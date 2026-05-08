名古屋必吃超萌小雞布丁終於有專屬咖啡村了，名古屋車站直達，預計6月15日開幕。

名古屋超有名的小雞蛋糕終於千呼萬喚開咖啡村了，店裡除了提供小雞蛋糕外，還有聖誕、布丁等點心，造訪名古屋別忘了去品嚐喔。

你知道名古屋的人氣甜點小雞蛋糕「Piyorin」終於有專屬咖啡村了嗎？「Piyorin village」2026年6月15日在名古屋車站中央大廳盛大開幕，店內有全新限定口味＋100種以上周邊商品，去名古屋必訪！

小雞蛋糕主題餐廳在哪裡

「cafe＆gifts Piyorin village」將於2026年6月15日在JR名古屋站中央大廳正式開幕。咖啡區預計當日早上7時起開始營業。店內同時設有咖啡座位區與周邊商品區，整體設計以品牌色黃色為基調，店內外各處都配置了造型裝飾。咖啡區分為1樓與2樓共兩個樓層，合計59桌。店面設有自動取號機，取號後只要以智慧型手機掃描QR碼，就可以等候叫號通知，輪到你時系統會自動推播。咖啡區有時間限制，約90分鐘。此外，部分座位將開放預約，預約方式與開放時間的詳細資訊將在之後公布。



▲店內同時設有咖啡座位區與周邊商品區，整體設計以品牌色黃色為基調，店內外各處都配置了造型裝飾。





小雞蛋糕主題餐廳有哪些限定餐點

咖啡村從早上7點起供應5種以上的口味，包含經典原味、草莓、巧克力、紅茶，以及每季變動的限定口味。此次特別值得關注的是兩款限定口味。第一款是village Piyorin口味，這是第一款「只有布丁、不含巴伐利亞奶凍」的版本。一般的口味都會以巴伐利亞奶凍包裹布丁，而village款則省去了奶凍層，直接呈現名古屋交趾雞蛋的濃郁風味。焦糖醬則另附，你可以自行決定是否加淋。



▲從早上7點起供應5種以上的口味，包含經典原味、草莓、巧克力、紅茶，以及每季變動的限定口味。





Village Piyorin口味

▲來店必吃的經典口味。





星空 Piyorin 口味

這口味僅在每天晚上5點以後供應。以名古屋交趾雞蛋布丁為芯，外層則包裹可可與巧克力巴伐利亞奶凍，最外層再裹上加入竹炭的漆黑餅皮，呈現夜空的意象。頭頂還綴有星形巧克力，造型格外可愛。

▲以名古屋交趾雞蛋布丁為芯，外層則包裹可可與巧克力巴伐利亞奶凍，最外層再裹上加入竹炭的漆黑餅皮。





小雞蛋糕主題餐廳有布丁蛋糕以外的餐點嗎

除了布丁蛋糕，之後也將包含聖代在內的各式甜點、飲品與餐食。詳細的菜單內容預計於2026年5月中旬另行公布。

▲店裡還有聖代在內的各式甜點、飲品與餐食。｜





小雞蛋糕主題餐廳有什麼值得買的限定商品

咖啡村附設的周邊商品區的品項超過100種，比起現有的兩間實體店及線上商店都多。詳細販售商品內容預計於2026年5月下旬公布。請繼續追蹤我們以獲得最新的資訊哦！

▲周邊商品區的品項超過100種。





咖啡廳資訊

地址：名古屋市中村區名駅1-1-4 JR名古屋站 名古屋中央通り

咖啡區營業時間：07：00～22：00（最後點餐21：30）

物販區營業時間：06：30～21：30

公休日：無

官方網站





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