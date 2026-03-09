迷客夏2杯99元！迷客夏鹽味焦糖伯爵拿鐵領軍5新品，無咖啡因寶包奇諾必喝。

迷客夏推出全新焦糖茶沙龍系列，帶來焦糖雲朵拿鐵、鹽味焦糖伯爵拿鐵與焦糖脆奇紅茶，4/1再推琥珀奇諾與寶包奇諾，搭配可麗露聯名與1+1優惠。

▲迷客夏推出全新「焦糖茶沙龍」系列，以紅茶基底搭配焦糖奶泡與焦糖脆奇配料，打造更有層次感的茶飲體驗。（攝影：張人尹）



▲迷客夏以茶飲精品化概念推出焦糖茶沙龍與茶奇諾系列，讓粉絲逛街、聊天或放鬆時都能享受茶沙龍時刻。（攝影：張人尹）





迷客夏2杯99元開喝！這次迷客夏以「茶飲精品化」為主軸，推出全新「焦糖茶沙龍」系列新品，用紅茶基底、奶泡層次、搭配全新配料焦糖脆奇，讓飲料控、奶茶控更有節奏感的茶飲體驗。還有第二波登場的茶奇諾系列，使用濃郁奶香奶泡，讓粉絲無論是逛街、聊天或一個人放鬆，都能在迷客夏找到屬於自己的茶沙龍時刻。

焦糖系列3款新品打造紅茶層次

▲迷客夏「焦糖雲朵拿鐵」以娜杯紅茶結合綠光鮮奶與焦糖奶霜，再撒上焦糖脆奇，呈現滑順又帶酥脆的口感層次。（攝影：張人尹）

琥珀奇諾與寶包奇諾接力登場

▲迷客夏4/1推出茶奇諾系列，「琥珀奇諾」以琥珀烏龍為基底搭配焦糖奶泡，呈現濃郁又帶清爽尾韻的口感。（攝影：張人尹）

可麗露聯名與多重優惠同步登場

▲迷客夏新品上市推出多重優惠，3/11至3/19「焦糖雲朵拿鐵」嚐鮮價65元，吸引粉絲嘗試焦糖茶沙龍系列。（攝影：張人尹）



▲迷客夏同步推出可麗露聯名與1+1優惠99元，以及茶奇諾系列4/1至4/7粉嫩價69元活動。（攝影：張人尹）





迷客夏焦糖茶沙龍 販售資訊

迷客夏「焦糖茶沙龍」首波新品將在3/11日上市，推出3款以經典紅茶為基底的焦糖風味飲品。主打「焦糖雲朵拿鐵」，以娜杯紅茶結合綠光鮮奶，頂層鋪上細緻焦糖奶霜並撒上焦糖脆奇，口感滑順又帶酥脆層次。「鹽味焦糖伯爵拿鐵」則以伯爵紅茶為基底，佛手柑柑橘香氣與鮮奶融合，再加入鹽味焦糖讓風味更加立體。「焦糖脆奇紅茶」則以大正紅茶為底，帶有淡淡決明子香氣，再搭配焦糖醬與脆奇配料，整體香氣濃厚卻不甜膩。除了焦糖紅茶系列，迷客夏也預計在4月1日推出「茶奇諾」系列，把咖啡廳常見的奶泡飲品概念轉化為茶飲。新品「琥珀奇諾」以琥珀烏龍為基底，帶有炭焙香氣，搭配焦糖奶泡後呈現濃郁又保留清爽尾韻的口感。另一款「寶包奇諾」則以濃厚奶香與焦糖甜韻為主體，口感綿密柔和，並採無咖啡因設計，靈感來自澳洲咖啡館文化中的Babyccino，讓不喝咖啡的粉絲或孩童族群，也能享受專屬下午茶。配合新品上市，迷客夏也推出多項門市限定優惠活動。3/11至3/19期間，「焦糖雲朵拿鐵」推出嚐鮮價65元。3/11至3/31購買焦糖茶沙龍系列飲品，可用59元加購「花磚甜點」原味可麗露，外酥內軟的甜點搭配焦糖奶霜風味成為另一種吃法。3/20至3/26期間，購買焦糖脆奇紅茶加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵，可享限定品項1+1優惠價99元。4/1至4/7茶奇諾系列推出粉嫩價69元，讓粉絲趁機喝飲品。

販售時間：2026年3月11日(三)上市，數量有限，售完為止

飲品售價：

焦糖脆奇紅茶 $45元 (L)

鹽味焦糖伯爵拿鐵 $55元(M) / $65元(L)

焦糖雲朵拿鐵 $75元(L)









迷客夏茶奇諾 販售資訊

販售時間：2026年4月1日(三)上市，數量有限，售完為止

飲品售價：

琥珀奇諾 $75元 (M)

寶包奇諾 $75元 (M)





迷客夏「焦糖雲朵拿鐵 浪漫上市價$65」 活動資訊

活動期間：2026年3月11日(三)至2026年3月19日(四)活動方式：至迷客夏一般門市現場購買焦糖雲朵拿鐵享優惠價$65元，活動優惠可累計。





迷客夏「花磚甜點聯名x迷人限定吃法」 活動資訊

活動期間：2026年3月11日(三)至2026年3月31日(二)

活動方式：至迷客夏一般門市現場購買焦糖茶沙龍系列飲品（系列飲品含：焦糖脆奇紅茶、鹽味焦糖伯爵拿鐵、焦糖雲朵拿鐵）單杯可用聯名限定價$59元購買花磚原味可麗露1顆，優惠可累購，數量有限，購完為止。





迷客夏「國際幸福日 幸福1+1」活動資訊

活動期間：2026年3月20日(五)至2026年3月26日(四)

活動方式：至迷客夏一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵二選一，享限定品項幸福1+1優惠價$99元，可自費差額加料（焦糖雲朵拿鐵不適用加料），活動優惠可累計。









迷客夏「茶奇諾系列 粉嫩價$69元」 活動資訊

活動期間：2026年4月1日(三)至2026年4月7日(二)

活動方式：至迷客夏一般門市現場購買茶奇諾系列（系列飲品含：琥珀奇諾、寶包奇諾）享優惠價$69元，可自費差額加料，活動優惠可累計。



