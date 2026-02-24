7-11蠟筆小新集點！81款蠟筆小新睡衣派對周邊，屁屁滑鼠墊 妮妮兔子玩偶必買。

7-ELEVEN蠟筆小新睡衣派對精品集點活動登場，同步推出原田治棒球周邊與ANNA SUI X三麗鷗聯名，3月4日起陸續開跑。

蠟筆小新睡衣派對登場

蠟筆小新辦公室療癒小物

原田治棒球經典周邊

ANNA SUI X三麗鷗酷萌聯名

全店蠟筆小新睡衣派對精品集點活動

蠟筆小新81款集點小物，7-11搶起來！這次7-11在3月4日起推出全新「蠟筆小新睡衣派對」精品極點活動，集結81款超萌居家療癒小物、辦公桌收納配件，蠟筆小新的屁屁滑鼠墊、妮妮揍爆的兔兔通通要入手。此外還有「原田治棒球系列」新品周邊、「ANNA SUI X三麗鷗」貴婦必買氣質周邊，這次7-11讓粉絲們通通買爆。這次7-11集點主題「蠟筆小新睡衣派對」，一口氣集結逾81款商品，涵蓋包袋、配件、居家用品、娃娃與3C等5大類別。本次以可愛睡衣主題推出4款「限量蠟筆小新布偶掛飾痛包組」，當筆加價購收藏睡衣系列角色。還有超可愛玩偶「綿羊造型小白、妮妮的兔子」話題造型讓粉絲們好玩、好拍。這次7-ELEVEN也為粉絲們準備多款實用新品，包括「蠟筆小新造型公仔茶几」，還有屁屁造型的「限量蠟筆小新QQ滑鼠墊」，還有幽默可愛的「造型鯊魚夾」以及蠟筆小新在睡袋造型的小夜燈、充電風扇、收納桌等實用小物。如果喜歡可愛活潑的蠟筆小新，更推薦要買「蠟筆小新動感發條公仔」4款造型通通可動，讓粉絲們玩到笑出來。除了蠟筆小新之外，自3月5日起，7-ELEVEN同步攜手日本插畫家原田治推出棒球系列周邊，以Jack與Jill角色為主角，打造春日運動氛圍。這次能在小七買爆包含「棒球系列Tshirt、棒球造型收納環保袋」，以及「啤酒杯2入組、壓克力鑰匙圈」等單品，無讓粉絲將經典插畫風格融入日常穿搭與配件，不論是穿出門耍可愛、或是作為收藏都適合。在3月11日起接續登場的「ANNA SUI X三麗鷗時尚聯名」第二波活動，共推出逾14款商品，以黑紫風格呈現酷萌氛圍。首推7款「限量皮革鑰匙圈」可當筆加價購並蒐集品牌字樣，還有Hello Kitty與大耳狗25公分大公仔存錢筒，以及「限量三用翻轉絨毛枕、限量滑輪購物車」等外出實用品項，打造沈穩氣質的貴婦周邊小物。門市快閃購活動：2026年3月4日(三) 15:00起至2026年3月15日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數量為準，售完為止。小7集點卡：2026年3月16日(一) 下午15:00起至2026年5月5日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。推薦商品：

