北車隱藏版百年古蹟！台北記憶倉庫免費入場，文青圓拱門 古蹟雞蛋糕必拍。

走訪北門旁的紅磚老洋樓，在百年「三井倉庫」拍美照、逛文創書店，還能品嚐超萌的古蹟造型雞蛋糕。

藏在北車附近低調卻充滿韻味的紅磚建築，正是位於北門旁的臺北記憶倉庫。這裡早期是三井物產的舊倉庫，見證了臺北從水運轉向陸運的繁華歲月，如今華麗轉身成為結合常設展覽、文創書店與咖啡香的迷你博物館。來到這裡除了能感受日治時期的復古風情，還能漫步在圓拱門廊下拍出文青美照，是北車周邊鬧中取靜的私房景點。



▲磚紅色的臺北記憶倉庫與周圍綠意交織，後方現代大樓環繞，展現出新舊並蓄的城市生命力。(攝影：鄭雅之)

▲來到這裡絕對必吃的古蹟雞蛋糕，將北門、鐵道部廳舍、撫臺街洋樓等建築通通縮小，一次收集臺北古蹟美景。(攝影：鄭雅之)





北門打卡新亮點：紅磚洋樓訴說百年貿易史

座落在熱鬧的臺北車站與北門郵局旁，這座擁有迷人紅磚外牆的建築，其實是大有來頭的三井物產舊倉庫。當年它鄰近淡水河與大稻埕碼頭，是臺北商貿往來的重要樞紐。經過悉心的修復與遷移，於2016年配合臺北市西區門戶計畫，經過整修、策展規劃後於2018年11月起以臺北記憶倉庫的身份重新亮相，免費對外開放。走進一樓可以看到珍貴的切割山牆與菱形商標，讓人彷彿穿越時空回到那個茶葉與樟腦外銷的黃金年代，感受老臺北的文化底蘊。



▲以巨大的木質字體標示「臺北記憶倉庫」，結合具有設計感的展示層架，將枯燥的歷史轉化為視覺化的美學空間。(攝影：鄭雅之)





網美文青最愛：圓拱門廊與文創書店的邂逅

如果喜歡拍照的話，絕對不能錯過這裡充滿復古美感的圓拱門造型。陽光灑落在紅磚牆上，隨手一拍都是質感十足的復古大片。館內一樓除了展示臺北舊城的發展脈絡，更規劃了充滿書卷氣息的文創書店。木質架上擺放著許多關於臺灣歷史的書籍，提供遊客悠閒地翻閱選購。這裡不僅是網美喜歡的打卡秘境，更是想要遠離城市喧囂、靜下心來閱讀的絕佳去處，充滿了濃厚的人文氣息。



▲兩層樓高的紅磚造建築，復古的木質窗櫺與厚實牆面，在老樹綠蔭的掩映下散發出濃厚的歷史韻味。(攝影：鄭雅之)





銅板價小確幸：古蹟雞蛋糕與川流之島咖啡香

逛累了就到館內的川流之島書店咖啡廳坐坐。這裡最受歡迎的招牌點心就是古蹟雞蛋糕，造型精緻地還原了北門、撫臺街洋樓以及臺北郵局等代表性建築。一款40元、整套200元的古蹟雞蛋糕，不僅外脆內軟Ｑ，更將周邊的文化古蹟通通變成了餐桌上的美味。點一份雞蛋糕配上濃郁的咖啡，坐在古蹟裡享受愜意的小散步時光。這裡不僅僅是景點，更是一個讓歷史變得平易近人且充滿溫度的生活空間。



▲還原度極高的北門造型雞蛋糕，與百年古蹟來場跨時空的跨界對話，留下最有意義的旅遊紀錄。(攝影：鄭雅之)

▲建築物正中央明顯的「菱形商標」是三井物產的象徵，在現代建築背襯下顯得格外典雅。(攝影：鄭雅之)

臺北記憶倉庫 地理資訊

地址： 臺北市中正區忠孝西路一段265號

營業時間：11:00–19:00

公休日：週一





臺北記憶倉庫 特色整理

百年紅磚洋樓建築：興建於日治時期約1913至1914年間，是臺灣少數保有三井集團菱形商標的紅磚造二層歷史建築。

西區門戶歷史見證：座落在北門與臺北車站旁，鄰近淡水河與大稻埕，見證臺北貿易運輸從水運轉向陸運的關鍵歷程。

異地重組保存技術：2016年配合西區門戶計畫，將倉庫向東搬遷51公尺進行異地重組，並在入口處保留當時切割保存的山牆供民眾參觀。

多元複合式空間設計：內部轉型為迷你型博物館，一樓設有常設展區、文創書店以及川流之島咖啡廳，結合文化與休閒體驗。

網美必拍圓拱門廊：建築擁有獨特的圓拱門造型，紅磚牆搭配連續的長廊光影，是深受網美與文青喜愛的拍照打卡熱點。

創意古蹟造型雞蛋糕：咖啡廳推出超萌的「古蹟雞蛋糕」，將北門、撫臺街洋樓、鐵道部廳舍與倉庫本體縮小成美味點心。

深度文化資訊站：以北門為核心，串聯周邊的撫臺街洋樓、鐵道部、北門郵局等文化資產，提供臺北城區現代化發展的深度導覽。





▲深色的沉穩鐵門與圓拱形門廊設計，細膩的磚紅紋理在光影下格外迷人，是館內極具代表性的建築語彙。(攝影：鄭雅之)

▲室內展區保留了當時切割下來的半圓形舊山牆，讓參觀者能近距離感受日治時期倉庫的原始建築結構與風華。(攝影：鄭雅之)

▲古蹟雞蛋糕共有五款，將北車周邊古蹟三井物產株式會社舊倉庫、臺北府城北門、鐵道部廳舍、撫臺街洋樓、臺北郵局化身雞蛋糕。(攝影：鄭雅之)

▲透過多媒體互動螢幕與實體模型、文獻的陳列，生動地向大眾訴說著三井倉庫的發展歷史與臺北西區門戶的變遷脈絡。(攝影：鄭雅之)

