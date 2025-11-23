神級串烤現身新竹！宙匯燒烤深夜飄香，羊肉湯與炭烤串全是宵夜必點。

藏在新竹老中興百貨對面的宙匯燒烤，以平價串烤、$90羊肉湯與$399喝到飽方案爆紅。營業到凌晨、份量實在，成為附近上班族與宵夜族的深夜據點。

深夜氣氛最迷人 新竹老中興對面藏著人氣串烤店

宙匯燒烤位在林森路、老中興百貨對面，位置醒目卻帶點巷口感。店內氣氛輕鬆，內用座位多，二樓也規劃獨立包廂空間，適合朋友聚會、小團體聚餐。營業到凌晨兩點，讓人下班後也能好好吃一頓熱騰騰的宵夜。

冬季必點羊肉湯熱呼上桌 $90滿滿肉片超佛心

秋冬時節最受歡迎的就是招牌羊肉湯，$90 就能喝到滿碗厚切羊肉，湯頭濃郁卻不油膩，熱熱喝尤其暖胃。肉片份量多、口感軟嫩，價格實在，是許多老客人到店必點的熱湯選項。

喝到飽活動最吸睛 $399啤酒飲料暢飲深夜最幸福

宙匯燒烤時常推出不同活動，先前的600元串燒吃到飽讓人驚呼，近期主打的是$399啤酒、飲料喝到飽，在新竹屬於罕見的深夜暢飲方案。搭配串烤與炸物，無論是同事聚會或朋友小酌都能吃得開心。

先炸後烤炭香最到位 手工香腸到雞翅每串都份量誇張

店家採「先炸後烤」方式鎖住肉汁，再刷上特製醬料、以木炭炭烤收香。手工香腸比一般尺寸更大，外酥內嫩、咬下肉汁直流；雞翅串厚實飽滿、雞皮串酥脆香潤；豬梅花帶筋越嚼越香；剝皮辣椒豬微辣勁道十足；蘋果豬清甜爽口；金針豬咬下會有蔬菜水嫩感，層次豐富。再加上炭烤雞排香氣四溢、洋蔥增香不油膩，是店內人氣主餐。

蔬菜類同樣表現亮眼 烤櫛瓜、豆包到玉米都很涮嘴

蔬菜串也是亮點，青椒微焦帶甜、櫛瓜多汁爽脆、玉米保留甜味、豆包酥香到誇張、豆乾與百頁片大厚實，刷醬後風味更加鮮明，是很適合與肉串搭配的品項。

烏龍麵與炸牡蠣更添飽足 氣氛輕鬆讓人越坐越久

想吃飽一點可點烏龍麵，炒得香氣四溢、肉片給得大方，麵條彈牙又夠味。炸牡蠣則顆顆飽滿多汁，搭配自製泰式醬酸香開胃。宙匯燒烤不只出菜實在，店內氣氛輕鬆自在，越晚越有味道，是新竹深夜小聚的好去處。

宙匯燒烤

地址 : 新竹市東區林森路37號

時間 : 18:00–02:00(周三公休)

電話 : 0933 082 908