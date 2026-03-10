台南三井outlet二期來了！預計3/17試營運 3/20開幕，5間台南首間美食推薦。

台南三井OUTLET二期預計3/17試營運、3/20開幕！日本母嬰霸主西松屋與超人氣超市 LOPIA，更帶來全台首店「美菜莉」等異國美食。從綠建築空間到 240 家品牌陣容，成為沙崙最新吃喝玩樂地標。

台南三井outlet 二期3/17試營運！台南人終於等到了，三井OUTLET二期宣佈將在3月17日開始試營運，並於3月20日盛大開幕。這次擴建不僅讓品牌總數一舉突破240家，更引進了日本母嬰霸主西松屋、超人氣超市LOPIA以及多家全台首發美食，從日常採買到親子娛樂全都承包，加上位處高鐵與沙崙站旁的交通優勢，讓這裡從原本的購物天堂，直接進化成吃喝玩樂一次到位的生活新地標。

▲繽紛外觀超吸睛，台南三井OUTLET二期建築融入在地元素，成為沙崙最美風景。 ▲吃貨必看！台南三井OUTLET二期強打美食地圖，全台首店與獨家美味通通有。(攝影：鄭雅之)





南國巷弄美學與綠建築的浪漫相遇

這次台南三井 OUTLET 二期的建築靈感非常浪漫，設計師把台南街頭巷弄的悠閒感搬進室內，運用鳳凰花瓣的色調與熱帶水果的繽紛妝點空間，營造出專屬於南台灣的活力氛圍。整棟二期建築不只好看，還是一座領有銀級標章的綠建築，屋頂佈滿太陽能板並設計了完善的雨水回收系統，讓大家在享受血拼樂趣的同時也能響應減碳生活。室內寬敞的連動線串聯起一期，讓全家人逛街就像在熱帶果園散步一樣自在。 ▲動線流暢更好逛，台南三井OUTLET二期設計讓購物就像漫步南國巷弄。





台南三井OUTLET二期必逛品牌！日本西松屋與 LOPIA 登場

品牌陣容絕對會讓日本控尖叫不已，台南三井 OUTLET 二期最受家長期待的日本母嬰用品霸主西松屋終於現身，以後買小孩衣服不必再找代購。超市愛好者則能衝向日系大型超市 LOPIA，體驗高品質肉品與日本直送的鮮甜滋味。此外，無印良品與寶雅也以大坪數店型進駐二期空間，搭配 Panasonic 等生活家電品牌，完美包辦了台南人的居家美學與日常所需。這種把生活機能與休閒娛樂結合的規劃，讓購物中心直接變成一個全方位的生活補給站。

▲日本超市LOPIA強勢進駐台南三井OUTLET二期，現做熟食區網友超推。





台南三井OUTLET二期美食推薦！台南一號店先吃

吃貨們請注意，台南三井 OUTLET 二期的美食街與餐廳區簡直是異國料理大賞。最受矚目的莫過於全台首發的韓式料理美菜莉，以精緻且現代的風格重新定義韓式饗宴，食材選用時令鮮魚與肉品，口感優雅。台南首店則有天吉屋的現炸天丼與及水火鍋的鮮甜湯頭，甚至連日本人氣極高的蘋果樹蛋包飯也來插旗。加上默爾義大利麵進化的新型態餐廳 MORE FUN，多樣化的選擇讓不管是家庭聚餐或是情侶約會，都能在這裡找到最滿足的味蕾驚喜。

▲日本蛋包飯霸主「蘋果樹」也將插旗台南三井OUTLET二期。 ▲天婦羅金賞滋味！天吉屋插旗台南三井OUTLET二期，酥脆口感滿足炸物控的胃。

台南三井OUTLET二期 開幕資訊

開幕時間：預計3/17試營運、3/20開幕，全館店舖達240家





台南三井OUTLET二期 必逛品牌推薦

生活品牌：西松屋、MUJI、LOPIA、寶雅、Panasonic等品牌

親子娛樂品牌：玩具反斗城、文創品牌翡冷翠文創





台南三井OUTLET二期必吃美食推薦

台南首間美食品牌：pommesポムの樹、天吉屋、及水火鍋、MORE FUN新型態店、美菜莉



台南吃喝玩樂一次推薦！

