壽喜燒愛好者必吃高雄老店！宮圓日本料理 平價便當到高級宴會料理皆有，適合團體聚會。

高雄日式老店「宮圓日本料理」40年經營，招牌壽喜燒鍋底細膩、松套餐豐富，從平價便當到高級宴會料理皆有，適合家庭聚餐、商務宴會與各類團體聚會。

高雄日本料理老店「宮圓日本料理」已有40年歷史，以道地家庭風味壽喜燒聞名。除了壽喜燒，宮圓日本料理也提供各種個人套餐與桌菜，價格多元，適合不同需求。餐廳設有大、中、小包廂，不論是家庭聚餐、商務會議或公司聚餐，均可包場訂位，方便團體用餐。



▲開業40年的「宮圓日本料理」，以道地家庭風味壽喜燒聞名。（美食好芃友提供）

▲「宮圓日本料理」也有提供客製便當。（美食好芃友提供）





40年日式老店「宮圓日本料理」，各種聚會都適合

「宮圓日本料理」自民國80年代起營業，提供多元日本料理選擇，從平價日式便當、茶碗蒸、烏龍麵，到各式生魚片、握壽司與日式套餐，甚至高級宴會料理皆有，滿足不同消費需求；餐廳經過整修後，一樓設有生魚片板前座位與四人雅座，提供舒適用餐環境。包廂選擇多元，其中最大包廂可容納16至20人，假日期間常被用於慶生、家族聚會、公司尾牙或春酒，甚至婚宴訂席，適合各類團體聚餐需求。



▲「宮圓日式料理」最大包廂可容納16至20人。（美食好芃友提供）

「宮圓日本料理」壽喜燒愛好者必來

不同於一般壽喜燒專賣店或火鍋店，「宮圓日本料理」份量約3人，可選無骨牛小排或梅花豬。鍋底鋪陳細膩，底層先以壽喜燒醬汁拌炒的牛蒡絲，再依序放上娃娃菜、蒟蒻、魚板、菇類及炸過的板豆腐，蔬菜與配料層次豐富，視覺與味覺兼具，吃起來更有日式家常感，深受老饕好評。



▲「宮圓日本料理」壽喜燒份量約3人，鍋底鋪陳細膩。（美食好芃友提供）





松套餐人氣首選，道地日本家庭風味料理

除了單點壽喜燒與單品料理外，「宮圓日本料理」提供多種價位套餐，其中最受歡迎的是1500元的松套餐。套餐內容豐富，包括特級刺身、鮑魚和風沙拉、鹽烤日本鰤魚、大蝦岩石揚、日本干貝蒸蛋、紅酒牛肉或豬肉、精緻握壽司及蛤蜊海藻湯，是許多饕客的首選；無論是壽喜燒、功夫單品，還是精緻套餐，「宮圓日本料理」皆能呈現道地日本家庭風味，是日式料理愛好者不容錯過的高雄餐廳。

▲「宮圓日本料理」可選無骨牛小排或梅花豬。（美食好芃友提供）

▲「宮圓日本料理」提供多種價位套餐，最受歡迎的是1500元的松套餐。（美食好芃友提供）

「宮圓日本料理」店家資訊

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:20

地址：高雄市苓雅區苓中路16號

電話：07 332 5587

高雄咖啡廳情報

推薦閱讀：最新高雄老宅咖啡廳兼選物店！植月融合眷村老屋風貌，提供咖啡甜點與手作選物。

推薦閱讀：爆紅新興咖啡廳！「RanGerハス」用金魚缸喝蘇打汽水，昭和復古風高雄咖啡廳。

推薦閱讀：高雄美術館約會餐廳首選！琳咖啡 Rowling Cafe優雅升級，不傷荷包享歐風料理。



