搶不到中華隊車車！可樂果加碼Team Taiwan加油棒，WBC比賽必備小物先入手。

可樂果Team Taiwan聯名加油棒全台限量15萬支，粉絲可隨包加入WBC應援，用藍白配色與歐告設計點燃中華隊熱血。

▲可樂果推出Team Taiwan聯名加油棒，粉絲能隨包輕鬆加入應援。





限量15萬支 全台球迷搶應援必備裝備

▲可樂果首波Team Taiwan「聯名應援小車」因外型討喜、收藏價值高，引發粉絲瘋搶。

加油棒設計細節滿滿 歐告助陣帶來熱血感

▲Team Taiwan聯名加油棒吉祥物歐告助陣應援氛圍。

可樂果Team Taiwan充氣加油棒組合

隨著2026年世界棒球經典賽開打，全台球迷的棒球魂通通被點燃。最近國民零食「可樂果」悄悄換上Team Taiwan官方聯名新裝，隨包送出實戰感滿分的「充氣加油棒」，讓粉絲不必花大錢就能加入中華隊應援行列。可樂果也藉此慶祝品牌55週年，再次以低門檻方式號召全民挺中華隊，讓粉絲們在家看轉播、吃可樂果一起嗨。先前可樂果首波Team Taiwan「聯名應援小車」因外型討喜、收藏價值高，引發粉絲瘋搶，社群Threads上更是滿滿哀號「跑了五間都買不到」。看準粉絲挺台灣的熱情，可樂果這次直接將應援裝備送到手中，將經典原味與酷辣口味全面換裝成「Team Taiwan好結果應援包」，並附上官方加油棒。全台限量15萬支，每包皆附一組，粉絲拿到加油棒就能在賽事中整齊應援，營造強大氣勢震撼對手。這次聯名加油棒設計採中華隊配色，並邀請超人氣吉祥物「歐告」助陣，大大的「Team Taiwan好結果」字樣既呼應品牌諧音，也象徵球迷對中華隊的支持。粉絲拿起加油棒，不僅能感受實戰應援氛圍，更能用最簡單的方式為中華隊加油。這款加油棒兼具收藏價值與實用性，對於熱愛棒球的粉絲來說，是參與WBC比賽的必備小物。

可樂果原味/酷辣72G

建議售價：30元

販售通路：7-11/全家/萊爾富



可樂果原味/酷辣188G

建議售價：69元

販售通路：全聯/家樂福/大全聯/愛買