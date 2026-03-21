不需要有任何壓力的體驗板前壽司，新鮮的食材、洗鍊的技術、親切的服務，將傳統江戶風格道地的傳遞給每位客人。

在東京，能用英文聊壽司米溫度與魚料選擇的師傅，其實不多。也正因如此，當我在距離淺草不遠的地方，遇見一位願意慢慢分享江戶前壽司節奏的職人時，那一餐，變得格外美味。

▲東京藏前江戶前壽司老店！在板前可以用英文交流壽司溫度與魚料產地的悠閒時光。





藍色駒形橋

從淺草走向藏前，幾乎一定會經過駒形橋。它不是東京最著名的橋，卻剛好落在一個微妙的位置，介於觀光與日常之間。駒形橋橫跨隅田川，建於1927年（昭和初期），是東京震災復興計畫的一部分；藍色的拱形鋼橋結構線條簡潔，沒有多餘裝飾，原本是為了支撐物流與通行而生，運載往返周遭一帶的倉庫、職人與各式庶民產業，如今雖然風景改變，但橋的功能沒有改變，依然連接著在地居民的通勤、運輸與生活節奏。這樣的存在方式，不是被觀看，而是被長期使用，某種程度上，和江戶前壽司的起源很相似。江戶前壽司並非一開始就是高級料理，而是在忙碌的城市裡，為了快速補充體力，同時講究技術與保存方式所誕生的飲食智慧，一種為了生活而存在的料理手藝。

▲江戶前壽司並非一開始就是高級料理，而是在忙碌的城市裡，為了快速補充體力，一種為了生活而存在的料理手藝。





淺草與駒形橋交界的江戶前壽司店

在東京，壽司店很多，尤其在淺草一帶，不乏為觀光客設計的江戶前壽司套餐，價格透明、品項清楚、節奏明快，你可以很快地完成一餐，也很快地離開。但當你從淺草前進藏前與駒形交界的街區後，壽司的樣貌會慢慢改變；這裡的一些店，不特別強調被看見，也不刻意追求翻桌率與效率，沒有過多的說明與既定流程，取而代之的，是更接近日常飲食和職人手藝的經營方式。你不需要正襟危坐，也不需要理解所有規矩，只要願意放慢節奏、專心品嚐，師傅自然會用同樣的節奏回應你。其中船形屋壽司 駒形，正是這樣的一間店。

▲這些店不刻意追求翻桌率與效率，更接近日常飲食和職人手藝的經營方式。

▲在這裡不需要正襟危坐，也不需要理解所有規矩，只要放慢節奏、專心品嚐。





船形屋壽司 駒形

船形屋壽司 駒形創立於昭和年代，至今已有45年歷史。距離都營淺草線藏前站步行約5分鐘，這間低調藏身於巷弄之中的江戶前壽司店，沒有華麗門面，卻保留了最純粹的職人節奏。魚料依季節採買，自築地或豐洲市場直送，米飯以赤醋調味，溫度刻意維持在接近體溫的狀態，店內僅設少量板前座席，空間安靜，動線簡潔，卻重視板前互動，儀式感強、非常適合想深入體會日本壽司文化的旅人。

午餐時段為11：30～13：30，提供依當日漁獲製作的主廚壽司套餐，分別有3,000日圓的精選壽司拼盤、3,700日圓的上選拼盤（含旬味刺身）及4,300日圓的特選拼盤（含旬味刺身與鰻魚），皆附味噌湯與簡單日式甜點，門前看板條列清晰而不複雜。所以，我決定鼓起勇氣，拉開店門。

店內只有幾席板前座位，安靜得可以聽見刀鋒劃過砧板的聲音。我用不太確定的英文詢問是否能一人用餐，師傅抬起頭，語氣沉穩地回了一句：「Of course, welcome。」

▲午餐時段為11：30～13：30，提供依當日漁獲製作的主廚壽司套餐。

▲店內僅設少量板前座席，空間安靜，動線簡潔，卻重視板前互動，儀式感強、非常適合想深入體會日本壽司文化的旅人。





精選壽司拼盤

我點了一份3,000日圓的精選壽司拼盤午間套餐。師傅先專注完成每一貫壽司，在我一邊品嚐的同時，他才用簡單的英文，慢慢解釋壽司的溫度、米飯的酸度，以及魚料的產地與處理方式。

鮪魚、槍烏賊、蝦、干貝、玉子燒、鮪魚卷與黃瓜卷，一貫一貫地出現，還有幾種我叫不出名字的時令魚種，其中最讓人印象深刻的，是師傅大力推薦一口吃下鮭魚卵海膽的豪奢感，以及夾入最中的鮪魚泥，鹹與甜、海味與空氣感，在口中同時展開。但那天真正收穫的，不只是味蕾的記憶，而是坐在板前，與師傅交流的過程。

▲鮪魚、槍烏賊、蝦、干貝、玉子燒、鮪魚卷與黃瓜卷，一貫一貫地出現。

▲其中最讓人印象深刻的是師傅大力推薦一口吃下鮭魚卵海膽的豪奢感。

▲夾入最中的鮪魚泥，鹹與甜、海味與空氣感，在口中同時展開。





有人情味的板前時光

坐在板前，距離師傅很近。近到可以看見他手指如何微調壽司的形狀，也能感覺到他在每一貫之間刻意保留的那一點點停頓。沒有多餘的表演，但每一個細節，都在默默發生。

師傅先在木桶上輕輕一拍，像是替米粒喚醒氣息，接著用指尖捏握成形，再從木箱取出鮪魚片，覆在米心之上，指腹輕柔地貼合，手心帶出幾乎察覺不到的溫度。所有動作，都是一氣呵成，看似簡單，實則是數年反覆練習的經驗累積。

即使是用英語交流，他仍努力地解釋：魚料要如何服貼卻仍保有彈性，醋飯如何在口中輕輕散開，力道需讓米粒結合卻不過度壓緊。我也忍不住問他，壽司該從哪一側沾醬油，或是否放棄筷子改用手拿比較合適，他都一一回應。

那一刻，我忽然覺得，自己不只是來吃一頓壽司，更像是坐在板前，上了一堂關於江戶前壽司的用餐禮儀課。

▲師傅先在木桶上輕輕一拍，像接著用指尖捏握成形，再從木箱取出鮪魚片，指腹輕柔地貼合，手心帶出幾乎察覺不到的溫度。

▲自己不只是來吃一頓壽司，更像是坐在板前，上了一堂關於江戶前壽司的用餐禮儀課。



外面是橋，是河，是每天走過的人；店內，是一雙手、米飯的溫度，與一貫一貫色彩分明的壽司。這兩個世界，其實是連在一起的，都是剛剛好的停頓。船形屋壽司 駒形，那一段有人情味的板前時光，透過一句句簡單而真誠的對話，讓我記住了一件事：生活，是值得被感受的，並不需要被放大。





船形屋壽司 駒形店家資訊

地址：東京都台東区駒形2-1-3

營業時間：11：30～13：30、17：00～21：00





滿滿日本魂的在地美食

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