台北大巨蛋棒球漫畫展！棒球主題特展7大展區一路展到7/26，松菸大道同步轉播WBC中華隊賽事，棒球迷必衝。

看WBC轉播，順路看大巨蛋棒球漫畫展！台北大巨蛋針對WBC經典賽開打，特別展出「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展，以多元形式呈現棒球主題漫畫，特展即日起一路展出到7/26為止，3/5~3/8WBC經典賽期間，在台北大巨蛋園區松菸大道，也將同步現場直播中華隊賽程，讓球迷在看完WBC賽事後，來看看大巨蛋棒球漫畫展。



▲台北大巨蛋應援WBC！台灣棒球漫畫特展7大展區，松菸大道WBC直播看完衝。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大巨蛋棒球漫畫特展登場！即日起一路展出到7/26為止，7大展區來大巨蛋順路看。(攝影：鄭亦庭)





台灣棒球漫畫特展來台北大巨蛋

由國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展來到臺北大巨蛋展出，讓北部民眾不用到台中就能看到，整個大巨蛋公共空間都是展出空間，規劃7 大展區、透過13個大型版面呈現，集結宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等台灣漫畫家作品，帶領觀深度認識臺灣棒球漫畫的發展。

▲台灣棒球漫畫特展北上！整個台北大巨蛋都是展區，透過13個大型版面呈現。(攝影：鄭亦庭)





台北大巨蛋台灣棒球漫畫特展7大展區

棒球迷、漫畫迷都要來！大巨蛋台灣棒球漫畫特展共有7大展區，從漫畫家如何運用線條、畫格節奏，呈現速度與聲音，營造出如同現場觀賽般的熱血沸騰感，展區內更展示棒球漫畫除了描繪團隊精神、嚴苛訓練，也直視制度缺陷與職棒黑暗面，讓大家從不同視角看棒球。



▲台灣棒球漫畫特展7大展區！集結台灣漫畫家作品，讓你從不同角度看台灣棒球。(攝影：鄭亦庭)





台北大巨蛋松菸大道WBC經典賽直播

展覽中也以漫畫形式回顧台灣棒球的經典賽事，從紅葉、金龍到王貞治與中職球星的奮鬥史，帶領觀眾重溫熱血回憶，最後一區展覽隱藏在大巨蛋館內，下次來台北大巨蛋看球賽或演唱會時，別忘了可親自朝聖，而針對3/5~3/8的WBC經典賽，松菸大道會有4場中華隊賽事現場直播，還有限定市集同步開逛，現場消費滿額更會贈送專屬應援小物，讓球迷們為中華隊加油，再將珍貴的棒球紀念帶回家收藏。



▲台灣棒球漫畫特展7大展區！台灣棒球漫畫發展史年表。(攝影：鄭亦庭)

▲不只台灣棒球漫畫特展！在松菸大道上也有中華隊賽事現場直播。(攝影：鄭亦庭)





「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」 臺北大巨蛋棒球漫畫特展

地點：臺北大巨蛋園區（台北市忠孝東路四段515號）

時間：2026/03/05（四）- 2026/07/26（日）

展區7位於臺北大巨蛋體育館館內，將隨著您持票入館觀賽或欣賞演唱會時悄悄登場。





臺北大巨蛋《世界棒球經典賽現場直播派對》

活動地點：臺北大巨蛋園區・松菸大道

直播賽程：

3/5（四）11:00 臺灣 vs 澳洲

3/6（五）18:00 日本 vs 臺灣

3/7（六）11:00 臺灣 vs 捷克

3/8（日）11:00 臺灣 vs 韓國



活動亮點：

1. 現場邀請啦啦隊女孩到場應援。

2. 專業主持人現場賽事播報與即時分析。

3. 四天限定市集同步開逛，現場消費滿額，送專屬應援小物。