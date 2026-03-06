▲桃園大溪排隊美食！老地方客家菜 內行必點蔥油餅、薑絲大腸，白飯免費CP值高

桃園大溪美食推薦「老地方客家菜」，30年老字號客家料理在地人氣超高。厚實蔥油餅、白斬玉米雞與客家小炒都是招牌，假日常客滿，是大溪必吃餐廳之一。

在地人也排隊！大溪美食推薦「老地方客家菜」可是當地30年老字號，來桃園大溪不能錯過這間。雖然提到桃園大溪，多數旅客會想到大溪老街與豆干，但在在地人與老饕口袋名單裡，值得專程前往的，是位於員林路上的「老地方客家菜」。他們家以紮實口味與高CP值聞名，不少饕客甚至假日專程開車下交流道，只為吃上一桌道地客家菜。

來到「老地方客家菜」，不少老饕都會先點上一桌招牌菜。厚實的蔥油餅外層煎得金黃酥脆，內層帶著麵香與蔥香，是許多人來店必點。另一道人氣菜「客家小炒」則炒出濃郁鑊氣，豆干、魷魚與豬肉絲香氣交融，配上一碗白飯格外過癮。而酸香十足的「薑絲大腸」同樣是老饕推薦，大腸處理得乾淨且帶有嚼勁，搭配薑絲與醋酸香氣，吃起來酸爽開胃。重點是店內白飯還免費供應，絕對吃得相當飽足。



整體來說，「老地方客家菜」並不是主打精緻裝潢的餐廳，而是用實在料理與道地風味累積口碑。也因為價格親民、份量實在，加上客家菜本身就是「白飯殺手」，讓這裡成為不少大溪家庭聚餐與朋友聚會的熱門選擇。若計畫前往大溪旅遊，除了逛老街之外，不妨把「老地方客家菜」加入大溪美食清單，感受這份傳承三十年的客家料理魅力。



▲不少旅客逛完大溪老街後會順道前往「老地方客家菜」品嚐30年老字號客家美食（攝影：蕭芷琳） 「老地方客家菜」店面外觀以紅磚瓦牆打造，帶著濃厚的復古氛圍，走近就能感受到老店的歲月氣息。走進店內，空間雖然不走華麗路線，但乾淨寬敞，充滿客家人樸實的生活感。值得一提的是，老建築內竟然設置電梯，對於帶長輩或家庭聚餐的客人而言格外便利，也讓用餐體驗更舒適。

桃園美食 大溪美食 排隊美食推薦 老地方客家菜

地址：桃園市大溪區員林路一段489號

營業時間：11:00–20:30

