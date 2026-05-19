百年秋田美食名店！割烹かめ清豪氣集結三大名物，在百年景觀建築內品嚐極致米棒鍋。

橫跨明治至今百餘年，「割烹かめ清」承載著秋田最道地的風土，匯聚比內地雞、稻庭烏龍麵及職人桌邊現煮米棒鍋等經典名物，並隨四季更迭時令菜單。

秋田美食推薦！「割烹かめ清」擁有140年的悠久歷史，（攝影：楊婷雅）是許多老饕品味在地風土的首選之地，更是深度旅人感受道地「會席料理」的最佳選擇；「割烹かめ清」主打一次呈現「比內地雞」、「稻庭烏龍麵」及「米棒鍋」等指標性秋田美食；更令人稱道的是，菜單隨四季更迭，將時令食材化作餐盤上的風景，讓饕客在流轉的季節感中，細細品味百年不變的款待初心。

▲「割烹かめ清」擁有140年的悠久歷史，是秋田代表性會席料理餐廳。（攝影：楊婷雅） ▲「割烹かめ清」服務人員展示米棒鍋使用的食材。（攝影：楊婷雅）





走進秋田百年美食名店「割烹かめ清」

座落於秋田市大町街區的「割烹かめ清」，歷史可追溯至明治 19 年（1886年），不僅是一間百年餐廳，亦是當地指標性的景觀建築；值得一提的是，店門口鑲嵌著由秋田市於 2001 年頒發的「都市景觀賞」銘牌。這份榮譽旨在肯定其對城市美學的貢獻，說明了「割烹かめ清」早已超越了餐廳的範疇，而是以守護者的姿態融入秋田的街道紋理，成為連結歷史記憶與當代市容的重要文化印記。

▲「割烹かめ清」設有舒適包廂，提供高隱私用餐空間。（攝影：楊婷雅）



稻庭烏龍麵「獻給將軍的秋田名物」

在秋田豐富的飲食文化中，「稻庭烏龍麵」佔有極其崇高的地位。這款源自湯澤市稻庭町的名物，與讚岐、水澤烏龍麵並稱「日本三大烏龍」。追溯其歷史，江戶時期曾作為獻給幕府的進貢品，在當時是唯有權貴能享用的高級珍味。而稻庭烏龍麵美味的奧秘隱藏在繁複的手工揉捻拉伸程序中，麵條切面分佈著細微的孔隙，這些獨特的氣孔賦予了麵體極佳的醬汁抓附力；相較於一般烏龍麵的厚實，稻庭烏龍麵以細緻感與強韌彈性聞名，冰鎮後的冷麵沾吃法最能凸顯其純粹的麥香與透涼韌性。

▲稻庭烏龍麵以細緻感與強韌的彈性聞名，冰鎮後的冷麵沾吃法最能凸顯純粹的麥香與透涼韌性。（攝影：楊婷雅）

傳承百年的鄉土況味「米棒鍋」

整個套餐重頭戲為傳承百年的鄉土況味「米棒鍋」，這道經典料理由工作人員提供桌邊服務，精準掌控每一份食材入鍋的時機與火候；「米棒鍋」選材極其考究：以基底牛蒡熬出的甘甜湯頭，依序鋪上極品比內地雞、鮮美的腹內蛋、厚實舞茸、嫩黃大蔥，以及連根入菜、香氣清幽的水芹；米棒則是將飽滿的米飯裹於木棒捏製成筒狀，經過初火炙烤定型。這種獨特的米食藝術有兩種吃法，一是塗抹味噌直接烤至焦香，二是切塊投入比內地雞高湯中煨煮。當米棒在鍋中翻滾，細小的孔隙吸吮了比內地雞精粹與野菜甜味，既紮實又Ｑ彈。整體來說，「割烹かめ清」無疑是來秋田旅遊時絕對不能錯過的指標性美食餐廳。

▲「米棒鍋」由工作人員桌邊服務，精準掌控每一份食材入鍋的時機與火候。（攝影：楊婷雅） ▲米棒細小的孔隙吸收地雞精粹與野菜甜味，既紮實又Ｑ彈。（攝影：楊婷雅）

「割烹かめ清」

營業時間：11:30〜14:00 (最後點餐13:30)、 17:00～22:00

地址：秋田県秋田市大町4-1-16(川反通り)

電話：018-862-2729

官網：https://www.kamesei.com/

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