冬季低溫一定期間後從休眠中甦醒。休眠期被打破後，花芽將重新開始生長，隨氣溫升高接近而開花。建議大家可以參考以上的資訊，科學地規劃你的日本賞櫻之旅！

