日本關西九天八夜自由行 第一天抵達京都已經是晚上，我們入住在 京都八條都酒店(Miyako Hotel Kyoto Hachijo) 。

check in 後我們就到旁邊的 Aeon Mall Kyoto 超市逛逛採買。逛完後，想找間可以放鬆吃宵夜的地方，於是選了這家位於京都車站旁、步行2分鐘就能到的 「炭火焼 酒房すいしん 京都駅前店」。

京都車站美食｜炭火焼 酒房すいしん，車站旁深夜居酒屋，炭火燒烤與宵夜推薦!

炭火焼 酒房すいしん 京都駅前店位在京都車站八條口附近，對面是知名的Yodobashi 京都店，從地鐵烏丸線或JR京都站出來走路約2分鐘就能抵達，地點相當方便。

隱身大樓二樓，外觀掛著大大的「酒」燈籠加上木質調的懷舊氛圍，就好像日劇裡的居酒屋。

📍 店家資訊｜炭火焼 酒房すいしん 京都駅前店

• 地址：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町719 SKビル2F

• 電話：050-5488-1707

• 交通：地下鐵烏丸線・JR「京都站」步行約2分鐘

• 營業時間：17:00～24:00（週日至23:00）

走進店內，迎面而來的是溫暖的木頭香氣與柔和燈光。整間店以深色木質設計為主調，搭配懷舊日式吊燈，讓人一進門就感到放鬆。

座位區有多種形式，無論小酌聚餐或是約會都可以找到合適位置，超有氣氛。

炭火焼 酒房すいしん主打炭火烤物與居酒屋料理，菜單選擇豐富，份量剛好，價格還算親民。

店內採平板方式點餐，不用開口就能輕鬆點菜，對於不太會日文的旅客來說非常友善。

付出し（お通し） ¥396 ×4

來日本居酒屋都會有這項，每個人入座就會附上的小菜，應該算是低消的一種。當天是涼拌菜，味道清爽、開胃解膩。

出し巻玉子 ¥638

厚實的玉子燒鬆軟多汁，吃得到高湯香氣，甜鹹平衡完美，小孩子會喜歡，推薦給有小朋友的家庭。

鉄板北大路焼そば ¥715

鐵板炒麵香氣超迷人，麵條Q彈不軟爛，帶點焦香與醬香，是經典的日式宵夜味道。

牛肩ロース炭火焼 ¥1,518

炭火烤牛肩肉外層微焦、肉質軟嫩，咬下去滿滿肉汁香氣。搭配鹽或洋蔥吃最對味。

枝豆 ¥374 ×2

鹽味剛好、越吃越涮嘴，最適合邊聊天邊配啤酒的小點心。我們家兒子很愛日式毛豆，吃完後再續一盤。

若鶏親子丼 ¥913

滑嫩蛋液與軟嫩雞肉完美融合，醬汁滲入米飯中，甜鹹交織超下飯。

鶏雑炊 ¥913

當天超冷，最適合來這暖心的一碗！雞湯濃郁、米粒柔軟，搭配蔥花與雞肉，喝一口全身都暖起來。

サーモン造り ¥880

鮭魚生魚片厚度剛剛好，油花漂亮、口感滑順新鮮。

串焼き盛り合せ（7串） ¥1,540

一次能吃到雞腿、雞皮、培根等多種串燒，炭火香氣撲鼻，每一串都烤得恰到好處。

サッポロ生（小 300ml） ¥473

冰涼順口的生啤酒，配上串燒簡直完美組合。

アップルジュース（蘋果汁）¥308 ×2、ぶどうジュース（葡萄汁）¥308

也有適合小朋友喝的果汁系列，因為當時天氣寒冷，我們都選擇去冰。

炭火焼 酒房すいしん氣氛輕鬆、餐點好吃，重點是離京都車站超近！來到京都無論是想喝點小酒、吃宵夜，或是找間親子也能同行的居酒屋，這裡是不錯的選擇。

