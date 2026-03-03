2026 WBC 直播懶人包！全台百貨北中南東應援活動與美食優惠總整理。

2026 WBC經典賽中華隊東京開戰！大巨蛋遠東Garden City、遠百、宏匯廣場等百貨祭出大螢幕直播、應援市集與美食優惠，快來一起為台灣加油。

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火正式點燃，全台灣球迷的熱血靈魂再度被喚醒。中華隊於3月5日至3月8日期間，在東京巨蛋分別與澳洲、日本、捷克及南韓展開關鍵對決。這場攸關前進邁阿密8強賽的C組預賽，不僅是球員體力的考驗，更是全民凝聚力的展現。為了讓無法親臨東京現場的球迷也能感受震撼的球賽氛圍，全台各大百貨商場紛紛架設大螢幕，並結合特色美食與主題市集，打造最強的應援陣線。



▲Team Taiwan挺台灣！全台百貨WBC直播應援活動總整理，大螢幕觀賽、滿額贈點與百元券大放送。 / 圖：AI生成、窩客島整理

遠東Garden City大巨蛋直播派對與18家名店市集

位於台北大巨蛋的遠東Garden City，自3月5日起至3月8日，聯合遠雄巨蛋、秀泰影城，於松菸大道舉辦連續4天的直播派對。現場不僅能透過螢幕直擊中華隊的英姿，更結合了豐富的主題市集。本次參與的18家餐飲陣容實力堅強，包含早午餐名店PRESERVE、超人氣週末炸雞、日本拉麵一風堂、北村豆腐家以及樂天小香港等。球迷在為全壘打歡呼的同時，還能品味多元美食。活動期間消費滿500元，還能獲得每日限量的應援小物，讓看球體驗更具紀念價值。

遠百花蓮建林廣場轉播與全台點數應援回饋

東台灣的熱情同樣不缺席，花蓮市公所取得愛爾達電視公播權，於遠百花蓮店建林廣場全程播放中華隊賽事。遠百花蓮同步策劃應援市集，網羅在地特色小吃與美食。最令球迷驚喜的是，活動期間只要穿著任一棒球相關服飾，即可至現場服務台免費兌換小點心。此外，全台遠東百貨更祭出「Team Taiwan」加碼回饋，3月5日至3月17日，遠百App金級會員於指定男裝、家電消費滿5,000元，即贈HAPPY GO點數200點。更有點數換券活動，讓球迷在支持中華隊之餘，也能享受百貨購物的超值優惠。

Global Mall桃園A19打造戶外據點與日韓套餐應援

鄰近桃園球場的Global Mall桃園A19，自3月5日預賽起至3月18日冠軍賽，在戶外廣場打造專屬應援據點。為了對應賽場上的強敵，館內餐飲特別推出日韓系經典套餐。球迷可以選擇杏子豬排的特製外帶便當，或是享用一条通新幹線壽司的「特選24貫」壽司盛合。若想體驗韓系風味，金春喜韓廚提供的馬鈴薯燉肉湯飯與人蔘雞湯飯，更是暖心暖胃的首選，讓球迷在吶喊加油時，也能透過味蕾感受國際對決的火花。

信義區ATT 4 FUN全城應援與百元套餐快攻

信義商圈的ATT 4 FUN也同步發起「全城Team Taiwan」應援活動。戶外廣場特別架設3座大型LED螢幕，確保每一位路過的民眾都能感受比賽的張力。現場除了發放限量台灣隊應援小物外，更結合了館內11間戶外酒吧與主題餐廳。包含韓式炸雞名店bhc CHICKEN、日本鳥貴族以及梨谷韓式烤肉等品牌，皆推出300元的應援限定外帶套餐，讓球迷在充滿都市霓虹的氛圍下，與三五好友一同為中華隊舉杯喝采。

宏匯廣場500吋大螢幕與專業應援團熱血抗日

針對3月6日晚間眾所矚目的台日對決，新莊宏匯廣場在1樓咖啡廊道祭出500吋超大螢幕，全程放送激戰實況。現場特別邀請專業應援團長到場，比照職棒球場節奏，帶領群眾齊聲吶喊。為了應付高強度的體力消耗，現場同步販售21世紀風味館烤雞、繼光香香雞及PRESERVE麵包。而館內的「麥漢堡」餐廳同樣提供轉播服務，提供舒適的座位與沉浸式的觀賽環境，讓球迷如同置身東京巨蛋現場。



▲2026 WBC經典賽開打！全台5大應援轉播熱點懶人包，百貨市集與500吋大螢幕熱血抗日。 / 圖：AI生成、窩客島整理

遠東 Garden City 「WBC 直播派對」

活動時間： 3月5日至3月8日

活動內容：

大巨蛋松菸大道現場直播中華隊關鍵 4 場賽事。

18 家餐飲主題市集（PRESERVE、週末炸雞、一風堂、樂天小香港等）。

消費滿 500 元贈送每日限量應援小物。

店家資訊： 台北大巨蛋（遠東 Garden City）

信義 ATT 4 FUN 「全城 Team Taiwan」

活動時間： 3月5日至3月8日

活動內容：

戶外廣場設置 3 座大型 LED 螢幕。

發放限量台灣隊應援小物。

bhc CHICKEN、鳥貴族、梨谷等餐廳推出 300 元應援外帶限定套餐。

店家資訊： ATT 4 FUN 信義店戶外廣場與館內餐飲

宏匯廣場 「熱血抗日直播」

活動時間： 3月6日 18：00

活動內容：

1 樓咖啡廊道 500 吋大螢幕直播台日對決。

專業應援團長帶領口號。

販售 21 世紀風味館烤雞、繼光香香雞、PRESERVE 麵包。

店家資訊： 新莊宏匯廣場 1 樓、麥漢堡餐廳

Global Mall 桃園 A19 「戶外應援據點」

活動時間： 3月5日至3月18日

活動內容：

戶外廣場全程轉播預賽至冠軍賽。

推出日韓系應援套餐（杏子豬排、一条通、金春喜韓廚）。

店家資訊： Global Mall 桃園 A19

全台遠百 「Team Taiwan 挺台灣」

活動時間： 3月5日至3月17日

活動內容：

遠百 App 金級會員當日單筆男裝/家電滿 5,000 元送 HAPPY GO 點數 200 點。

HAPPY GO 點數 300 點兌換 200 元券（單筆滿 1,000 元抵用）。

店家資訊： 全台遠東百貨門市

遠百應援優惠

活動內容： 適用於遠百南部各店（如：遠百成功店、高雄大遠百），同步享有上述「Team Taiwan」點數回饋與消費抵用優惠。

遠百花蓮店 「建林廣場戶外轉播」

活動時間： 3月5日至3月8日

活動內容：

花蓮市公所取得公播權，於建林廣場放送中華隊 4 場賽事。

穿著棒球服飾免費兌換小點心一份。

提供應援加油棒與野餐墊供現場民眾使用。

店家資訊： 遠百花蓮店建林廣場

除了熱鬧的直播市集，全台還有哪些不可錯過的棒球主題餐廳與特色打卡點？讓我們繼續看下去。

