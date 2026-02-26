228星巴克買一送一！0元多一杯星巴克這9小時，最新2款必喝加碼推。

228 連假前夕星巴克祭出買一送一！快閃 9 小時粉紅草莓系列必喝，讓你放假心情更粉嫩。

星巴克買一送一喝起來！終於撐過春節後的開工週，這 4 天班上得特別漫長，心裡早就開始倒數 228 連假的到來。為了慰勞辛苦工作、準備休假的大家，星巴克特別選在2/26，也就是連假前夕最後一個上班日，驚喜推出好友分享日優惠。不僅是為了犒賞大家這幾天的努力，更是要在放假前為生活注入一點甜甜的動力。不論是下班想犒賞自己，還是和同事一起分擔壓力，星巴克買一送一優惠，絕對能讓大家在正式開啟假期前，心情直接飛上雲端。



▲星巴克買一送一限定開喝。（攝影：鄭雅之）

只有1天星巴克買一送一228連假必喝

想要精打細算喝星巴克的朋友們，請務必鎖定今天2/26早上 11 點到晚上 8 點之間，只要到全台指定門市購買 2 杯大杯以上、且冰熱與口味都一致的飲料，其中一杯就由星巴克免費招待。雖然部分特殊門市與外送服務沒有配合，但全台多數門市都能領取這份驚喜。每人每次最多可以買二送二非常適合在辦公室分給夥伴，或者下班後跟另一半一起享受。



▲星巴克買一送一星冰樂、草莓新品都有。(攝影：鄭雅之)





春季限定粉紅草莓星冰樂推薦必喝

除了推薦大家喝經典咖啡之外，春日限定粉紅草莓星冰樂與草莓抹茶那堤也是近期爆紅話題飲品。這兩款充滿春天粉嫩色系的限定飲品，不僅外觀吸睛好拍，酸甜的草莓果香配上濃郁抹茶，還可以免費客製化抹茶加量，喝起來更是層次感滿分。在連假前最後一天，趁著買一送一的划算時機嘗試新品，最能緩解上班的壓力。



▲星巴克買一送一，推薦必喝新品「粉紅草莓星冰樂」與「草莓抹茶那堤」。







星巴克 228連假買一送一優惠

優惠時間：2026/02/26(四)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告瀏覽。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







飲料優惠喝不完！

