西門町免費室內景點！西門隱藏版日藥本舖博物館，昭和復古糖果店 神社超好拍。

免門票西門室內景點！日藥本舖博物館重現日本昭和年代街景，復古糖果屋、美妝店、藥局等打卡點，全部免費拍個夠。

西門町隱藏版博物館免門票！日藥本舖西門店看起來是一般的藥妝店，其實4樓藏了一個隱藏版日藥本舖博物館，將昭和 36 年的日本街景完整搬進室內，打造了充滿日式風情的昭和商店街，包含復古糖果屋、美妝店、老湯屋與神社等場景，現場還提供浴衣換裝體驗，讓你一秒穿越時代，隨手拍出日本昭和街景美照，跟親友、小孩來西門町逛街，都非常適合順路到日藥本舖博物館打卡。



▲隱藏版西門町景點推薦！日藥本舖博物館藏身日本藥妝店4樓，打造一系列昭和風街景，免門票開放參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票西門町景點推薦！日藥本舖博物館打造昭和年代糖果屋、藥局、湯屋、神社等打卡點。(攝影：鄭亦庭)





西門町隱藏版博物館重現日本昭和時代

西門町日藥本舖1、2樓雖然是販售日本進口藥品與美妝的藥妝店，但4樓藏了以昭和36年的日本為背景打造的日藥本舖博物館，重現當時昭和時期的糖果屋、中藥舖與老湯屋等，從店鋪招牌、海報到店內的陳列擺飾，都充滿昭和復古風情，大家可以走進復古糖果屋、美妝店裡打卡，還能近距離看到當時的糖果盒、藥袋等，感受昔日的常民生活氛圍。

▲西門町日藥本舖博物館還原日本昭和36年街景，處處充滿濃厚的日式復古風格、小物。(攝影：鄭亦庭)





免門票西門町景點免費浴衣體驗

從日本明治、大正年代就有的「川口駄菓子屋」在日藥本舖博物館也有重現，這間專門販售童玩、糖果的店舖，是昭和時代孩童的最愛，店裡更提供免費浴衣換裝，讓你輕鬆拍出日本昭和風打卡照，街道上還有懷舊郵筒、古董腳踏車、老電話亭等，在昭和診療室前，甚至能看見醫生看診專用的老偉士牌機車與外診醫藥包，這些精緻的復古元素，讓這條日式街景成為拍照打卡的熱點。



▲西門町免費景點！昭和風商店街上有復古藥局，以及老偉士牌機車等復古小物。(攝影：鄭亦庭)





日藥本舖博物館寄藥包文化展示區

來西門町日藥本舖博物館不只能拍照打卡，在昭和商店街的最底部規劃了展覽室區域，專門展示1930的家庭常備藥文化，透過陳列的大型藥袋、小包裝消炎片與感冒錠，可以看到早期的「配置寄藥包文化」，紀錄了醫藥、交通尚未普及前，民眾依靠藥商提供的寄藥包，帶你了個當時醫藥生活。



▲西門町日藥本舖博物館展出 1930年代寄藥包、包裝盒，讓人深度了解早期的配置寄藥包文化。(攝影：鄭亦庭)



▲西門町日藥本舖博物館展出 1930年代寄藥包、包裝盒，讓人深度了解早期的配置寄藥包文化。(攝影：鄭亦庭)





日藥本舖博物館（日藥本舖西門門市）

地址：臺北市萬華區西寧南路83號4樓

營業時間：平日14:00-18:00、假日14:00-20:00

▲西門町免費景點！昭和風商店街上有懷舊郵筒、電話亭等復古小物。(攝影：鄭亦庭)

