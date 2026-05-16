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大阪舞洲繡球花季5月23日登場，百種繡球花、夕陽百選、星空住宿在大阪花園度假飯店The Day Osaka。

大阪旅遊繡球花日本夏季旅遊大阪飯店
2026-05-16 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社キャッスルホテル
特派員 Trish

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繡球花的季節日本各地都開滿這美麗的花。大阪市花園度假飯店The Day Osaka將舉辦The Day繡球花季2026，花朵、夕陽和美食浪漫極了。

位於大阪市此花區舞洲的花園度假飯店The Day Osaka將從5月23日～6月28日舉辦「The Day繡球花季2026」。環境省認定的自然共生花園中，面對土壤與環境細心栽培的約100種繡球花，以豐富色彩綻放。白天光線透射柔和色調，雨天則展現濕潤深邃表情，傍晚時分還能欣賞入選日本夕陽百選的夕景。隨時光流轉的風景，能在這場盛會中悠閒品味。

▲從5月23日～6月28日將舉辦「The Day繡球花季2026」。
▲從5月23日～6月28日將舉辦「The Day繡球花季2026」。

花園綻放約100種繡球花

本次活動前身是2016年起持續舉辦的「繡球花展」。約100品種繡球花妝點的花園中，能比較色彩形狀差異漫步其中。深藍印象深刻的「青金石」、「午夜」、「夜之虹」等，光從名字就能展開想像的品種齊聚。此外「Galaxy」、「星雲」等聯想星空的系列也是看點。

▲約100品種繡球花妝點的花園中，能比較色彩形狀差異漫步其中。
▲約100品種繡球花妝點的花園中，能比較色彩形狀差異漫步其中。

雨中映襯的繡球花之美

淋雨後繡球花色彩更加深邃，轉為濕潤表情。館內圖書空間與有屋頂區域，能一邊感受雨聲一邊悠閒度過。搭配聯想繡球花的飲品，享受這個時期獨有的時光。

▲淋雨後繡球花色彩更加深邃，轉為濕潤表情。
▲淋雨後繡球花色彩更加深邃，轉為濕潤表情。

從散步到夕陽、星空觀賞、早餐的連續時光

白天在柔和光線中緩步行走，感受初夏空氣。傍晚在入選日本夕陽百選的舞洲獨有地理位置，欣賞沉入大阪灣的夕陽絕景。夜晚被點燈步道與營火光芒包圍，週末還預定舉辦音樂演出。不經意抬頭，靜謐夜空星光閃爍。早晨一邊眺望花園一邊享用早餐，風景隨時光靜靜流轉。 

▲館內圖書空間與有屋頂區域，能一邊感受雨聲一邊悠閒度過。
▲傍晚在入選日本夕陽百選的舞洲獨有地理位置，欣賞沉入大阪灣的夕陽絕景。

館內餐廳與BBQ兩種美食享受

飯店提供館內餐廳與腹地深處BBQ區，依情境享受不同用餐樂趣。館內餐廳週末假日提供神戶牛涮涮鍋等現場烹調料理的午餐自助餐，平日則準備可選主菜的半自助餐。

▲館內餐廳與腹地深處BBQ區，依情境享受不同用餐樂趣。▲館內餐廳與腹地深處BBQ區，依情境享受不同用餐樂趣。

BBQ區一邊感受森林與海風，白天開放舒暢、夜晚被柔和燈光包圍，依時段享受不同度過方式。活動期間還提供聯想繡球花的飲品與甜點，演繹感受季節的時光。▲白天開放舒暢、夜晚被柔和燈光包圍，依時段享受不同度過方式。
▲白天開放舒暢、夜晚被柔和燈光包圍，依時段享受不同度過方式。

大阪舞洲繡球花季結合自然花園、夕陽美景與星空觀賞，無論白天漫步、傍晚賞景或夜晚放鬆，都能在時光流轉中感受初夏獨有的美好體驗。

飯店資訊

飯店名稱：The Day Osaka　
地址：大阪市此花区北港緑地2-3-75
官方網站

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