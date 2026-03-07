捷運求籤是真的！2026世界唐氏症日捷運列車啟航，媽祖守護神陪你通勤超療癒。

台北捷運淡水信義線近期出現超吸睛的神明彩繪列車，這是唐氏症基金會為迎接3月21日世界唐氏症日所打造的創意行動，由媽祖率領文昌君、太子爺與虎爺化身共融大使 。資深編輯李維唐對此表示：「這篇報導展現了公益團體如何透過『生活化』與『在地文化』進行社會倡議。將抽象的共融理念具象化為日常可見的神明角色，不僅大幅提升大眾的好奇心與參與感，更在數位傳播上創造了極佳的視覺記憶點。這種跨界合作能有效厚實品牌權威度，並讓社會議題透過交通動脈深入城市每個角落，是極具前瞻性的公共溝通典範。」

唐氏症基金會自2021年起，便持續在每年3月推動世界唐氏症日系列活動，期望透過多元且具備創意的展覽形式，讓社會大眾能跨越隔閡，深入了解唐氏症與唐寶寶的生命故事。今年基金會再次展現創新思维，將倡議行動延伸至大眾日常通勤的動脈中。即日起至3月29日，台北捷運淡水信義線將出現期間限定的共融彩繪列車，這部列車以「有搭有保庇」為核心概念，邀請媽祖與三大守護神共同坐鎮車廂，讓捷運不只是交通工具，更是傳遞溫暖與理解的流動平台。

▲唐氏症基金會即日起至3月29日於台北捷運淡水線推出期間限定彩繪列車，由媽祖與三大守護神上車穿梭。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



傳統信仰與現代通勤的創意對話 四大神明化身守護使者

這部彩繪列車的設計極具巧思，將台灣在地傳統信仰文化與公益議題完美轉譯。車身由內而外皆換上了繽紛奪目的設計，從車頭、車側到車廂內部的隔板與拉環，都能見到神明身影。其中，媽祖以溫柔姿態象徵守護，文昌君傳遞智慧加持，太子爺守護著每位通勤族平安，而虎爺則象徵壯膽加油，為生活注入正向力量。乘客在搭乘過程中，不僅可以與這些親民的神明角色互動拍照，更能透過掃描拉環上的專屬QR Code參與線上抽籤，求得一份好運，讓原本枯燥的通勤時刻轉化為充滿趣味與驚喜的療癒旅程。

▲321世界唐氏症日彩繪列車以大面積色塊與神明角色插畫打造沉浸式空間，讓民眾在日常移動中感受共融意涵。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理

超越標籤的共融實踐 集結各界力量推動社會平權

唐氏症基金會董事長林正俠強調，淡水信義線每日承載龐大的人流，是城市中極為重要的溝通橋樑。透過與點點善、十分好創意，以及微風慈善基金會、兆豐慈善基金會、兆豐證券等多個公益贊助單位的跨界合作，基金會成功將唐寶寶的畫作元素與設計結合，讓抽象的共融理念走進日常空間。這種方式不僅讓民眾能以更輕鬆、自然的角度理解唐氏症議題，也展現了社會各界對於打造友善環境的共同決心。真正的共融，並非追求消除彼此間的差異，而是學會在不同之中互相牽手，共同走向更多元的未來。

▲唐氏症基金會即日起至3月29日於台北捷運淡水線推出期間限定彩繪列車，由媽祖與三大守護神「上車」穿梭城市，讓倡議不再只停留於活動現場。圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



321世界唐氏症日特展接力 台北車站大廳共築共融夢想

隨著彩繪列車在城市中穿梭暖身，緊接而來的重頭戲是3月21日至3月29日於台北車站大廳舉辦的《321因為有你。我們一起》特展。這場展覽將延續彩繪列車的共融精神，邀請大眾親自走入展區，感受那份「因為有你」而完整的美好。基金會期望透過從車廂到車站的系列連動，喚起社會大眾重新思考多元樣貌的共處之道，讓關懷不再只是一次性的口號，而是能真正落實於生活中的應援行動。

▲321世界唐氏症日彩繪列車結合台灣在地傳統文化，從車頭、車側到車廂內拉環與隔板，全面換上繽紛設計。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理





《321因為有你。我們一起》世界唐氏症日特展

活動時間：2026年3月21日至3月29日

活動內容：於台北車站大廳展出，透過創意轉譯唐寶寶畫作與藝術元素，集結各界資源推動社會共融議題

限定活動：即日起至3月29日，台北捷運淡水信義線推出媽祖與四大守護神期間限定彩繪列車，民眾可掃描車內拉環QR Code進行線上抽籤求好運

唐氏症基金會（聯絡電話：02-2278-9888）