2026阿里山花季必衝！百年31號蒸汽火車回歸，「綻放舞櫻」遊程開賣日期、票價資訊全攻略。

115年阿里山花季「綻放舞櫻」遊程開跑！3月限定4梯次，搭乘31號蒸汽火車穿梭櫻花大道，品嚐「神木之約」啤酒。

初春的氣息悄悄爬上山頭，正是造訪嘉義阿里山的最佳時機。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵及文資處），於115年春季正式宣布，萬眾矚目的「綻放舞櫻」蒸汽主題遊程強勢回歸。這項結合鐵道文化與自然美景的盛事，將由國寶級百年31號蒸汽火車領軍，載著旅客深入粉色花海，體驗史詩級的山林鐵道魅力。

▲百年蒸汽火車行經「超級櫻花大道」經典畫面。 圖／林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供；窩客島整理



國寶級31號蒸汽火車復駛，穿梭超級櫻花大道

本次遊程最吸睛的焦點，莫過於高齡百年的31號蒸汽火車。這台被譽為鐵道巨人的黑頭仔車，將掛載由臺灣檜木手工打造的專屬車廂，緩緩駛出沼平車站。當濃厚的白煙與兩旁嬌嫩的粉紅櫻花交織，強烈的視覺對比讓每一幕都如同電影場景。特別是行經著名的S形彎道時，櫻花隨風搖曳形成的「超級櫻花大道」，更是全臺攝影愛好者與鐵道迷爭相捕捉的夢幻畫面。

阿里山攝影達人領路，4梯次限定席位搶票預警

為了讓旅客不虛此行，林鐵及文資處特別邀請在地攝影達人黃源明擔任嚮導。黃源明長期駐守阿里山，對櫻花盛開的時機與最佳拍攝點瞭若指掌，將帶領團員前往隱藏版場景，捕捉宛如韓劇般唯美的櫻吹雪瞬間。本次「綻放舞櫻」主題列車僅限定4個梯次，日期分別為3月10日、3月17日、3月24日與3月31日，每梯次僅限量100名，預計將掀起一波搶票熱潮。

▲祝山車站櫻花盛開景緻。 圖／林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供；窩客島整理

深度品味阿里山，首推「神木之約」玫瑰蜜香啤酒

除了視覺饗宴，林鐵及文資處更將觸角延伸至味蕾。透過與臺灣菸酒公司的跨界合作，推出阿里山系飲品「神木之約」。這款啤酒以阿里山小農種植的蜜香紅茶為基底，巧妙融入玫瑰純露釀造，3.5%的低酒精濃度帶來滑順且不苦澀的口感。旅客在欣賞美景的同時，能品嚐到紅茶的醇厚與玫瑰的清香，感受在地小農對這片土地的熱愛。目前該飲品僅在阿里山、北門及竹崎車站限量販售。

網路預約訂票攻略，掌握15天前搶票先機

「綻放舞櫻」主題遊程費用為每人3,000元，內容包含林鐵車資、餐點、導覽費及專屬林鐵紀念品。林鐵及文資處提醒，本遊程一律採取網路預約購票，車站現場窗口並不發售。訂票系統將於乘車日前15天的上午10點開放。對於渴望親眼目睹蒸汽火車與櫻花同框美景的旅客，務必提前設定鬧鐘並準時上網規劃，以免錯過這場年度最浪漫的鐵道盛會。

▲汽火車與櫻花同框的史詩級畫面。 圖／林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供；窩客島整理



阿里山「綻放舞櫻」主題遊程

活動時間：限定4梯次：115年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日 。

活動內容：

全程搭乘百年國寶級31號蒸汽火車附掛臺灣檜木車廂 。

由阿里山攝影達人黃源明領路導覽 。

行經沼平車站、S形彎道「超級櫻花大道」等經典攝影場景 。

費用每人3,000元，包含林鐵車資、餐點、導覽費及林鐵紀念品 。

訂票方式：一律採網路預約購票，各車站窗口現場不發售 。

開放訂票時間：乘車日（含）前15天上午10點開放 。

官方訂票網址：https://afrch.forest.gov.tw/0000611 。