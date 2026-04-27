伊豆赤澤溫泉度假村新區誕生，關東地區最大規模豪華露營開放預約，療癒Ｘ趣味一次享受。

日本伊豆迎來全新度假新地標，結合樂園、露營、飯店、溫泉的極致享受區域，入住後根本可以全天都不外出喔。

喜歡去日本度假的朋友快收藏，Kato Pleasure Group於2026年4月27日，在靜岡伊東市赤澤打造全新度假地標。這次不僅是升級，更是將「奢華露營」與「全天候遊樂」完美融合的超強體驗。

▲Kato Pleasure Group是靜岡伊東市赤澤打造全新度假地標。





療癒與遊玩融合的統合型度假村

這座佔地約 25 萬平方公尺、座落於靜岡縣伊東市赤澤的廣闊度假勝地，2026年4月27日迎來華麗變身，正式以「Pleasure Resort 伊豆赤澤溫泉」之名盛大開幕。這次的轉型徹底打破了傳統溫泉旅館的框架，將整片園區劃分為四大主題區，讓「極致玩樂」與「深度療癒」在同一個空間裡無縫交織。

▲佔地約 25 萬平方公尺，以Pleasure Resort 伊豆赤澤溫泉之名盛大開幕，這次的轉型徹底打破了傳統溫泉旅館的框架。



首先是引領自然生活風格的 GRAX AREA，這裡坐落著關東規模最大的豪華露營設施「GRAX EARTH FIELD」。不同於傳統住宿，它利用伊豆原始的自然地形，配置了 32 座兼具設計感與舒適性的球型帳篷，讓旅人在享受山林環抱與露天焚火樂趣的同時，也能擁有專屬沐浴間與私密的度假感。

▲引領自然生活風格的GRAX AREA，這裡坐落著關東規模最大的豪華露營設施「GRAX EARTH FIELD」。



與之對應的是熱血奔放的LEISURE AREA，其核心設施「PLEASURE ARENA」是一座大型全天候室內遊樂場，無論窗外天氣如何，大人小孩都能在這裡挑戰體能、參與競賽，徹底顛覆了溫泉旅行只能靜態休息的刻板印象。

▲核心設施「PLEASURE ARENA」是一座大型全天候室內遊樂場。



若想追求感官的洗滌與平靜，DEEP SEA AREA 則提供了極致的「美與健康」體驗。這裡包含僅有 15 間奢華客房、主打海洋深層水浴池的「赤澤迎賓館」，以及充滿奇幻氛圍的「DEEP SEA LOUNGE」，讓旅人在深海藍的燈光下享受飛鏢或桌遊的微醺之夜。

▲這裡包含僅有 15 間奢華客房、主打海洋深層水浴池的「赤澤迎賓館」，以及充滿奇幻氛圍的「DEEP SEA LOUNGE」。

▲讓旅人在深海藍的燈光下享受飛鏢或桌遊的微醺之夜。



最後，經典的 ONSEN AREA 將度假村的療癒感推向極致，重新改裝後的「赤澤溫泉酒店」與「赤澤一日遊溫泉館」，以伊豆的海與森林為設計靈感，讓旅客能一邊浸泡在與太平洋相連的絕景大露天風呂，一邊品嚐最鮮美的海鮮料理。

▲經典的 ONSEN AREA 將度假村的療癒感推向極致，重新改裝後的「赤澤溫泉酒店」與「赤澤一日遊溫泉館」。

▲以伊豆的海與森林為設計靈感，讓旅客能一邊浸泡在與太平洋相連的絕景大露天風呂。



這座度假村巧妙地將四種截然不同的生活節奏結合在一起。無論是渴望與大地對話的露營愛好者、熱愛運動的家庭族群，還是追求極致隱居感的溫泉旅客，都能在這片廣大的腹地中，找到專屬於自己的度假座標。

▲這座度假村巧妙地將四種截然不同的生活節奏結合在一起。



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日本新地標

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