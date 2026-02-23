0元星巴克開工優惠！星巴克買一送一2天快閃，0元多喝一杯草莓星冰樂。

開工不憂鬱！結束長達9天的春節連假，最讓上班族不想面對的就是早起上班，星巴克陪你一起迎接收假後的挑戰，特別在2026年2月23日與24日連兩天推出「開工大吉好友分享日」。不管是想喝經典的拿鐵，還是甜蜜的焦糖瑪奇朵、星冰樂，快約同事好友一起去星巴克報到，用咖啡因開啟充滿活力的一週。

星巴克買一送一開工優惠限時兩天

連假過後的開工日總是讓人提不起勁，這時候最需要一杯香醇的咖啡來收心。星巴克這回大方祭出限時兩天的買一送一，特別挑選在大家最需要的11點至20點時段，讓上班族不管是午休時間想喘口氣，還是下班前想來點小確幸，都能輕鬆享受優惠。只要兩杯飲品的容量、冰熱與口味都相同，其中一杯就由星巴克免費請客，用半價的喜悅幫大家掃平開工的憂鬱心情。

揪伴喝咖啡每人最高買2送2

這次的好友分享日誠意十足，只要在活動期間的11點到晚上8點，前往全台指定門市購買兩杯大杯以上且口味一致的飲品，就能享有買1送1的超值優惠，每人每次最多可以享有買2送2的優惠，非常適合部門同事一起團購分享。但要特別注意像是雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋系列、罐裝飲料以及典藏系列手沖咖啡等，都不參與這次的買一送一優惠活動。

星巴克買一送一 開工大吉 好友分享日

活動時間：2026/2/23(一)~2/24(二)

活動辦法：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >>瀏覽。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

5.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





開工優惠加碼看！

