2026阿里山花季順遊推薦！7大必去阿里山景點，沼平車站櫻花花海、茶園步道看夕陽雲海。

阿里山花季順遊景點7大推薦！今年阿里山花季從3月10日一路到4月10日，整個阿里山開滿櫻花花海，走在阿里山森林步道、茶園步道，都能看到粉色山櫻、吉野櫻的身影，來賞阿里山櫻花，也要順路走訪阿里山景點，窩客島幫你整理7大阿里山景點，趁阿里山花季順路一次收集各種阿里山美景。



▲2026阿里山花季順遊！阿里山景點7大必去推薦，櫻花車站、茶園步道全要拍。



▲2026阿里山花季順遊！阿里山景點7大必去推薦，櫻花車站、茶園步道全要拍。





阿里山景點必拍森林鐵道：沼平車站、眠月線

阿里山景點推薦必拍森林系鐵道，首推「沼平車站」採用日本木造全榫接工法，完全不使用鐵釘，3月櫻花季盛開，粉色花瓣與懷舊小火車同框的景象，來阿里山一定要拍，另外，說到阿里山鐵道，絕不能錯過超人氣「眠月線」，這段廢棄鐵道沿途有壯觀崩壁，走起來超特別，不過眠月線需事先申請，並務必準備好頭燈與雨具。





沼平車站 位置資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉

完整介紹由部落客「安妮與沙小郭」於窩客島分享：【阿里山櫻花】沼平車站充滿日系風味的阿里山賞櫻勝地 人氣"染井吉野櫻"開滿沼平公園、櫻之道、阿里山派出所





眠月線 位置資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉

完整介紹由部落客「Chaoerh小昭」於窩客島分享：【健行】阿里山眠月線 森林鐵道



▲阿里山花季必拍景點！沼平車站與一旁的沼平公園有著櫻花樹群，是阿里山賞櫻花最佳去處。（攝影：部落客 安妮與沙小郭 ）



▲阿里山景點必拍森林鐵道！眠月線廢棄鐵道加上崩壁、雲海美景，來之前事先申請喔。(攝影：部落客 Chaoerh小昭)





阿里山私房景點推薦：小笠原觀景台、二萬坪步道

阿里山私房秘境必去「小笠原觀景台」內行人才知道，擁有360度無死角的環繞視野，是觀看日出、雲海的最佳首選地；而有黑森林步道之稱的「二萬坪步道」，高聳的柳杉林步道中鋪滿松針，空氣裡帶著清新樹脂香，走在雲霧繚繞的林間裡，就像踏入夢幻仙境般，下山後還能順遊二萬坪車站，欣賞火車鐵道、著名的樹抱石與塔山夕陽。





小笠原觀景台 位置資訊

地址：南投縣信義鄉(阿里山國家森林遊樂區內)

完整介紹由部落客「安妮與沙小郭」於窩客島分享：【阿里山日出】搭阿里山小火車祝山線看日出 內行人才知道的私房小笠原觀景台 360度環繞景觀





二萬坪步道 位置資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：【嘉義景點】探訪阿里山黑森林步道「二萬坪山」∣漫遊二萬平車站鐵道風情



▲阿里山景點必拍推薦！小笠原觀景台360度景觀看日出、雲海，內行人才知道。(攝影：部落客 安妮與沙小郭)



▲阿里山私房景點推薦！阿里山黑森林步道「二萬坪步道」高大柳杉林、樹根交錯的奇景。(攝影：部落客 阿萍阿裕玩樂誌)





阿里山景點必訪推薦：瑞里綠色隧道、霞之道、二延平步道

想要輕鬆收藏阿里山絕美風景，就到「瑞里綠色隧道」整個步道被高聳竹林包圍，沿途幾乎都很平緩好走，讓你輕鬆就能拍到阿里山竹林秘境；阿里山石棹步道群除了櫻花季限定的「櫻之道」，作為長度最短的「霞之道」，只要40分鐘就能完攻，可以一次走過竹林、茶園步道，再加上遠方山嵐美景、霞光，整個景色超美；「二延平步道」以夕照、雲海、茶園美景聞名，終點處觀雲平台更是拍攝夕陽、雲海的絕佳攝影秘境。





瑞里綠色隧道 位置資訊

地址：嘉義縣梅山鄉

完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：嘉義縣梅山鄉瑞里綠色隧道 | 阿里山珍藏景點推薦！絕美竹林密境，旅遊路過必拍打卡





霞之道 位置資訊

地址：嘉義縣竹崎鄉

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：石棹步道群【霞之道】飽覽茶園風光，置身靜謐綠蔭竹林，輕鬆短程的忘憂步道｜阿里山步道推薦





二延平步道 位置資訊

地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號

電話：05-259-3900

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：【嘉義。阿里山】隙頂「二延平步道」推薦|觀賞夕陽落日美景|一望無際雲海、高山茶園尤如漫步仙境般絕佳景點



▲ 必去阿里山景點推薦！絕美竹林秘境「瑞里綠色隧道」平緩好走，讓你輕鬆拍出絕美打卡照。(攝影：部落客 捲毛阿偉)



▲阿里山景點必訪推薦！二延平步道壯闊茶園步道道，加上夕陽落日、雲海美景一次觀賞。(攝影：部落客 阿萍阿裕玩樂誌 )

嘉義阿里山景點必玩推薦清單

▲阿里山景點必拍鐵道！沼平車站與沼平公園有著櫻花花海，是阿里山賞櫻勝地。(攝影：部落客 安妮與沙小郭)

▲ 必去阿里山景點推薦！阿里山石棹步道群霞之道，只要40分鐘就能完攻。(攝影：部落客 撒野樂活小村婦)