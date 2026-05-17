誰說宮古島美食沙漠！私藏宮古島10間美食不踩雷，宮古牛燒肉 宮古島甜甜圈必吃。

宮古島是近期日本最夯旅遊話題之一，不只有夢幻美景、這次再整理10間美食推薦。編輯張人尹表示，建議粉絲出發前先用Tabelog線上訂位或確認營業時間，不撲空、不踩雷！

誰說宮古島是美食沙漠！近期台灣直飛宮古島成為超夯日本旅遊話題，還有許多人規劃在暑假飛宮古島度假旅遊。宮古島擁有超美海景、多樣水上活動選擇，卻常被說是「美食沙漠」。這次窩客島編輯整理10間宮古島必吃美食，帶你吃遍宮古牛燒肉、宮古島紫薯甜甜圈、沖繩飯糰、還有宮古島必拍咖啡廳，整篇收藏通通不踩雷。



▲宮古島近年成為台灣粉絲暑假旅遊熱門選擇，除了海景與水上活動，這次更整理10間必吃宮古島美食名單。（攝影：張人尹）



▲宮古島成為近期日本旅遊話題，主打45分鐘直飛就能抵達，結合沖繩海島氛圍與絕美海景，適合安排宮古島渡假行程一次玩遍（攝影：張人尹）





宮古牛燒肉推薦：宮古牛燒肉玉城

到宮古島一定要吃當地「宮古牛」，其中就有多間人氣宮古牛燒肉店可以選擇，推薦粉絲吃「宮古牛燒肉 玉城」，可以一次吃到不同部位，同基本款拼盤、內臟、甚至限量部位的肉品，還有宮古島必吃「阿古豬」通通有，熟食則有雞蛋湯、石鍋拌飯、冷麵等韓式餐點可以選擇。燒肉由專人代烤、在點餐時也提供中文菜單、不怕點錯，建議前往前使用Tabelog線上訂位，才不怕客滿撲空。

宮古牛燒肉玉城 地址：

▲「宮古牛燒肉 玉城」提供多種宮古牛部位選擇，還有阿古豬、石鍋拌飯與冷麵等熟食搭配。（攝影：張人尹）

宮古牛燒肉推薦：焼肉CURURU

沖縄県宮古島市平良下里3 セイルイン宮古島（有停車場）

如果從下地島機場進出，推薦第一餐、或是離境前最後一餐可以安排「焼肉CURURU」，地點離機場非常近。焼肉CURURU整間店是貨櫃屋改造，座位數不多、搭配小烤爐自行DIY烤肉。在肉品上，焼肉CURURU也提供多款宮古牛部位，牛舌、橫隔膜、內臟等，坐在吧台還有機會看到老闆現場切肉秀。此外還有少見的山藥泡菜，解膩必吃。焼肉CURURU老闆是超級大E人，會跟來自各地的遊客們打成一片，讓用餐氣氛超嗨。

焼肉CURURU 地址：

▲「焼肉CURURU」距離下地島機場不遠，很適合安排成抵達宮古島後的第一餐。（攝影：張人尹）

宮古島火鍋推薦：涮邸 慶

沖縄県宮古島市伊良部仲地282-3（有停車場）

主打阿古豬火鍋的「涮邸 慶」在沖繩、宮古島都有分店，宮古島店位置隱藏在燒肉店二樓，不仔細看招牌容易錯過，空間上較安靜、有氣氛，適合約會，可以線上訂位並且預先選擇套餐。涮邸 慶除了提供沖繩黑毛和牛、阿古豬肉片火鍋，在前菜、湯品也吃得到在地食材，如苦瓜、海葡萄、紅芋濃湯、阿古豬肉丸等，吃完火鍋還能選擇炊飯或是煮麵結束飽足感的一餐。

涮涮鍋邸 慶 宮古島店 地址：

▲「涮邸 慶」主打阿古豬火鍋與沖繩黑毛和牛，店內氛圍安靜有質感，適合約會聚餐。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：marumasa（丸将商店）

沖縄県宮古島市平良西里231 2F（無停車場）

這一間蛋黃控必吃！丸将商店地點位在宮古島上，是一間很經典日式的小店。推薦必吃超邪惡的豬肉歐姆蕾三明治，吃得到軟嫩炒蛋，搭配SPAM午餐肉、番茄醬，超涮嘴。同時還有人氣咖哩飯可以選擇，微辣咖哩搭配半熟蛋黃，讓人吃到停不下來。丸将商店在夏天還會提供刨冰菜單，粉絲暑假前往也可以安排下午茶、消暑吃冰。

丸将商店 地址：

▲丸将商店必吃豬肉歐姆蕾三明治，軟嫩炒蛋搭配SPAM午餐肉超邪惡。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：Asianbar 1288

