生剝鬼柴燈祭震撼登場！火光映雪、鬼神巡山，秋田男鹿半島冬季祭典值得親歷難忘。

秋田男鹿半島舉辦的「生剝鬼柴燈祭」，將千年神道儀式與地方民俗巧妙融合，火光映雪、鬼神巡山，場面壯觀。親臨現場的旅遊記者楊婷雅表示，「生剝鬼柴燈祭」不僅是冬季觀光亮點，也承載著守護家宅平安與祈願五穀豐收的傳統信仰。

每年二月，秋田縣男鹿半島迎來一年一度的「生剝鬼柴燈祭」。這項祭典將歷史悠久的神道儀式與地方民俗巧妙結合，呈現出獨特的冬季風貌。不僅是秋田旅遊的重要亮點，吸引無數國內外旅人前來觀賞，也承載著當地居民世代傳承的文化意涵。參與者可以在火光與雪景交織的氛圍中，沉浸男鹿地區深厚的信仰與民俗精神。

▲「生剝鬼柴燈祭」為秋田男鹿半島代表性冬季祭典。（攝影：楊婷雅）

▲「生剝鬼柴燈祭」第五場儀式於神樂殿舉行，由生剝鬼演奏「生剝鬼太鼓」（なまはげ太鼓）。（攝影：楊婷雅）

生剝鬼不是鬼，是鬼神！

被視為自山中降臨的神祇化身「生剝鬼」（Namahage），據聞名稱源於秋田方言「Namomi Hagi」，原本指的是因長時間圍坐暖爐而產生的皮膚紅腫，並帶有「去除懶散痕跡」的意味；每逢特定時節，生剝鬼現身人間，藉由威嚇提醒人們勤勉自律，避免沉溺安逸。久而久之，這項習俗發展為兼具教化功能與信仰意涵的民間文化，同時寄託著守護家庭平安與祈願五穀豐收的期盼。



▲被視為自山中降臨的神祇化身「生剝鬼」，每年藉由威嚇提醒人們勤勉自律。（存摺攝影提供）





雪國火祭交織千年信仰，「生剝鬼柴燈祭」起源

「生剝鬼柴燈祭」名列陸奧地區五大雪祭之一，是由真山神社舉辦、極具代表性的男鹿冬季盛事，固定於每年2月第二個週五至週日，為期三天。起源可追溯至九百多年前，當時真山神社在每年1月3日舉行名為「柴燈祭」的祭神儀式，後來與地方流傳的「生剝鬼」習俗結合，遂發展成今日兼具宗教與觀光性質的節慶活動；祭典期間，在神社境內燃起熊熊柴火，生剝鬼隨著火光現身狂舞，氣勢磅礴的場面為寒冬增添強烈張力，也深深吸引著現場觀眾的目光。

▲「生剝鬼柴燈祭」名列陸奧地區五大雪祭之一，極具代表性和震撼力的男鹿冬季盛事。（存摺攝影提供）

「生剝鬼柴燈祭」七大儀式，從鎮釜祭到生剝鬼入魂

「生剝鬼柴燈祭」在晚間六點揭開序幕，大致可劃分七場儀式，且分布不同區域進行；首先登場的是「鎮釜祭・湯之舞」（鎮釜祭・湯の舞），此為男鹿地區特有的神樂表演形式，神職人員會一邊誦念祝詞，一邊以稻草製成的掃帚攪動滾燙的熱水，並將熱水灑向四周，象徵平息海象、祈求風平浪靜；隨後進行的則是充滿神祕氛圍的「生剝鬼入魂」（なまはげ入魂）。來自各村落的年輕人接過象徵神靈的面具，當面具戴上的那一刻，象徵靈力附身，化身為生剝鬼，並朝山林方向退去，為後續儀式鋪陳氣氛。

▲充滿神祕氛圍的「生剝鬼入魂」（なまはげ入魂），來自各村落的年輕人將面具戴上的那一刻，象徵靈力附身，化身為生剝鬼。（攝影：楊婷雅）

捕捉「生剝鬼柴燈祭」高潮：生剝鬼下山・獻餅

由於「生剝鬼柴燈祭」現場人潮洶湧，若想全程跟隨儀式移動，較不易取得理想視角。若想鎖定最不容錯過的重點場面，建議提早前往重頭戲「生剝鬼下山・獻餅」（なまはげ下山・献餅）行經的參道沿線卡位，該儀式為整場活動高潮，成群結隊的生剝鬼手持火把自山坡現身，沿途與火光交織前行，畫面極具震撼力；對想體驗日本傳統冬季祭典的旅人來說，「生剝鬼柴燈祭」絕對值得親眼目睹，深刻感受雪地、火光與民俗信仰交織的獨特魅力。

▲「生剝鬼下山・獻餅」為生剝鬼柴燈祭重頭戲，欲捕捉生剝鬼下山畫面務必提前卡位。（攝影：楊婷雅）

▲生剝鬼下山・獻餅」為生剝鬼柴燈祭重頭戲，欲捕捉生剝鬼下山畫面務必提前卡位。（攝影：楊婷雅）

「生剝鬼柴燈祭」資訊

日期：每年2月第二個週五至週日

時間：18:00～20:30

入場費：1000日圓（國中生以下免費）

備註：每場「生剝鬼柴燈祭」限制人數為2000人

生剝鬼柴燈祭官網：https://oganavi.com/sedo/zh_tw/





秋田旅遊情報

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