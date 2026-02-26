2026台北燈節超好拍！花博變形金剛、西門町泡泡瑪特雙主場，夢幻主燈秀跟上。

2026台北燈節雙IP亮點全攻略！看花博柯博文、西門町泡泡瑪特潮流IP點亮台北最好拍夜景，期間限定賞花燈吃美食。

2026台北燈節正式點亮城市夜空！今年首度大膽嘗試「雙展區、雙IP」的創意配置，成功邀請全球知名影視角色「變形金剛」與潮流玩具指標「泡泡瑪特」共同站台，讓花博公園與西門町化身大型奇幻樂園。展現了臺北多元包容的魅力，不僅有震撼的聲光主燈秀，還有代表12行政區的「臺北隊熊讚」一同賣萌，揪台北人一起來場結合賞花、美食與看燈的台北小旅行，感受這座城市充滿科技感與潮流藝術的能量。



▲Baby Molly以搖擺俏皮形態現身，360度旋轉的動態燈飾象徵驚喜隨之而來。(攝影：鄭雅之)

▲Hirono小野化身「倔強之光」，在綠色仿真竹林與金色流雲中傳遞馬年好運。(攝影：鄭雅之)





柯博文震撼降臨花博公園

花博展區最亮眼的焦點莫過於高達10公尺的「柯博文」主燈，現場結合專屬音樂與超過40支特效燈光環繞，震撼的主燈秀每30分鐘一次，彷彿帶領民眾走入變形金剛的科幻世界。展區內除了帥氣的柯博文，還有大黃蜂與密卡登等經典角色燈組交織對戰，營造出強烈的沉浸感。



▲2026台北燈節花博展區正式點燈，10公尺高主燈柯博文展現磅礡氣勢。





藝術與光影的感官對話

除了英雄，今年更有「臺北隊熊讚」化身12行政區的專屬代言人，每一隻熊讚都換上具備在地特色的新裝，萌度爆表成為必拍打卡點。此區更結合了13個國家共同參與的友好燈區，讓花博充滿國際化的節慶氛圍。今年的藝術家燈組更是充滿療癒感與想像力，像是「奇幻動物園」集結了嘟嘟獸與吼吼龍等原創生物，只要輕輕觸碰，作品就會噴出泡泡或閃爍燈光，與人進行趣味互動。此外，包含「城市樓閣」與「花漾銀河」等作品，利用光影與花卉元素建構出超越現實的奇觀。



▲台北燈節花博公園藝術燈區，透過巨型花卉光影打造夢幻的沉浸式感官體驗。





潮流泡泡瑪特萌翻西門町

轉向西門展區則是潮流迷與公仔收藏家的天堂，首次攜手高人氣品牌「泡泡瑪特」，將Baby Molly、DIMOO與LABUBU等6大明星角色帶入街頭。由8公尺高的Baby Molly領軍，打造一座充滿驚喜的潮流盲盒樂園。燈組結合了在地地標與童趣元素，「台北雙面畫卷」運用剪紙風格呈現台北盆地山景，將北藝中心、貓纜與彩色摩天輪悉數收入光影之中。抱著小馬的LABUBU在粉紅溜滑梯上俏皮熱舞，諧音「溜」象徵2026運勢六六大順。Hirono小野則在金色流雲與仿真竹林中化身「倔強之光」，帶來馬上有福的療癒氛圍。



▲台北燈節燈飾必拍「LABUBU」穿戴著小馬站在雲端上賣萌，一旁還有粉紅溜滑梯。(攝影：鄭雅之)

▲捷運西門站6號出口地標，超吸睛的巨大 泡泡瑪特 IP燈組迎接賞燈人潮。





▲2026台北燈節西門燈區除了泡泡瑪特之外，沿路還有許多特色燈飾。（攝影：鄭雅之）

▲西門町燈區現場還有許多互動燈飾，拍出獨一無二的燈節美照。(攝影：鄭雅之)

西門燈區除了有泡泡瑪特六大角色燈飾之外，沿路還有競賽燈組、互動燈飾等著大家前去發現驚喜，設計巧妙融合了城市意象與夜晚光影，其中特別推薦大家前往捷運西門站3號出口觀賞松山慈惠堂設置的《馬上有錢》燈組，現場還會發送限量錢母。另外，也針對台北燈節兩大展區規劃無煙賞燈體驗，在活動期間內燈區範圍皆不可吸煙。

2026台北燈節 活動資訊

活動日期： 2026年2月25日至3月15日

亮燈時間： 每日17時至22時（周六延長至24時）

主燈展演： 花博柯博文主燈每30分鐘一場；西門町Baby Molly主燈每20分鐘展演一次。

貼心提醒： 全展區及周邊禁止吸菸。建議搭乘捷運至圓山站（花博展區）或西門站（西門展區）最方便。





2026燈會必拍推薦！

更多2026台北燈節照片

▲DIMOO逐雲而行，背景巧妙融入貓空纜車與大湖公園錦帶橋等台北地標。(攝影：鄭雅之)

▲SKULLPANDA馭長風而行，運用剪紙風格呈現台北盆地山景與城市美學。(攝影：鄭雅之)