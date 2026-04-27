伊豆赤澤溫泉度假村新區誕生，關東地區最大規模豪華露營開放預約，療癒Ｘ趣味一次享受。

日本伊豆迎來全新度假新地標，結合樂園、露營、飯店、溫泉的極致享受區域，入住後根本可以全天都不外出喔。
喜歡去日本度假的朋友快收藏，Kato Pleasure Group於2026年4月27日，在靜岡伊東市赤澤打造全新度假地標。這次不僅是升級，更是將「奢華露營」與「全天候遊樂」完美融合的超強體驗。
療癒與遊玩融合的統合型度假村
這座佔地約 25 萬平方公尺、座落於靜岡縣伊東市赤澤的廣闊度假勝地，2026年4月27日迎來華麗變身，正式以「Pleasure Resort 伊豆赤澤溫泉」之名盛大開幕。這次的轉型徹底打破了傳統溫泉旅館的框架，將整片園區劃分為四大主題區，讓「極致玩樂」與「深度療癒」在同一個空間裡無縫交織。
日本新地標
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