沖縄県宮古島市平良字久貝1059-5（有停車場）

宮古島上的隱藏版餐廳Asianbar 1288是間餐酒館，同時也提供日式關東煮、炒飯、餃子等，適合想品嚐療癒熱食的粉絲。其中推薦必點關東煮的大根（白蘿蔔），燉煮軟嫩入味、蘿蔔入口即化，搭配昆布鹽更加分。菜單僅提供日文菜單，此外熱食類炒飯、餃子等不在菜單上，可以直接跟老闆點餐。

Asianbar 1288 地址：

▲Asianbar 1288主打關東煮、炒飯與餃子等熱食，其中燉煮入味的大根更是必點。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：Blue Seal

沖縄県宮古島市平良字下里545-2 1F（無停車場）

Blue Seal是宮古島必吃連鎖冰店，提供冰淇淋、霜淇淋、可麗餅等甜點，主打必吃在地食材「紅芋(紅薯)」做成的霜淇淋，可以吃到淡淡芋頭香氣。另一款推薦「沖繩海鹽」口味的霜淇淋，微甜、微鹹超解膩。同時Blue Seal店內也販售品牌服飾、配件等沖繩紀念品，每間門市都有好拍、好打卡的佈景，部分還提供插座、廁所，是適合停車休息的中繼站。

Blue Seal 地址：

▲Blue Seal是沖繩必吃冰店，紅芋與沖繩海鹽霜淇淋都是宮古島人氣口味。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：Nakayukui なかゆくい商店

BLUE SEAL 宮古島店：沖縄県宮古島市平良字西里465-1 ハイブリッドSAHIRA 1FBLUE SEAL 宮古島Paina Gama店：沖縄県宮古島市平良久貝654-23

觀光客必吃的宮古島人氣甜點「なかゆくい商店」，是少數看到要排隊才吃得到的宮古島美食。なかゆくい商店提供現炸的「紅薯甜甜圈」，球狀的甜甜圈外酥、內軟，現炸香氣十足。同時也可以加價、在甜甜圈中間夾入單球冰淇淋，冰淇淋口味可以自行選擇，包含經典的香草、巧克力、還有紅薯口味的冰淇淋。建議粉絲要早點到現場排隊，冰淇淋口味、以及甜甜圈都有可能提早售完。

なかゆくい商店地址：

▲「なかゆくい商店」主打現炸紅薯甜甜圈，是宮古島少數需要排隊的人氣甜點店。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：Burwood Donut

沖縄県宮古島市伊良部字国仲57-3（有停車場）

宮古島在地文青小店Burwood Donut，每日提供多款不同甜甜圈口味選擇，以經典的圈體甜甜圈為主打，搭配黃豆粉、肉桂、咖啡糖霜等，也有包餡的甜甜圈可以選擇，吃起來口感Q彈有嚼勁。店內也販售咖啡、奶茶飲品，可以在店內小坐休憩、或是外帶下午茶剛剛好。

Burwood Donut 地址：

▲Burwood Donut每日提供多款甜甜圈口味，包含黃豆粉、肉桂與咖啡糖霜等選擇。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：マラサダドーナツ Su She Maro

沖縄県宮古島市下里816-2（無停車場）

另一間人氣甜甜圈店Sushi Maro，則以圓形灌餡甜甜圈作為主打，提供卡士達、肉桂、黑糖、鮮奶油等多種內餡選擇，搭配可愛的紙袋LOGO設計，超好拍。Sushi Maro採外帶店方式供應，店面如同森林內可愛小木屋，開車經過容易錯過，此外因為人氣超高，也容易提早售完，建議粉絲提早前往、或是追蹤官方IG@sushemaro關注公休及完售情形。

Su She Maro地址：

▲「Su She Maro」以圓形灌餡甜甜圈聞名，卡士達與黑糖口味都是人氣選擇。（攝影：張人尹）

宮古島美食推薦：ensemble coffee miyakoisland

沖縄県宮古島市平良下里510-6（無停車場）

宮古島必喝咖啡廳ensemble coffee miyakoisland，老闆在沖繩、宮古島都有開分店，店內座位數不多，提供經典義式咖啡、抹茶拿鐵、焙茶拿鐵等品項，搭配燕麥餅乾、水果碗等輕食點心。特別的是，ensemble coffee也與藝術家合作，在店內展售生活選物，如超美海浪手機殼、鏡子、拖鞋等商品，具有在地特色又增加質感。

ensemble coffee miyakoisland 地址：

▲ensemble coffee miyakoisland提供義式咖啡、抹茶拿鐵與焙茶拿鐵等飲品選擇。（攝影：張人尹）

沖縄県宮古島市平良久貝1068-9（旁邊超市有停車場）