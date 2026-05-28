即將絕版！東京迪士尼園區單軌電車全面廢除磁條票，舊式紙票即日作廢，新票使用教學一次看懂。

過去迪士尼度假線的單軌電車車票廢除了，7月開始導入全新QR Code的乘車券，磁條票正式走入歷史。你知道這次的汰換除了時代的轉變外，更重要還有環保考量喔！讓我們一起期待新的車票吧。
環繞東京迪士尼度假區各設施的迪士尼度假線單軌電車，已經於2026年5月21日正式廢除磁條乘車券。新一代QR Code的票券已全面上線。使用上更便利、更環保，出發前必讀這篇完整攻略！
東京迪士尼的單軌電車票有什麼改變
串接迪士尼度假園區的單軌電車自2025年7月開始，導入了使用QR Code的乘車券。到了2026年5月，所有乘車券已全面切換為QR Code版本。因此，磁條票正式走入歷史。被停止販售的票種包含：普通乘車券，以及自由乘車票。ICOCA、SUICA等交通IC卡仍可繼續使用，不受此次改制影響。
在東京迪士尼搭乘單軌電車新式QR Code票怎麼用
新版QR Code乘車券的使用方式相當簡單。只要將票券上印有的QR Code，對準自動剪票機的讀取區，輕輕一碰，就能順利通過。不需要像過去一樣把票插入機器，進出站更快速流暢。適用的票種包含：普通乘車券、定期乘車券、團體乘車券，以及自由乘車票。官方網站也提供影片教學，可事先確認使用方法。
新版QR Code乘車券正面
新版QR Code一日自由乘車券
東京迪士尼為何廢除磁條票
這次改制背後有環保方面的重要考量。磁條票在廢棄時，必須先分離磁性層才能進行處理，手續繁瑣，也對環境造成一定的負擔。改用QR Code票券之後，這道分離程序不再必要，可有效降低環境負荷。原本預計在2026年7月才完成全面切換，但因為準備提前完成，因此時程提前至2026年5月。如果你家還留有之前的磁氣式乘車券，建議不要丟掉，非常有紀念價值哦！