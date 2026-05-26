新宿炭火燒肉的起點，一間還保留昭和燒肉節奏的東京老派燒肉店，多人熱鬧吃、一個人也能輕鬆吃。

東京新宿燒肉店林立，想吃走特色的就該選「長春館」，鄰近思い出横丁，推開門傳出濃濃的油煙和炭火香，全店裝潢座位並排，每桌都有個排煙管，肉品也都醃漬過，方方面面都透露著日本懷舊昭和風情。

傳統燒肉桌上的炭火爐與排煙管持續運作著，油煙與炭火交織出的香氣毫不掩飾，幾乎在推門的瞬間便覆蓋全身。我想，在東京這樣一座講究潔淨與秩序、近乎無味無聲的城市之中，像新宿長春館這樣的熱鬧與擁擠，反而顯得格外真實。

▲油煙與炭火交織出的香氣毫不掩飾，幾乎在推門的瞬間便覆蓋全身。





老新宿人的休日散策

從新宿御苑的林蔭步道開始，是一種非常典型的新宿休日節奏。

新宿御苑原為江戶時代高級武士內藤家的宅邸與庭園，明治時期轉為農事試驗場與皇室御用庭園，直至戰後1949年才正式對一般民眾開放，成為今日兼具國民公園與城市森林功能的東京綠地。

御苑綠地延展與樹梢晃動之間，遠方摩天高樓若隱若現，提醒人們這片靜謐其實仍位於東京最繁忙的核心區域，然而午後的草地上，時間卻顯得特別寬鬆，有人鋪開野餐墊閱讀，有人靜靜躺著曬太陽，也有人沿著碎石步道緩慢行走、賞花。各種節奏在此並存，直到夕陽微微傾斜，人潮才像是約好般，自然地從公園離開，重新回到東京街區的日常之中。

▲新宿御苑原為江戶時代高級武士內藤家的宅邸與庭園，今日兼具國民公園與城市森林功能的東京綠地。

新宿的夜晚

當人群離開御苑，新宿的另一種氛圍也隨之甦醒。

以新宿站東口為起點，向外延伸至歌舞伎町、思い出横丁與新宿三丁目一帶，是東京餐飲密度最高的區域之一；霓虹燈、居酒屋燈籠與各式小型餐廳招牌交錯在街角，空氣裡混合著炭火與醬汁的氣味，那股煙火氣，是新宿夜晚最具辨識度的風景。剛從新宿御苑離開的人，通常會在這裡做出各自的選擇：有的轉往新宿西口的思い出横丁，在窄巷酒場街的木造小店吃一碗熱騰騰的拉麵；有人走進一間有個性的昭和風喫茶店，用一杯黑咖啡把這一天慢慢延長至午夜，也有的人直接前往歌舞伎町，在霓虹燈招牌閃爍下，繼續下一攤的熱鬧。

▲以新宿站東口為起點，向外延伸至歌舞伎町、思い出横丁與新宿三丁目一帶，是東京餐飲密度最高的區域之一。

▲空氣裡混合著炭火與醬汁的氣味，那股煙火氣，是新宿夜晚最具辨識度的風景。

新宿炭火燒肉 長春館

沿著新宿三丁目街區的霓虹與燈籠之間，新宿炭火燒肉 長春館就在某個轉角印入眼前。長春館存在此地超過半個世紀，是東京燒肉文化中代表性的老字號之一，以炭火燒肉與傳統醬汁聞名，被許多老東京人視為昭和燒肉風格的典型樣貌。

長春館店門外的紅燈籠與撞色招牌，保留著舊時代的風格調性，推門而入時，炭火與肉香立即撲面而來，店內為三層樓配置，設有吧台、一般桌席與日式塌塌米暖桌座位，可容納百人以上，桌席之間排列緊密，金屬排煙管自天花板垂下，每張桌子中央炭火烤爐擺放處；這樣的空間設計，曾經是東京燒肉店的標準形式，如今卻逐漸被無煙設備與現代裝潢取代，反而成為時下少見且值得保留的東京風景。

▲新宿三丁目街區的霓虹與燈籠之間，新宿炭火燒肉 長春館就在某個轉角印入眼前。

▲長春館存在此地超過半個世紀，是東京燒肉文化中代表性的老字號之一。』▲一般桌席與日式塌塌米暖桌座位，可容納百人以上，桌席之間排列緊密，金屬排煙管自天花板垂下。

炭火燒肉的經典派

坐下來之後，用餐節奏很快就被炭火接手。

在長春館，炭火不是工具，而是風味的起點。店內採用傳統炭火燒肉，搭配代代相傳的醬汁配方，以醬油為基底，融合蘋果與洋蔥的自然甜味，調和出層次分明、收尾乾淨的甜鹹平衡，特別適合油脂豐富的和牛肋條。

菜單以日本產牛カルビ（牛肋條）為主力，切片厚度拿捏在剛好的範圍，能鎖住肉汁，又能在高溫炭火上迅速產生香氣，肉片放上鐵網的瞬間，會立刻發出清晰的滋滋聲，油脂滴落炭火後升起細緻煙霧，那股帶著焦香的氣味幾乎不需要入口，就已經讓人產生食慾。

而肉片入口的那一刻，味道變得更加直接而明確，甜味、鹹味與蒜香沒有刻意修飾，也不追求新奇的層次變化，而是以一種熟悉且穩定的方式呈現。這正是炭火燒肉最經典、也最無法被取代的魅力。

▲店內採用傳統炭火燒肉，搭配代代相傳的醬汁配方，特別適合油脂豐富的和牛肋條。▲肉片放上鐵網的瞬間，會立刻發出清晰的滋滋聲。▲菜單以日本產牛カルビ（牛肋條）為主力，切片厚度拿捏在剛好的範圍，在高溫炭火上迅速產生香氣。▲肉片入口的那一刻，味道直接而明確，甜味、鹹味與蒜香沒有刻意修飾。

你也喜歡一個人吃燒肉嗎

還記得，隔壁桌是一群學生聚餐，他們一邊聊天、一邊烤肉，聲音明亮，動作也很有活力；另一側則是剛下班的上班族，他們幾乎沒有翻開菜單，像是早已知道該點什麼，有人自然地接手翻肉，有人倒酒，有人只是笑著接話，那種分工很自然，宛如已經重複過很多次的日常。

結帳時，看到一樓圍成一圈的個人吧台座位，有人低頭專心翻著肉，有人邊吃邊滑手機，也有人只是靜靜坐著，看著炭火發呆；這樣的畫面，讓人很難只把長春館視為一間餐廳，它更像是一種觀察生活流動的空間，重點其實不只吃燒肉，還能發現很多在觀光行程以外，不曾看見的東京真實生活感。

新宿炭火燒肉 長春館

▲有人低頭專心翻著肉，有人邊吃邊滑手機，也有人只是靜靜坐著，看著炭火發呆。從新宿御苑的樹影與草地，到昭和風炭火燒肉的煙霧與肉香，兩種截然不同的氣味構成了老新宿人的日常風景。所謂的老派，並不是缺乏創意或變化，而是一種經過時間驗證後仍然成立，一種被無數人反覆選擇的安心感；一如像長春館這樣的店，之所以仍然被許多人記得，也許正是因為它保存了屬於老新宿人的生活味道。▲從新宿御苑的樹影與草地，到昭和風炭火燒肉的煙霧與肉香，兩種截然不同的氣味構成了老新宿人的日常風景。

地址：東京都新宿区新宿3-8-10

營業時間：16：30～23：00；五～日 11：30～23：00





東京懷舊美食

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