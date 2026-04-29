Sugar Butter Tree聯手福岡名產！獨家冰淇淋新登場，地瓜×奶油酥脆鬆軟新味覺登場。

強強甜品聯名再創美味，福岡人氣伴手禮攜手Royal 烤蕃薯，推出人氣霜淇淋，迷人風味再現，期間限定把握機會嚐嚐吧。

繼去年掀起熱潮的「Sugar Butter Tree 霜淇淋」後，為了慶祝上市一週年，這個奶油穀物甜點專家與福岡傳奇伴手禮Royal 烤蕃薯聯手推出令人心動的全新口味。這次的聯名新作將地瓜的自然甜味與芳醇奶油完美揉合，為甜點控帶來一場前所未有的「和洋混血」饗宴。



▲奶油穀物甜點專家與福岡傳奇伴手禮Royal 烤蕃薯聯手推出令人心動的全新口味。





「地瓜 × 奶油」深度融合的濃郁滋味

這款霜淇淋的核心魅力在於其獨一無二的「脆口與輕柔」層次感。研發團隊特別選用九州產的地瓜泥，精準再現了 Royal 烤蕃薯那份濃郁細緻的風味。當霜淇淋緩緩化在口中，地瓜的溫潤甘甜與奶油的醇厚香氣瞬間擴散，彷彿在品嚐一份冰涼版的經典現烤甜點。



▲研發團隊特別選用九州產的地瓜泥，精準再現了 Royal 烤蕃薯那份濃郁細緻的風味。



更有趣的吃法隱藏在隨餐附上的兩片 Sugar Butter Tree 招牌穀物餅乾中。這份特製配方不僅能讓你直接品嚐到品牌經典的紮實脆感，更推薦將餅乾當作湯匙，沾取濃郁的霜淇淋一同入口。當餅乾細碎的穀物香氣與冰涼絲滑的地瓜奶香交織，那份「一邊蘸、一邊吃」的儀式感，讓口感豐富度再次升級。



▲有趣的吃法隱藏在隨餐附上的兩片 Sugar Butter Tree 招牌穀物餅乾中。



這份充滿話題性的聯名霜淇淋將於 EXPASA 海老名（下行）、那須高原及南條服務區陸續登場。對於剛好在春日造訪日本、穿梭於高速公路公路旅行的朋友們來說，這絕對是休息站內最不能錯過的期間限定療癒選擇。





Sugar Butter Tree 霜淇淋 Royal 烤蕃薯

售價：620日圓 (含稅)

販售地點/時間：

EXPASA海老名（下り） ROYAL SWEETS（09：00～凌晨02：00）

東北自動車道 那須高原サービスエリア下り線（10：00～18：00）

北陸自動車道 南条サービスエリア下り線（09：00～21：00）





日本人氣甜點

推薦閱讀：岡山爆紅貓咪起司蛋糕進軍東京，網路人氣店4/29新宿丸井本館開店。

推薦閱讀：東京車站伴手禮推薦2026！店長票選TOP10甜點公開，必買費南雪、最中一次看。

推薦閱讀：日本必買伴手禮！日本 RINGO × Hello Kitty 聯名餐點、周邊一次看，Kitty蘋果派超欠吃。

推薦閱讀：橫濱人氣咖啡廳推出甜點外帶專賣店「UNI COFFEE ROASTERY BON BON」，米粉司康3月19日BASEGATE橫濱關內登場。