不只是吊飾！POCKET COMPANION聯名狗狗互動娃娃，內建心語圖卡台日同步開賣。

周邊娃娃POCKET COMPANION無花菓世代
2026-03-05 12:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:無花菓世代
編輯 鄭亦庭

台日同步開賣！POCKET COMPANION首創聯名狗狗NFC互動娃娃吊飾，3/6起台灣線上開賣。

超萌娃娃吊飾台日同步開賣！無花菓世代藝術平台針對吊飾娃娃風潮，推出全新藝術科技系列品牌「POCKET COMPANION」，首發商品與台日知名藝術家Fanko、AAMY聯手，將原創角色結合NFC技術，Mallow、狗仔吊飾娃娃將於3月6日起於日本神戶百年古蹟北野異人館萊茵館、GALERIE OVO網路平台同步開賣，超可愛吊飾娃娃必須收一波。

▲不只是吊飾！POCKET COMPANION聯名狗狗娃娃，內建圖卡台日同步開賣。
▲台日同步開賣！POCKET COMPANION聯名Mallow、狗仔吊飾娃娃。
POCKET COMPANION吊飾娃娃內建NFC科技

POCKET COMPANION首發作品日以本藝術家AAMY的熊熊系列、台灣藝術家Fanko的狗仔系列，推出全球首創NFC互動療癒藝術家聯名吊飾娃娃「AAMY:Mallow」、「Fanko:狗仔」，帶入NFC無線通訊技術與程式設計，每天掃描娃娃，就會出現可愛的專屬個人系統，還有藝術家繪製的心語圖卡，可以收藏進娃娃內建專屬個人系統，有中英日文三種語言模式。

▲POCKET COMPANION系列吊飾娃娃帶入NFC科技，每天掃描會出現不同的心語圖卡。
3/6台日同步開賣

本次POCKET COMPANION推出的NFC互動吊飾娃娃共有「AAMY: Mallow」、「Fanko:狗仔」2款，每款1880元，3/6起在日本神戶北野異人館萊茵館AAMY & Fanko 雙人展現場開賣，同時在網路平台GALERIE OVO上也開放購買，讓大家在台灣也能輕鬆買到。

▲本次Mallow、狗仔2款NFC互動吊飾娃娃將於3/6起台日同步開賣。
POCKET COMPANION NFC互動吊飾娃娃

販售時間：3/6 起
販售價格：1880 元
販售款式：AAMY: Mallow、Fanko:狗仔
網路販售：
GALERIE OVO官網：https://galerieovo.com/product-category/pocket-companion/

實體販售：
日本神戶北野異人館『萊茵館』AAMY & Fanko 雙人展
時間：2026.3.6~11 10:00-17:00
地址：神戸市中央区北野町 2-10-24(ラインの館 2 階多目的室)

超萌IP聯名也要收

