Pokémon GO Tour台南送手燈！首次夜間寶可夢光雕秀、皮卡丘見面會一次拍。

寶可夢大師衝台南！Pokémon GO Tour台南連快閃3天，首次光雕秀送寶可夢手燈，首登場寶可夢必抓。

寶可夢大師衝台南！迎來十週年的Pokémon GO即日起至2月22日在臺南都會公園與奇美博物館，舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南」，將整座城市化為大型競技場，現場打造三大主題棲息地、巨型皮卡丘造型氣球、寶可夢打卡點、皮卡丘見面會，更首度推出夜間燈光秀，讓世界各地寶可夢大師透過遊戲玩台南。



▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南！即日起至2月22日在臺南都會公園、奇美博物館登場，吸引全球訓練家朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲Pokémon GO Tour首次推出夜間燈光秀將於臺南都會公園，還免費送寶可夢手燈。(攝影：鄭亦庭)







超級寶可夢於Pokémon GO Tour台南全球首次登場

本次Pokémon GO Tour台南活動主會場就在臺南都會公園、奇美博物館園區，規劃中央村莊、海岸研究所、山脈地帶三大主題棲息地，今年將有全球首次登場的「超級大食花」、「超級烏賊王」等，只要購買活動入場券的訓練家，就能搶先全球挑戰這兩隻超級寶可夢的特權，錯過這次也能在「Pokémon GO Tour：卡洛斯－全球」2月28日、3月1日活動期間的超級團體戰挑戰。

▲Pokémon GO Tour台南規劃中央村莊、海岸研究所、山脈地帶三大主題棲息地打卡點，還有稀有寶可夢出沒。(攝影：鄭亦庭)





Pokémon GO Tour台南首次亮相角色

有購票的訓練家在Pokémon GO Tour台南，將有機會遇見在《Pokémon GO》首次亮相的異色蒂安希，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的皮卡丘，運氣好的話，甚至能遇見異色鑰匙圈、異色獨劍鞘等異色寶可夢，還有「多麗米亞」限時調查，可以一口氣集齊星形、淑女、女王、歌舞伎、國王等六種特殊造型，場內也搭配豐富寶可夢裝飾與互動設計，將熟悉的公園空間轉化為沉浸式寶可夢遊戲場景，讓抓寶過程更有臨場感。



▲Pokémon GO Tour台南除了各區稀有寶可夢，還有首度亮相異色蒂安希，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的皮卡丘。(攝影：鄭亦庭)





Pokémon GO Tour台南免門票玩法

就算沒有購買門票，一般民眾也能免費入場參觀，臺南都會公園、奇美博物館園區內有3個巨型皮卡丘造型氣球、寶可夢身高牆、寶可夢裝飾打卡點，以及70攤美食攤位散落在園區內，也有皮卡丘遮陽帽可以免費領取，讓寶可夢鐵粉們邊打卡、邊吃美食，在奇美博物館前更舉辦每天5場皮卡丘、伊布見面會，沒門票也能玩得盡興，此外，活動會場開放購買限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤，只要購買，即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具的禮品卡，不僅喜愛寶可夢的訓練家們，也很適合全家大小在春節期間來走春打卡。



▲Pokémon GO Tour台南免門票玩法！3大巨型皮卡丘、寶可夢打卡點，寶可夢鐵粉必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲Pokémon GO Tour台南連3天，每天共舉行5場皮卡丘與伊布見面會，跟粉絲們合照打卡。(攝影：鄭亦庭)





Pokémon GO Tour首次夜間光雕秀送手燈

本次活動首度推出夜間「超級之夜」，活動三天晚上都有寶可夢光雕秀登場，一天共有3場場次，只要在購買日間票券時，加購529元入場券在寶可夢光雕秀中體驗遊戲並欣賞表演，還能向工作人員免費拿取寶可夢手燈，訓練家可在台南市全區獲得額外1天的「遊戲效果延伸」，包括活動特定寶可夢在地圖出現、提升異色機率、孵蛋公里數減半、更多團體戰入場券及特殊調查等，特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券㇐起購買，並且可任選三日活動中的其中㇐日暢玩台南。



▲Pokémon GO Tour首次夜間光雕秀！長達3分鐘寶可夢光雕秀，一晚將有3場次登場。(攝影：鄭亦庭)

▲Pokémon GO Tour台南園區內佈置各種寶可夢打卡點，伊布打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)

Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 活動資訊

活動日期：2026年2月20日至2月22日

主會場地點：臺南都會公園





Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 票價

日間主會場票價：818元

夜間超級之夜加購：529元

城市漫步加值包：500元，需搭配日間票券購買





皮卡丘與伊布見面會 活動資訊

活動日期：2/20-2/22

活動時間表：

10:30- 11:00

12:00-12:00

18:30-14:00

15:00 - 15:30

16:30- 17:00



寶可夢大師玩台南，推薦必玩台南景點

更多 Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南 照片：

