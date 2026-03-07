WBC中華隊以14：0大勝捷克，費仔滿貫砲震撼全場！四大超商祭出大杯美式、思樂冰買1送1等狂歡優惠，要與球迷一同慶賀奪下首勝！

中華隊WBC首勝4大超商買一送一！台灣棒球迷今（7）日集體沸騰！WBC世界棒球經典賽進入高潮，中華隊在中午對戰捷克隊的關鍵戰役中，展現了無人能擋的恐怖火力。從一局上鄭宗哲的機智盜壘與張育成的關鍵安打先馳得點開始，全場氣勢便一路倒向中華隊。最令全台觀眾尖叫的瞬間，莫過於二局上「費仔」揮出那一記滿貫全壘打，瞬間將領先擴大至6分。隨後張育成持續火熱手感，六局上更與陳晨威聯手發動大局攻勢，最終中華隊以14：0提前結束比賽，奪下小組賽首勝。為了這場「扣倒」大勝，四大超商紛紛祭出超殺優惠，要與全台球迷一起嗨翻。



▲WBC 14：0扣倒捷克！4大超商買一送一懶人包，狂賀中華隊首勝入袋。

全家：輸入優惠碼「勝場喝拿鐵」咖啡買2送2

作為WBC官方合作夥伴，全家響應速度驚人！即日起至3月10日，只要開啟全家APP「優惠趣」並輸入優惠碼「勝場喝拿鐵」，即可獲得大杯單品拿鐵買2送1優惠券；輸入「勝場喝美式「更可享有大杯單品美式買2送2的超值回饋。此外，為了慶祝費仔轟出滿貫砲，「隨買跨店取」於3月7日下午15:00加碼開賣丹麥菠蘿可頌買1送1，數量有限，球迷手速要快！



▲WBC中華隊首勝！全家輸入優惠碼「勝場喝拿鐵」咖啡買2送2。





7-ELEVEN：精品咖啡、思樂冰、辛拉麵通通買2送2

小七這波應援誠意十足，慶祝活動將延續至3月8日至3月9日。活動期間，CITY PRIMA精品大杯拿鐵、CITY TEA黃金蕎麥茶、以及看球必備的農心辛拉麵、舒跑S等熱門商品全部享有買2送2。更讓大小朋友瘋狂的是，思樂冰特大杯、雪淋霜霜淇淋、酷聖石全口味通通買1送1，就是要讓大家甜甜地慶祝旗開得勝。



▲中華隊扣倒捷克！7-ELEVEN精品咖啡、思樂冰、辛拉麵通通買2送2。





萊爾富：雷神、雙響泡買1送1，應援甜點組合開跑

萊爾富不甘示弱，即日起至3月8日推出「一日限定」指定零食買1送1，包括雷神草莓牛奶巧克力餅乾、雙響泡系列等。更與「微笑的樹」合作推出長期應援，即日起至3月31日，年輪蛋糕或蜂蜜蛋糕搭配牧選鮮乳組合價只要280元。此外，看球提神必備的Red Bull能量飲料也祭出買2送1，讓球迷在接下來的賽事中戰鬥力滿點。



▲WBC中華隊搶下首勝，萊爾富雷神、雙響泡買1送1，應援甜點組合開跑。





OK超商：莊園咖啡買2送2，點數狂飆555點

OKmart針對熱血球迷送上最實質的提神禮，即日起推出莊園級美式和拿鐵買2送2，慶祝指定打擊轟出滿貫砲的精彩時刻，且購買還額外加贈OK Point 555點，讓大家在享受咖啡香的同時也能累積回饋。



▲OK超商莊園咖啡買2送2，賀WBC中華隊大贏捷克。

WBC棒球經典賽活動加碼看！

推薦閱讀：桃園人2026WBC應援懶人包！Global Mall桃園A19美食買1送1、應援便當搶客。

推薦閱讀：台北大巨蛋應援WBC！台灣棒球漫畫特展7大展區，松菸大道WBC直播看完衝。

推薦閱讀：2026 WBC 經典賽轉播懶人包！中華隊賽程、全台免費直播地點與線上看平台整理。