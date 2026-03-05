38女王節飲料優惠！CoCo女王節38元開喝，好友日粉角檸檬冬瓜買一送一。

CoCo都可38女王節粉角奶茶38元，好友日粉角檸檬冬瓜買一送一，3月飲料優惠懶人包一次看。

▲CoCo都可3月推出女王節與好友日雙優惠，兩款粉角飲品接力登場。

38女王節粉角奶茶

▲CoCo都可38女王節限定，粉角奶茶L杯38元，臨櫃與線上都可訂適用。

好友日買一送一

▲CoCo都可3/11好友日限定，粉角檸檬冬瓜買一送一2杯65元。

3月迎來女王節，CoCo都可一次端出兩波限定優惠。3/8主打咀嚼戲「粉角奶茶」38元優惠，並且在週三3/11好友日再推粉角檸檬冬瓜買一送一，從療癒系奶茶到清爽系檸檬冬瓜通通到位。粉絲不論想替身邊的女王準備一杯甜甜心意，或和家人朋友分享，都能趁優惠開喝。3/8國際婦女節當天，CoCo都可祭出粉角奶茶L杯38元優惠，臨櫃與線上都可訂同步適用。咀嚼系「粉角奶茶」使用現煮粉角蜜香入味，金黃剔透又Q彈，搭配經典阿薩姆奶茶，層次更濃更順口。這次除了在3/8女王節當天可享38元優惠，同時附上粉愛粉愛妳宣傳卡片，把平常說不出口的心意一起送出。此外，在3/11週三好友日，CoCo都可加碼推出「粉角檸檬冬瓜」L杯買一送一，2杯只要65元。面對檸檬價格走高，這波優惠更顯划算。「粉角檸檬冬瓜」手工現煮粉角結合現切檸檬片與檸檬汁，再加入古早味冬瓜糖，一口Q彈一口酸甜，清爽解膩。飲料控只要透過官方LINE領券即可享優惠。

CoCo 38女王節優惠

活動日期：2025/3/8活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)活動平台：臨櫃或線上都可訂活動內容：粉角奶茶L杯優惠價38元





CoCo好友日買一送一

活動日期：2026/3/11 00：00後即可在線上平台領券預訂活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)活動平台：透過coco官方LINE 線上點購活動內容：粉角檸檬冬瓜L杯買一送一，2杯只要65元。