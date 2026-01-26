▲東京咖啡廳私藏名單！澀谷甜點店推薦 SHOTO CAFE 雲朵烤戚風必吃，日本旅遊必收。

東京咖啡廳私藏名單曝光！澀谷松濤甜點名店「松濤カフェ (SHOTO CAFE)」以雲朵系烤戚風爆紅，成為台灣旅客日本自由行必訪咖啡廳。

東京澀谷向來是台灣旅客造訪日本的第一站，除了百貨公司、十字路口與經典地標，近年來越來越多旅日熟客開始轉向巷弄間的個性小店，尋找更貼近東京日常的旅行體驗。位於澀谷松濤高級住宅區的「松濤カフェ (SHOTO CAFE)」，正是這類型咖啡館中的代表。創立超過20年，憑藉安靜氛圍與職人級甜點，他們家招牌甜點「雲朵烤戚風」可是連不少日本人都愛，大家最近去東京可別錯過了。

▲東京澀谷甜點店 SHOTO CAFE 創立超過 20 年，雲朵系烤戚風成為日本與台灣旅客必吃名單（攝影：蕭芷琳）

▲藏身松濤高級住宅區的 SHOTO CAFE，以職人甜點與靜謐氛圍吸引甜點控朝聖（攝影：蕭芷琳）

東京咖啡廳私藏名單！澀谷甜點店 SHOTO CAFE 藏身在靜謐街區

從澀谷站步行約十分鐘，轉入松濤一帶後，城市節奏明顯慢了下來，「SHOTO CAFE」就隱身在這片靜謐街區之中。不同於觀光區常見的話題型咖啡廳，店家以溫潤木質空間與不喧嘩的用餐氛圍，長年累積在地熟客與甜點愛好者的支持。店內座位不多，更像是一間為獨旅者或雙人旅程而存在的咖啡館，也讓不少台灣旅客形容，這裡是能真正「坐下來感受東京生活」的地方。

▲澀谷咖啡廳推薦 SHOTO CAFE，位於松濤巷弄，遠離觀光人潮更顯悠閒（攝影：蕭芷琳）

▲東京松濤咖啡廳 SHOTO CAFE 牆面上聚集了不少人的藝人簽名（攝影：蕭芷琳）

東京咖啡廳 SHOTO CAFE 雲朵烤戚風必吃！

「SHOTO CAFE」最具代表性的甜點，正是被日本網友稱為「人生戚風」的烤戚風蛋糕。不同於一般冷食戚風，店家將特製厚切戚風蛋糕再次送入烤箱加熱，表層形成淡淡焦香，內部卻依然保有濕潤且富有彈性的口感。搭配隨餐附上的鮮奶油與香草冰淇淋，入口時能同時感受到溫熱蛋糕與冰涼配料交織的層次，甜度平衡細膩，深受台灣甜點控喜愛。

▲SHOTO CAFE 招牌雲朵烤戚風，外酥內鬆口感層次豐富，是澀谷必吃甜點（攝影：蕭芷琳）

若行程緊湊無法久坐，外帶人氣商品「松濤捲蛋糕」則是另一個亮點。使用與戚風蛋糕相同等級的雞蛋與鮮奶油製作，蛋糕體柔軟細緻，包裹清爽不膩的奶油餡，無論帶回飯店享用或作為東京旅程中的甜點小確幸，都相當合適，也是不少台灣旅客指定回訪必買的品項。

▲澀谷甜點店 SHOTO CAFE 松濤捲蛋糕，細緻蛋糕體與清爽奶油適合外帶享用（攝影：蕭芷琳）

對計畫前往東京自由行的台灣旅客而言，SHOTO CAFE 不僅是一間甜點店，更是一段能暫時遠離觀光喧囂的旅行片刻。從交通便利的澀谷出發，卻能走進松濤靜謐街區，坐下來細細品嚐一份經營20年的職人甜點，正是近年東京旅遊中最受歡迎的深度體驗之一。下次造訪澀谷，不妨將行程留給這樣一間低調卻充滿溫度的咖啡館，讓烤戚風蛋糕成為旅途中最溫柔的一段記憶。

▲東京自由行推薦 SHOTO CAFE，從澀谷出發就能走進松濤靜謐街區（攝影：蕭芷琳）

▲澀谷咖啡廳私藏名單 SHOTO CAFE，讓雲朵烤戚風成為旅途中最溫柔記憶（攝影：蕭芷琳）

東京咖啡廳推薦 澀谷甜點店 SHOTO CAFE 松濤カフェ

地址：東京都渋谷区松濤1-29-24 シティコート松濤 1F

營業時間：11:30–17:30；週一公休

