澀谷MAGNET by SHIBUYA109 屋頂休息區全面大翻新，一覽澀谷十字路口全景及空拍機風格攝影體驗。

東京澀谷重要地標MAGNET by SHIBUYA109今年推出新設施，可以清楚看到「澀谷全向十字路口」，還有空拍視角自拍服務，好看又好玩。

位於東京澀谷的商業設施「MAGNET by SHIBUYA109」屋頂展望台休息區「Crossing View & Rooftop Lounge MAG8」，於3月3日重新開幕。全新亮相的展望台能一次將澀谷知名地標「澀谷全向十字路口」盡收眼底的觀景空間，升級後增加更多拍照與觀景新玩法。

俯瞰世界最繁忙十字路口

MAGNET by SHIBUYA109正面對著東京觀光景點之一的澀谷全向十字路口，屋頂展望台休息區能從高處完整眺望這個每天最多有50萬人通行、號稱世界最大規模的路口。無論是拍照留念或單純欣賞人潮川流不息的景象，都是難得的體驗。



▲屋頂展望台休息區能從高處完整眺望這個每天最多有50萬人通行、號稱世界最大規模的路口。



展望台在不同時段呈現截然不同的氛圍。白天可以清楚看見路口全貌與行人動態，傍晚到夜晚霓虹燈亮起後，更能感受到大都會的繁華氣息，是許多遊客最愛的拍照時段。





空拍視角自拍新玩法

這次重新開幕最大亮點是導入「空拍照片」服務。只要將手機連接到設置在頭頂上方的天空攝影機，就能輕鬆拍出彷彿無人機空拍般的動態自拍照，以澀谷全向十字路口為背景，呈現震撼的俯瞰視角。操作簡單卻能拍出專業感十足的照片，預計會成為社群打卡新熱點。



▲將手機連接到設置在頭頂上方的天空攝影機，就能輕鬆拍出彷彿無人機空拍般的動態自拍照。





忠犬八公望遠鏡限定販售

為了紀念重新開幕，展望台推出以澀谷地標「忠犬八公」為造型的紙製摺疊式望遠鏡「八公Look Man」。這款望遠鏡重量僅約25公克，輕巧好攜帶，卻具備約3倍變焦功能，輕壓本體還能調整焦距，機能相當完整。



▲澀谷地標忠犬八公造型的紙製摺疊式望遠鏡相當搶手。



這款望遠鏡只在「Crossing View & Rooftop Lounge MAG8」獨家販售，是其他地方買不到的限定商品，非常適合當作東京觀光紀念品或伴手禮。

▲這款望遠鏡非常適合當作東京觀光紀念品或伴手禮。



澀谷全向十字路口一直是東京必訪景點，現在有了全新升級的屋頂展望台，不僅能用更獨特的角度欣賞這個世界知名路口，還能透過空拍視角自拍留下難忘回憶。計畫前往東京旅遊的朋友不妨安排時間造訪，從高處感受澀谷的魅力。





CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8設施資訊

地址：東京都渋谷区神南1-23-10 マグネットバイシブヤ109屋上（RF）

營業時間：10：00～22：00（最終入場21：30）

入場費：1,800日圓(附飲品)

※不可使用現金。

※6歲以下入場免費。



