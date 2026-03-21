▲東京藏前江戶前壽司老店！在板前可以用英文交流壽司溫度與魚料產地的悠閒時光。

不需要有任何壓力的體驗板前壽司，新鮮的食材、洗鍊的技術、親切的服務，將傳統江戶風格道地的傳遞給每位客人。
在東京，能用英文聊壽司米溫度與魚料選擇的師傅，其實不多。也正因如此，當我在距離淺草不遠的地方，遇見一位願意慢慢分享江戶前壽司節奏的職人時，那一餐，變得格外美味。
藍色駒形橋
從淺草走向藏前，幾乎一定會經過駒形橋。它不是東京最著名的橋，卻剛好落在一個微妙的位置，介於觀光與日常之間。駒形橋橫跨隅田川，建於1927年（昭和初期），是東京震災復興計畫的一部分；藍色的拱形鋼橋結構線條簡潔，沒有多餘裝飾，原本是為了支撐物流與通行而生，運載往返周遭一帶的倉庫、職人與各式庶民產業，如今雖然風景改變，但橋的功能沒有改變，依然連接著在地居民的通勤、運輸與生活節奏。這樣的存在方式，不是被觀看，而是被長期使用，某種程度上，和江戶前壽司的起源很相似。江戶前壽司並非一開始就是高級料理，而是在忙碌的城市裡，為了快速補充體力，同時講究技術與保存方式所誕生的飲食智慧，一種為了生活而存在的料理手藝。
淺草與駒形橋交界的江戶前壽司店
在東京，壽司店很多，尤其在淺草一帶，不乏為觀光客設計的江戶前壽司套餐，價格透明、品項清楚、節奏明快，你可以很快地完成一餐，也很快地離開。但當你從淺草前進藏前與駒形交界的街區後，壽司的樣貌會慢慢改變；這裡的一些店，不特別強調被看見，也不刻意追求翻桌率與效率，沒有過多的說明與既定流程，取而代之的，是更接近日常飲食和職人手藝的經營方式。你不需要正襟危坐，也不需要理解所有規矩，只要願意放慢節奏、專心品嚐，師傅自然會用同樣的節奏回應你。其中船形屋壽司 駒形，正是這樣的一間店。
船形屋壽司 駒形
船形屋壽司 駒形創立於昭和年代，至今已有45年歷史。距離都營淺草線藏前站步行約5分鐘，這間低調藏身於巷弄之中的江戶前壽司店，沒有華麗門面，卻保留了最純粹的職人節奏。魚料依季節採買，自築地或豐洲市場直送，米飯以赤醋調味，溫度刻意維持在接近體溫的狀態，店內僅設少量板前座席，空間安靜，動線簡潔，卻重視板前互動，儀式感強、非常適合想深入體會日本壽司文化的旅人。
午餐時段為11：30～13：30，提供依當日漁獲製作的主廚壽司套餐，分別有3,000日圓的精選壽司拼盤、3,700日圓的上選拼盤（含旬味刺身）及4,300日圓的特選拼盤（含旬味刺身與鰻魚），皆附味噌湯與簡單日式甜點，門前看板條列清晰而不複雜。所以，我決定鼓起勇氣，拉開店門。
店內只有幾席板前座位，安靜得可以聽見刀鋒劃過砧板的聲音。我用不太確定的英文詢問是否能一人用餐，師傅抬起頭，語氣沉穩地回了一句：「Of course, welcome。」
精選壽司拼盤
我點了一份3,000日圓的精選壽司拼盤午間套餐。師傅先專注完成每一貫壽司，在我一邊品嚐的同時，他才用簡單的英文，慢慢解釋壽司的溫度、米飯的酸度，以及魚料的產地與處理方式。
鮪魚、槍烏賊、蝦、干貝、玉子燒、鮪魚卷與黃瓜卷，一貫一貫地出現，還有幾種我叫不出名字的時令魚種，其中最讓人印象深刻的，是師傅大力推薦一口吃下鮭魚卵海膽的豪奢感，以及夾入最中的鮪魚泥，鹹與甜、海味與空氣感，在口中同時展開。但那天真正收穫的，不只是味蕾的記憶，而是坐在板前，與師傅交流的過程。
有人情味的板前時光
坐在板前，距離師傅很近。近到可以看見他手指如何微調壽司的形狀，也能感覺到他在每一貫之間刻意保留的那一點點停頓。沒有多餘的表演，但每一個細節，都在默默發生。
師傅先在木桶上輕輕一拍，像是替米粒喚醒氣息，接著用指尖捏握成形，再從木箱取出鮪魚片，覆在米心之上，指腹輕柔地貼合，手心帶出幾乎察覺不到的溫度。所有動作，都是一氣呵成，看似簡單，實則是數年反覆練習的經驗累積。
即使是用英語交流，他仍努力地解釋：魚料要如何服貼卻仍保有彈性，醋飯如何在口中輕輕散開，力道需讓米粒結合卻不過度壓緊。我也忍不住問他，壽司該從哪一側沾醬油，或是否放棄筷子改用手拿比較合適，他都一一回應。
那一刻，我忽然覺得，自己不只是來吃一頓壽司，更像是坐在板前，上了一堂關於江戶前壽司的用餐禮儀課。
船形屋壽司 駒形店家資訊
地址：東京都台東区駒形2-1-3
營業時間：11：30～13：30、17：00～21：00
滿滿日本魂的在地美食
推薦閱讀：東京銀座伴手禮定番！一塊如同四季藝術品的煎餅，送禮得宜，自己也很體面。
推薦閱讀：日本岐阜—肉の匠家｜飛驒高山老街人手一盤入口即化飛驒牛壽司。
推薦閱讀：京都車站美食｜炭火焼 酒房すいしん，車站旁深夜居酒屋，炭火燒烤與宵夜推薦