▲桃園大溪排隊美食！老地方客家菜 內行必點蔥油餅、薑絲大腸，白飯免費CP值高

桃園大溪美食推薦「老地方客家菜」，30年老字號客家料理在地人氣超高。厚實蔥油餅、白斬玉米雞與客家小炒都是招牌，假日常客滿，是大溪必吃餐廳之一。
在地人也排隊！大溪美食推薦「老地方客家菜」可是當地30年老字號，來桃園大溪不能錯過這間。雖然提到桃園大溪，多數旅客會想到大溪老街與豆干，但在在地人與老饕口袋名單裡，值得專程前往的，是位於員林路上的「老地方客家菜」。他們家以紮實口味與高CP值聞名，不少饕客甚至假日專程開車下交流道，只為吃上一桌道地客家菜。
大溪美食推薦「老地方客家菜」30年老字號！
「老地方客家菜」店面外觀以紅磚瓦牆打造，帶著濃厚的復古氛圍，走近就能感受到老店的歲月氣息。走進店內，空間雖然不走華麗路線，但乾淨寬敞，充滿客家人樸實的生活感。值得一提的是，老建築內竟然設置電梯，對於帶長輩或家庭聚餐的客人而言格外便利，也讓用餐體驗更舒適。
桃園美食 大溪美食 排隊美食推薦 老地方客家菜
地址：桃園市大溪區員林路一段489號
營業時間：11:00–20:30
營業時間：11:00–20:30
更多桃園景觀咖啡廳推薦一次看
推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！邸家咖啡 宛如踏入歐洲城堡，桃園必拍景點在這。
推薦閱讀：桃園景觀咖啡廳推薦！森鄰水岸 180度溪谷美景超好拍、店貓超親人。