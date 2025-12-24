大阪必買伴手禮 赤福 五十鈴茶屋 名古屋也有！限時快閃、新品開賣，必買商品一次看。

大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」快閃名古屋！JR名古屋高島屋限時開賣，新品甜點與店鋪資訊一次看。

提到大阪、伊勢地區的人氣伴手禮，「赤福」始終穩居經典名單。由赤福打造的和洋菓子品牌「五十鈴茶屋」，近年憑藉兼具傳統與創新的甜點風格，吸引大量日本國內外旅客關注。而現在將於2026年1月7日至1月13日，在JR名古屋高島屋舉辦期間限定快閃店，不僅推出名古屋地區少見的現烤甜點，還同步帶來新品與限定口味，成為台灣旅客規劃名古屋、日本自由行時不可錯過的美食亮點。



▲提到大阪、伊勢地區的人氣伴手禮，「赤福」始終穩居經典名單（赤福株式會社 提供）



▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：紅豆可頌甜筒 和三盆奶霜（赤福株式會社 提供）

大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋也有！

「五十鈴茶屋」創立於1985年，是赤福株式會社延伸出的和菓子品牌，誕生地位於三重縣伊勢市。目前「五十鈴茶屋」的代表性店鋪包括位於伊勢神宮內宮周邊的「五十鈴茶屋本店」，鄰近內宮參道，可一邊品嘗甜點、一邊欣賞枯山水庭園景色，深受旅客喜愛；另一間「五十鈴茶屋 五十鈴川店」則坐落於五十鈴川旁，環境清幽，提供內用空間，是造訪伊勢時相當適合稍作歇息的甜點據點。



▲關西旅遊族群也能在大阪高島屋地下1樓的「赤福 五十鈴茶屋」專櫃，輕鬆購買人氣商品（赤福株式會社 提供）



此外，關西旅遊族群也能在大阪高島屋地下1樓的「赤福 五十鈴茶屋」專櫃，輕鬆購買人氣商品；品牌亦不定期於阪急梅田總店等百貨設置期間限定櫃位，讓更多旅客能就近入手。本次JR名古屋高島屋快閃店的最大亮點，在於現場製作、現烤出爐的「可頌甜筒」系列。全新登場的「蘋果可頌甜筒」以白豆餡為基底，調和肉桂香氣的蘋果奶霜，並加入蜜煮蘋果果肉，口感溫潤細緻，果香清爽。



▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：蘋果可頌甜筒（赤福株式會社 提供）同場也販售長年熱銷的「紅豆可頌甜筒 和三盆奶霜」，選用北海道紅豆粒餡，搭配和三盆糖製成的細緻奶霜，甜而不膩，深受日本甜點迷與觀光客青睞。首次於JR名古屋高島屋亮相的「栗子麻糬」同樣備受矚目，使用風味濃郁的栗子餡包裹柔軟麻糬，為期間限定商品；同系列另有草莓與巧克力口味，現場亦同步販售橘子大福、麻糬銅鑼燒與栗子羊羹等季節限定甜點，十分適合作為日本伴手禮。▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：麻糬銅鑼燒（赤福株式會社 提供）▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：橘子大福（赤福株式會社 提供）

名古屋、伊勢、大阪一次串聯！台灣旅客必收伴手禮清單

從伊勢神宮周邊本店，到大阪高島屋專櫃，再到名古屋期間限定快閃，五十鈴茶屋逐步成為日本旅遊中不可忽略的甜點品牌。對台灣旅客而言，不論是規劃名古屋自由行，或是走訪關西、伊勢地區，五十鈴茶屋都是兼具文化深度與美味記憶的伴手禮選擇。限時快閃加上新品開賣，想一次收藏赤福系甜點魅力，這站名古屋行程值得提前筆記。



▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：草莓與巧克力麻糬（赤福株式會社 提供）（赤福株式會社 提供）



▲大阪必買伴手禮「赤福 五十鈴茶屋」名古屋快閃店 推薦商品：栗子羊羹（赤福株式會社 提供）

名古屋伴手禮 大阪伴手禮 五十鈴茶屋快閃店

地點：JR名古屋高島屋

日期：2026年1月7日（星期三）至1月13日（星期二）

營業時間：上午10:00至晚上8:00

名古屋還有這些伴手禮美食

