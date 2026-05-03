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玩具列車奔馳秋田！鳥海山麓線 主題列車隨四季變化，松子奶奶迎賓溫暖鐵道迷。

2026-05-03 14:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

搭乘由利高原鐵道「鳥海山麓線」，可體驗主題列車、木製玩具車廂與季節限定列車，並由在地導覽與繁體中文解說陪伴，終點還有松子奶奶溫暖迎賓，展現秋田鐵道觀光魅力。

鐵道迷秋田旅遊必搭！由利高原鐵道「鳥海山麓線」自羽後本莊站行經至矢島站，沿線共設12座車站、車程約40分鐘，一路可見田園風光與壯麗的鳥海山景緻，並且隨季節更迭和節慶推出特色列車。此外，2014年由利高原鐵道與平溪線締結為姊妹鐵道，並在瑞芳車站內亦設有姊妹路線締結紀念看板，成為鐵道迷關注的亮點之一。

▲鐵道迷秋田旅遊必搭！由利高原鐵道「鳥海山麓線」自羽後本莊站行經至矢島站，全程約40分鐘。（攝影：楊婷雅)

▲鐵道迷秋田旅遊必搭！由利高原鐵道「鳥海山麓線」自羽後本莊站行經至矢島站，全程約40分鐘。（攝影：楊婷雅)
▲2014年由利高原鐵道與平溪線締結為姊妹鐵道。（攝影：楊婷雅）
▲2014年由利高原鐵道與平溪線締結為姊妹鐵道。（攝影：楊婷雅）

由利高原鐵道「鳥海山麓線」多元主題列車

行駛於鳥海山麓線的列車編組風格多元，除了一般的綠色、紅色與藍色列車之外，亦有主打親子客群、內部陳設木質玩具的「玩具列車」，並且會隨季節與節慶推出期間限定主題車廂，例如春季「櫻花列車」、夏季「納涼啤酒列車」、冬季「聖誕節列車」等，使鐵道迷不論何時來搭乘都有新鮮事。

▲「真心列車」（まごころ列車）有身著秋田傳統服飾的工作人員沿途導覽解說。（攝影：楊婷雅）

▲「真心列車」（まごころ列車）有身著秋田傳統服飾的工作人員沿途導覽解說。（攝影：楊婷雅）
▲在列車上可購買「鳥海山麓線」各式限定紀念品。（攝影：楊婷雅）
▲在列車上可購買「鳥海山麓線」各式限定紀念品。（攝影：楊婷雅）

親子旅遊必搭融合木工藝術的「玩具列車」

本次採訪搭乘由砂田光紀操刀設計的「鳥海山麓線」玩具列車，滿載童趣的車廂巧妙融合在地木頭與工藝。最吸睛的莫過於深受孩童喜愛的木製球池，以圓潤的木球取代傳統塑膠材質，另提供木製小桌椅與各式木質玩具，並經過細緻打磨、去除尖銳稜角，以確保孩童能在安全無虞的環境中自在遊玩。

▲「鳥海山麓線」玩具列車，滿載童趣的車廂巧妙融合在地木工技藝，木製球池最為吸睛。（攝影：楊婷雅）

▲「鳥海山麓線」玩具列車，滿載童趣的車廂巧妙融合在地木頭與工藝，木製球池最為吸睛。（攝影：楊婷雅）

限定班次秋田姑娘導覽與矢島站松子奶奶溫暖迎賓

若計畫搭乘「鳥海山麓線」玩具列車，推薦選擇9點40分自矢島站或10點43分自羽後本莊站發車的班次，這兩個班次屬於「真心列車」（まごころ列車），車上有身著秋田傳統服飾的秋田姑娘隨車導覽，沿途介紹風景特色，並搭配繁體中文圖文解說，讓台灣旅人也能輕鬆理解；值得一提的是，抵達矢島站之際，當地知名人物「松子奶奶」會現身迎接旅人，為整段鐵道旅程畫下溫暖句點。

▲「鳥海山麓線」紀念車票，為這趟鐵道旅程增添收藏價值。（攝影：楊婷雅）

▲「鳥海山麓線」紀念車票，為這趟鐵道旅程增添收藏價值。（攝影：楊婷雅）

▲列車抵達矢島站之際，當地知名的松子奶奶會現身迎接旅人。（攝影：楊婷雅）
▲列車抵達矢島站之際，當地知名的松子奶奶會現身迎接旅人。（攝影：楊婷雅）


秋田旅遊情報

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