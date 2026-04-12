東京車站伴手禮推薦2026！店長票選TOP10甜點公開，必買費南雪、最中一次看。

東京車站伴手禮推薦清單公開！101位店長票選TOP10甜點，全部都是東京車站限定商品，必買人氣款一次看，下次去東京可別錯過。

東京車站伴手禮怎麼買最不踩雷？Gransta東京集結101位店長實際投票，公開最真實的甜點人氣排行榜TOP10。從話題費南雪、經典最中，到排隊系楓糖餅乾與創意洋芋片，全部都是東京車站限定商品。不論是GW連假、出國旅遊，或臨時要準備伴手禮，都能從這份清單快速找到安全牌與人氣款，一篇掌握東京站必買甜點趨勢。

▲東京車站伴手禮怎麼買最不踩雷？Gransta東京集結101位店長實際投票（JR-Cross 提供）



▲從話題費南雪、經典最中，到排隊系楓糖餅乾與創意洋芋片，全部都是東京車站限定商品（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第10名「(NO) RAISIN SANDWICH」無葡萄乾奶油三明治

由日本知名美食企劃人平野紗季子監製，主打細膩風味的奶油夾心甜點。將帶有果乾風味的奶油與濃郁焦糖夾入發酵奶油製成的酥鬆餅乾中，入口先是餅乾的酥脆，接著是奶油的滑順與焦糖的深層甜香，層次分明卻不膩口。品牌主打「無葡萄乾」設計，也讓不愛傳統蘭姆葡萄的人更容易接受，是近年東京車站高質感伴手禮代表。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第10名「(NO) RAISIN SANDWICH」無葡萄乾奶油三明治（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第9名「Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station！」起司蛋糕夾心餅

選用北海道鮮奶油與澳洲產奶油起司，以低溫長時間烘烤製成滑順細緻的起司蛋糕內餡，再夾入帶有濕潤口感的特製餅乾中。整體風味濃郁卻不厚重，帶有自然乳香與微微鹹甜平衡，吃起來輕盈順口。小巧尺寸方便分享，是許多旅客在東京車站挑選不易出錯的起司系伴手禮之一。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第9名「Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station！」起司蛋糕夾心餅（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第8名「喫茶店に恋して。」焦糖布蕾塔

以復古喫茶店為靈感打造的創意甜點，外層以直火炙燒出酥脆焦糖薄殼，內部則是滑順如布丁般的香草奶油餡。當外殼敲開後，底層微苦的焦糖醬緩緩流出，甜、苦、香三種層次在口中交織，帶來豐富口感體驗。加上帶有故事感的包裝設計，無論送禮或自用都極具儀式感與話題性。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第8名「喫茶店に恋して。」焦糖布蕾塔（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第7名「Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND」頂級可頌禮盒

專注於可頌的烘焙品牌，嚴選北海道小麥與高品質發酵奶油，透過反覆摺疊與低溫發酵工法製作。出爐後外層呈現酥脆薄片口感，一咬下去內部卻柔軟濕潤，帶有濃厚奶油香氣與麥香。簡單卻極致的風味，讓這款可頌成為東京車站中少見以「麵包」突圍的伴手禮選項。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第7名「Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND」頂級可頌禮盒（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第6名「Jaga Boulde」Calbee＋×東京香蕉洋芋片

由Calbee與東京香蕉聯名推出的創意鹹食伴手禮，將日式鰹魚與昆布高湯風味濃縮於厚切洋芋片中。採用特殊製法讓調味均勻附著，外層酥脆、內部保有輕盈口感，咀嚼時能感受到層層堆疊的鮮味。不同於常見甜點系伴手禮，這款鹹食更適合不愛甜食或想找新鮮選擇的旅客。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第6名「Jaga Boulde」Calbee＋×東京香蕉洋芋片（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第5名「COCORIS」榛果覆盆子夾心餅乾

以「堅果」為主題的人氣甜點品牌，主打香氣濃郁的堅果系風味。這款夾心餅乾以香脆餅乾搭配西班牙牛奶巧克力，內餡夾入濃厚榛果醬與帶酸感的覆盆子醬，形成甜與微酸的平衡層次。入口先是巧克力與餅乾的香氣，接著果香慢慢浮現，風味變化豐富，是長年排隊不斷的經典商品。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第5名「COCORIS」榛果覆盆子夾心餅乾（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第4名「東京紅豆麵包 豆一豆」東京紅磚麵包

以東京車站丸之內紅磚建築為靈感打造的招牌麵包，外型直接還原紅磚造型，極具辨識度。內餡結合紅豆餡與白豆奶油，形成雙層口感，既有日式紅豆的溫潤甜味，又帶有奶油的滑順香氣。麵包體本身帶有淡淡豆香與紮實口感，是兼具視覺話題與經典風味的東京代表性伴手禮。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第4名「東京紅豆麵包 豆一豆」東京紅磚麵包（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第3名「The Maple Mania」楓糖餅乾綜合鐵盒

主打濃郁楓糖風味的經典品牌，將招牌楓糖奶油餅乾與東京車站限定的楓糖巧克力餅乾一同收錄於精緻鐵盒中。餅乾入口酥鬆，楓糖香氣迅速在口中擴散，甜而不膩。外盒設計帶有復古美式風格，質感與收藏性兼具，是兼顧味道與外觀的高人氣送禮選擇。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第3名「The Maple Mania」楓糖餅乾綜合鐵盒（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第2名「香爐庵 KOURO-AN」東京鈴最中

以東京車站著名地標「銀之鈴」為造型設計的和菓子，外層最中餅皮香脆輕盈，內餡包入細緻紅豆餡與Q彈求肥。入口時先是餅皮的酥香，接著是紅豆的溫潤甜味與求肥的柔軟口感，層次細膩且不過甜。兼具文化象徵與口味表現，是極具東京意象的經典日式伴手禮。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第2名「香爐庵 KOURO-AN」東京鈴最中（JR-Cross 提供）

東京車站伴手禮TOP10推薦：第1名「Brick Bake Bakers by Pâtisserie ease」Craft費南雪

榮登店長票選第一名的人氣甜點，以東京車站紅磚為設計靈感，外型吸睛。使用焦化奶油與杏仁粉製作，外層烘烤至微酥，內部則保持濕潤柔軟，入口帶有濃厚奶油香與堅果香氣。現場現烤更增添新鮮度與香氣，是從年輕族群到長輩都喜愛的「零失誤」伴手禮首選。

▲東京車站伴手禮TOP10推薦：第1名「Brick Bake Bakers by Pâtisserie ease」Craft費南雪（JR-Cross 提供）

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